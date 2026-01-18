España

Sumar urge al PSOE a consensuar una propuesta de vivienda en el seno del Gobierno

El socio de coalición del Ejecutivo asegura que la reciente iniciativa presentada por Pedro Sánchez no soluciona el problema, sino que “premia a los de siempre”

La líder del movimiento Sumar, Lara Hernández. (Carlos Luján - Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esta semana nuevas medidas para tratar de frenar la especulación en el mercado del alquiler, con una bonificación del 100% en el IRPF a los propietarios para que no suban los precios y condiciones más “estrictas” para el alquiler temporal y por habitaciones. Pero su apuesta ha generado rechazo en Sumar, socio de coalición del PSOE, que volvió a manifestar sus diferencias en el seno del Ejecutivo en materia de vivienda. El pasado miércoles, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó en una entrevista en TVE que el PSOE “no ha actuado bien” con estas iniciativas y recordó que “es importante cuidar la coalición”.

Este domingo, ha sido la líder del movimiento Sumar, Lara Hernández, la que ha afirmado que el PSOE debe negociar y acordar una propuesta de vivienda dentro del Gobierno. Según Hernández, la reciente iniciativa presentada por Sánchez “ya está políticamente muerta”. “La propuesta no cuenta con apoyos ni en el Gobierno ni en el Congreso”, ha indicado en un vídeo remitido a la prensa, tras una reunión telemática del grupo coordinador del partido, en la que han tratado especialmente este asunto, según informa la agencia EFE.

“Parches y regalos a los de siempre”

Hernández considera que el plan “no responde a la emergencia habitacional” que existe actualmente, que dificulta el acceso tanto a la compra como al alquiler para amplios sectores de la población, y califica la propuesta como un conjunto de “parches” y “regalos a los de siempre”, en referencia a los propietarios.

La co-coordinadora de Movimiento Sumar ha insistido en que preservar la coalición requiere diálogo y acuerdos, no medidas unilaterales. “Cuidar el Gobierno de coalición implica sentarse con los socios, negociar y buscar soluciones reales”, ha señalado. Hernández también ha añadido que las medidas del PSOE no tendrán respaldo de partidos progresistas.

Récord de precios en 2025

El precio de la vivienda en España batió récords a finales del año pasado, superando los máximos de la burbuja inmobiliaria de 2008, con un valor medio que ha alcanzado los 2.153 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre de 2025, el mayor importe registrado en toda serie histórica de la estadística, que comenzó en 1995, de acuerdo a los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Madrid, Barcelona, San Sebastián, Palma de Mallorca o Bilbao encabezan el ranking de ciudades con los precios más altos, tanto en compra como en alquiler, situándose por encima de la media nacional y concentrando gran parte de la presión sobre el acceso a la vivienda.

Para 2026, las previsiones de los analistas apuntan a un aumento de los precios de la vivienda cercano al 7%, impulsado por la escasez de oferta y el crecimiento de la demanda.

