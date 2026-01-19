“Agatha Christie: Las siete esferas” encabeza el listado de series favoritas en Netflix España este lunes

Helena Bonham Carter, Mia McKenna-Bruce y Martin Freeman en 'Agatha Christie: Las siete esferas'. (Netflix)

En esta adaptación de la atemporal novela de misterio de la Reina del Crimen, la joven e intrépida aristócrata lady Eileen Bundle» Brent investiga el asesinato de su pretendiente, que tuvo lugar en la casa de su familia. A lo largo de tres episodios llenos de giros y momentos inesperados, Bundle emprende una carrera contra el tiempo para hallar al culpable. (Netflix)

1. Agatha Christie: Las siete esferas (Agatha Christie’s Seven Dials)

2. Machos alfa

La abolición del patriarcado se acerca. En plena crisis de la masculinidad, cuatro amigos cuarentones están perdiendo su trono, privilegios e identidad. Años atrás habrían sido machos alfa al mando de sus relaciones, su trabajo y su vida.. pero les ha tocado vivir en la era de la igualdad, en una sociedad con nuevas reglas que los golpea exponiendo su patetismo.

3. Él y ella (HIS & HERS)

Anna vive en la sofocante ciudad de Atlanta, recluida y alejada de sus amistades y de su carrera como presentadora de noticias. Pero cuando se entera de un asesinato en Dahlonega, el pueblo tranquilo donde creció, recobra el interés y decide investigar el caso para encontrar respuestas. (Netflix)

Un matrimonio formado por un inspector de policía y una periodista compite para resolver un caso de asesinato en el que ambos ven al otro como el principal sospechoso.

4. La Reina del Flow

'La Reina del Flow' está grabando su tercera temporada.

La serie se desarrolla en el seductor ambiente del reggaeton, género que se ha tomado al mundo. Esta es la historia de Yeimy Montoya, una talentosa joven compositora que paga una injusta condena en una prisión de Nueva York tras ser engañada por Charly, el hombre que ama y que posteriormente le roba sus canciones, con las que logra alcanzar la fama y convertirse en una estrella. El único deseo de Yeimy es salir a cobrar venganza contra todos aquellos que acabaron con su vida y su familia.

5. To Love, To Lose

Kemal, un severo cobrador de deudas al servicio de una poderosa familia usurera y con pasado militar, irrumpe en la vida de Afife, una guionista y restauradora que se resiste a pagar lo que debe. El enfrentamiento entre ambos, marcado por la desconfianza y el orgullo, se transforma en un vínculo inesperado que los obliga a cuestionar sus principios, descubrir emociones desconocidas y replantearse el verdadero significado del amor, la virtud y la redención.

6. En fuga (Run Away)

"En fuga", de Harlan Coben, está protagonizada por James Nesbitt, Ruth Jones, Minnie Driver y Alfred Enoch.

Un padre desesperado que busca a su hija fugitiva se ve envuelto en un caso de asesinato y descubre secretos capaces de destruir a su familia para siempre.

7. Stranger Things

Stranger Things presenta un nuevo tráiler de su quinta temporada.

A raíz de la desaparición de un niño, un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales aterradoras y una niña muy extraña.

8. Nonato

Tras la pérdida de su hijo, María se hunde en una profunda soledad mientras su esposo, José, pasa la mayor parte del tiempo fuera de casa. En medio de su dolor, comienza a escuchar las transmisiones de un predicador radial que habla de la venida del Anticristo.

9. ¿Cómo se traduce este amor? (이 사랑 통역 되나요?)

La serie coreana se estrenó el pasado 16 de enero en Netflix.

Una artista y su intérprete viajan por varios países grabando un programa mientras sus emociones se desvanecen entre subtítulos invisibles. ¿Logrará el amor hacerse entender?

10. Humana por accidente (오늘부터 인간입니다만)

La serie coreana se estrenó el pasado 16 de enero en Netflix.

La vida de una mujer en realidad, una zorra de nueve colas capaz de conceder deseos da un giro cuando se topa con un futbolista y cambia el destino de ambos para siempre.

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming.

