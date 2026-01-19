España

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 19 de enero

La moneda europea mostró fluctuaciones en su cotización de este día

Guardar
El euro es la moneda
El euro es la moneda de la Unión Europea y su símbolo es €. (Jesús Avilés/Infobae)

El cambio euro-dólar continúa siendo un termómetro clave para medir la percepción de riesgo en los mercados internacionales. Esta paridad refleja no solo la fortaleza relativa de ambas economías, sino también las expectativas de los inversionistas sobre tasas de interés, crecimiento y política monetaria.

En las últimas jornadas, el par EUR/USD ha mostrado ajustes derivados de las últimas decisiones de los bancos centrales y la evolución de los indicadores macroeconómicos de ambos lados del Atlántico.

A continuación, te presentamos los últimos movimientos del tipo de cambio correspondientes al 19 de enero, así como los principales elementos que han influido en su variación.

Cuánto cuesta un dólar en euros

El euro, también llamada moneda
El euro, también llamada moneda única, es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En la última jornada, el mercado de divisas presentó movimientos en ambas monedas: el dólar estadounidense y el euro. Según los datos más recientes, 1 dólar estadounidense equivale a 0,8597 euros.

Este tipo de cambio refleja cómo las fluctuaciones económicas, las políticas monetarias adoptadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central Europeo, así como los eventos geopolíticos y socioeconómicos, pueden influir en la valoración de las monedas. 

Un conocimiento profundo y actualizado del tipo de cambio es esencial para quienes participan en la economía global, permitiendo tomar decisiones más informadas y oportunas en un entorno económico que se mantiene en constante evolución.

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

Temas Relacionados

Tipo de cambioEurosdólarEspaña-EconomíaMercadosBancos EspañaMonedasBilletesNoticiasnarrativa

Últimas Noticias

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz: la cifra de fallecidos asciende a 24 y hay cuatro menores en estado grave

Los rescates de las personas atrapadas han terminado ya en la zona del accidente y se procede al levantamiento de los fallecidos

Última hora del descarrilamiento de

¿Cuál es la temperatura promedio en Zaragoza?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Cuál es la temperatura promedio

Todo lo que se sabe del accidente ferroviario en Adamuz: un descarrilamiento “tremendamente extraño”, una casualidad funesta y dos vagones con 53 personas que caen por un terraplén

Las víctimas mortales se elevan a 24 y son 73 los heridos a causa del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba

Todo lo que se sabe

Las principales imágenes y vídeos del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

El suceso que implica a dos trenes de alta velocidad, un Alvia y un Iryo, deja 24 víctimas mortales y una treintena de heridos, 15 de ellos graves

Las principales imágenes y vídeos

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Valencia este 19 de enero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del descarrilamiento de

Última hora del descarrilamiento de dos trenes en Adamuz: la cifra de fallecidos asciende a 24 y hay cuatro menores en estado grave

Todo lo que se sabe del accidente ferroviario en Adamuz: un descarrilamiento “tremendamente extraño”, una casualidad funesta y dos vagones con 53 personas que caen por un terraplén

Las principales imágenes y vídeos del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

El desafío de Pedro Sánchez para justificar el envío de militares a Ucrania: “No es la misión que suele hacer España porque son unidades que pueden entrar en combate”

Los líderes europeos estudian cómo frenar a Trump en Groenlandia entre llamamientos a usar el ‘bazuca comercial’: “Volver a la normalidad es imposible”

ECONOMÍA

El campo recibe con cautela

El campo recibe con cautela las propuestas de Sánchez para el relevo generacional: “No se resuelve con anuncios, sino con decisiones valientes”

¿Cuánto dinero público se gasta en España cada día? Así se financian servicios como sanidad, educación o defensa

Internet, móviles y plataformas de streaming más caras en 2026: las grandes telecos disparan sus tarifas hasta un 8%

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los nuevos números ganadores este 18 de enero del 2026

DEPORTES

Helmut Marko habla sobre la

Helmut Marko habla sobre la situación de Fernando Alonso: “Un veterano como él podría tener una ventaja”

Xabi Alonso ya tiene una oferta sobre la mesa: el Eintracht Frankfurt

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival