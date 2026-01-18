España

Sánchez considera que ninguna comunidad dirá ‘no’ al nuevo modelo de financiación: “Nadie va a recibir menos de lo que ya recibe”

El presidente del Gobierno considera que el acuerdo “plantea una solución muy importante a una dinámica de elusión y ‘dumping’ fiscal”

El presidente del Gobierno, Pedro
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (EFE)

Pedro Sánchez afirma que todas las comunidades autónomas aceptarán el nuevo modelo de financiación ya que, como ha recalcado, “nadie va a recibir menos de lo que ya recibe”. Estas declaraciones del presidente del Gobierno se extraen de la entrevista que ha publicado este domingo La Vanguardia, en la que ha valorado de forma positiva, a pesar de las fuertes críticas -hasta de los barones de su propio partido, -el reciente acuerdo alcanzado para la reforma del sistema de reparto de fondos autonómicos.

Según Sánchez, el consenso alcanzado entre las formaciones progresistas representa “una solución definitiva” para la distribución de recursos entre los distintos territorios. En este sentido, ha subrayado que esta meta se ha logrado gracias a lo que considera “un acuerdo extraordinario” en el seno de su Ejecutivo y con el apoyo de sus aliados parlamentarios. El presidente ha insistido en que el nuevo modelo aportará 21.000 millones de euros adicionales a las comunidades, lo que, en su opinión, supondrá un impulso para reforzar los servicios públicos fundamentales en las regiones. “Yo no quiero el modelo social Quirón. Quiero un modelo social con hospitales públicos”, apostilla.

En la misma línea, Sánchez ha argumentado que la propuesta que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado al resto de comunidades, no solo incrementa los fondos disponibles, sino que “plantea una solución muy importante a una dinámica de elusión y ‘dumping’ fiscal que está beneficiando a una comunidad muy rica, como es la Comunidad de Madrid”.

El Gobierno ha pactado con ERC un nuevo modelo de financiación para Cataluña que garantiza 4.700 millones de euros extra para la Generalitat.

Gestión de tributos por parte de las comunidades

Al profundizar sobre la capacidad de las comunidades para gestionar tributos, Sánchez se ha referido a los llamados estatutos de nueva generación, como el de Cataluña, que ya recogen la posibilidad de que determinados territorios asuman competencias en materia fiscal si así lo desean. “Nuestra intención, nuestra voluntad, es caminar en esa dirección”, ha manifestado.

Preguntado acerca del acuerdo de legislatura entre ERC y el PSC sobre un modelo fiscal “singular” para Cataluña, el presidente ha aceptado que la propuesta presentada actualmente resulta “insuficiente” para satisfacer todas las demandas. No obstante, ha reiterado su propósito de “cumplir con los acuerdos, como hemos tratado de hacer siempre”, insistiendo en la voluntad del Gobierno de mantener la senda de negociación y entendimiento.

Sánchez ha recordado, además, que el Ejecutivo central ha alcanzado recientemente un acuerdo con Euskadi, entre el gobierno de coalición del PNV y el PSE, para avanzar en el desarrollo y la aplicación de materias pendientes del Estatuto de Gernika.

