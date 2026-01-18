España

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

La víctima presentaba una herida penetrante en el tórax y tras una primera asistencia, el equipo médico logró estabilizar al herido antes de proceder a su traslado urgente al hospital de referencia

Un hombre de 33 años ha resultado herido grave este domingo de madrugada tras sufrir una agresión con arma blanca en la calle Lola Flores, en el distrito madrileño de San Blas, según ha informado Emergencias Madrid.

En el lugar, sanitarios de SAMUR-Protección Civil atendieron a la víctima, que presentaba una herida penetrante en el tórax. Tras una primera asistencia, el equipo médico logró estabilizar al herido antes de proceder a su traslado urgente al hospital de referencia.

La médico de SAMUR-Protección Civil Araceli Miró ha explicado que “hoy, SAMUR-Protección Civil ha atendido en la calle Lola Flores a un varón de unos 33 años de edad por una herida penetrante en hemitórax derecho” y ha añadido que “el paciente ha sido estabilizado y trasladado, a través de un código trauma, al hospital de referencia”.

Por su parte, la Policía Nacional ha asumido la investigación del suceso para determinar las circunstancias de la agresión y localizar al posible autor o autores de los hechos.

(Noticia en ampliación)

