Una influencer viguesa lleva cinco meses sin poder volver a casa por una fumigación: “Cada intento termina en una reacción alérgica”

La tensión entre la comunidad de vecinos y la mujer creció tras la denuncia interpuesta por insultos acoso y agresión sexual a un vecino

Eva Grandal Vázquez no puede acceder a su casa desde septiembre. (Imagen Composición Infobae)

“No puedo volver a mi casa desde septiembre. Nadie me informa exactamente de qué producto químico usaron y cada intento de regresar termina en una reacción alérgica, en ataques de ansiedad, en no poder respirar”, relata a Infobae Eva Grandal Vázquez. La mujer, procedente de Vigo e influencer con más de 2 millones de seguidores, lleva cinco meses sin poder volver a su vivienda.

Todo comenzó cuando en su comunidad de propietarios decidieron combatir una plaga de cucarachas que se había instalado en las zonas comunes, especialmente en el cuarto de contadores. La comunidad contactó con su seguro, Mapfre, encargado de contratar una empresa de control de plagas. Sin embargo, la información que se compartió con los vecinos, según Eva, fue mínima: “No se informó a los vecinos, únicamente el mismo día (18 de septiembre) por mensaje de WhatsApp en el grupo de la comunidad, del cual yo no estoy”.

La mujer se dio cuenta de que tenía que abandonar su casa el mismo día de la fumigación, cuando el trabajador de la compañía timbró por error a su puerta, pensando que era la de la presidenta. A pesar de ello, Eva salió de casa y la empresa subcontratada realizó la desinfección “durante casi una hora con un producto muy fuerte”. No obstante, según la afectada, el procedimiento se realizó sin una documentación clara. “Solo me entregaron un papel genérico que indica ‘tratamiento contra cucarachas’ y una fotografía de un supuesto producto que no permite verificar su composición”, cuenta Eva a este diario.

Cinco meses fuera de casa

A partir de ese día, la influencer no ha logrado volver a casa sin sentir malestar por su salud. “Desde el tratamiento en el edificio, mi vivienda sigue siendo inhabitable para mí, me produce reacciones alérgicas fuertes y no puedo dormir”. Y a la hora de pedir explicaciones o documentación sobre qué producto se utilizó en la desinfección, “nadie me da respuestas correctas, solo documentos incompletos y promesas vacías”.

El informe médico del 24 de octubre confirma dichos problemas respiratorios y ansiedad compatibles con la exposición a biocidas. La parte superior de su pecho se enrojece constantemente y, después de pasar varias noches durmiendo en hostales, Eva se ha instalado en casa de su abuela hasta que se resuelva su situación.

Informe médico de Eva tras la exposición al gas utilizado para fumigar. (Imagen cedida)

Acoso, insultos y agresión sexual

Debido a esto, la tensión con los vecinos ha pasado a mayores. Eva denunció a uno de ellos por agresión sexual, acoso, insultos y tocamientos. “Este señor fue a la junta de vecinos y se puso a insultarme varias veces llamándome ‘la okupa’, y acto seguido me tocó la cara y el cuerpo diciendo que era broma”, confiesa a Infobae.

Pero el acoso ha ido a más ahora que Eva ha acudido a los medios a denunciar su situación. “La presidenta era la responsable de informar a los vecinos y no lo hizo. Al tener reacciones alérgicas me fui de mi casa y conté mi situación en el periódico y en redes sociales, intentando darle visibilidad, y por ese motivo empezó el acoso vecinal”.

Documentación incompleta de la subcontrata y el pesticida. (Imagen Composición Infobae)

Es más, en la Junta General Ordinaria de la comunidad, “la administración de fincas amenazó con denunciarme porque ‘no se puede contar esas cosas en público’ ni en los medios”, relata Eva. La viguesa considera que se trata de una forma de presión para ocultar lo sucedido y evitar responsabilidades.

Pero lo más preocupante es que las autoridades tampoco han proporcionado soluciones. Sanidad decidió cerrar su expediente tras su denuncia, sin ofrecer explicaciones. “Han cerrado el expediente sin darme ningún tipo de información sobre el producto que se usó en el edificio, dejándome desprotegida y vulnerando mis derechos”, critica. Incluso la acción policial llegó tarde: “Las grabaciones de la junta de vecinos se perdieron porque tardé en denunciar y la policía no las pidió en el momento, sino que tardó cinco días”.

Las siete normas a tener en cuenta en una comunidad de vecinos

Sus intentos de obtener información más precisa sobre el producto utilizado han sido inútiles. “He solicitado a la administración de fincas y a la aseguradora información sobre los productos usados y las facturas pertinentes y no me la han dado. Reclamé también un parte de trabajo de la empresa que lo hizo, pero me dicen que el cliente era la aseguradora y no pueden dármelo”, explica.

Eva ha tenido que pasar las Navidades “fuera de casa, de mi entorno y de rutina”. Las redes sociales le han servido para visibilizar su situación, pero “también han desencadenado más acoso y presión por parte de la comunidad”. “Vivo con la maleta hecha, sin poder planear nada y nadie quiere asumir responsabilidades”, concluye.

