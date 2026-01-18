España

La Guardia Civil busca a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, tras localizarse su vehículo solo en una carretera

El aviso se recibió este sábado alrededor de las 19:35 horas, después de que familiares y vecinos llevaran varias horas intentando localizarla por sus propios medios

Imagen de recurso de un
Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil de espaldas (Guardia Civil)

Un amplio operativo de emergencia permanece desde este sábado desplegado en la localidad de Villacibrán, en el concejo de Cangas del Narcea, Asturias, para localizar a una mujer de 49 años cuya desaparición fue denunciada en la tarde de este sábado. La búsqueda comenzó tras localizarse el vehículo de la desaparecida estacionado en una carretera cercana, sin que hubiera rastro de ella en las inmediaciones.

El aviso se recibió alrededor de las 19:35 horas, después de que familiares y vecinos llevaran varias horas intentando localizarla por sus propios medios. A partir de ese momento se activó un dispositivo coordinado entre la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con la participación de numerosos recursos terrestres y técnicos.

Durante la tarde y la noche de ayer, efectivos de la Guardia Civil de distintas unidades, junto con bomberos, equipos caninos y drones, realizaron batidas intensivas en la zona. Los rastreos se centraron en los alrededores del punto donde apareció el vehículo, extendiéndose varios kilómetros en ambas direcciones e incluyendo el cauce del río próximo. Los trabajos se prolongaron hasta la madrugada sin resultados positivos.

A primera hora de hoy se reanudó el operativo bajo un mando unificado, reforzándose con nuevos medios. En el dispositivo participan patrullas de la Guardia Civil, bomberos de varios parques del SEPA, técnicos de Protección Civil, unidades caninas y personal de coordinación. Está prevista además la incorporación de medios aéreos, tanto de la Guardia Civil como del propio servicio de emergencias, así como especialistas en rescate de montaña, en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan.

Asimismo, se contempla la instalación de un Puesto de Mando Avanzado en las proximidades de la localidad para mejorar la coordinación de los recursos desplegados. Las labores de búsqueda continúan activas mientras se analizan todas las posibles zonas por las que pudo desplazarse la mujer.

Continúa la búsqueda de un pescador en la costa de Coaña

De forma paralela, este domingo la Guardia Civil ha retomado a las 09:00 horas el dispositivo de búsqueda de un pescador de 51 años desaparecido en la costa del municipio asturiano de Coaña hace una semana. Se trata de la novena jornada de rastreo desde que se tuvo conocimiento de su desaparición.

Imágenes aéreas de la búsqueda del pescador desaparecido (112 Asturias)

El operativo está integrado por varias patrullas de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, bajo la dirección del capitán de la Compañía de Luarca. En las labores participan también efectivos del 112 Asturias, con bomberos, un jefe supervisor de zona y el helicóptero del servicio de emergencias, que realiza batidas aéreas sobre el litoral para intentar localizar al desaparecido.

