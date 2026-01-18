España

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

El PP considera que el nuevo sistema que intenta “imponer” el Gobierno “orilla el consenso” y supone una “deslealtad institucional y una traición a los españoles”

Guardar
El presidente del PP, Alberto
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne a sus barones autonómicos en Zaragoza. (David Mudarra/Partido Popular)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido a sus barones autonómicos en Zaragoza para hacer un frente común contra el modelo de financiación autonómica de Pedro Sánchez. El PP considera que el nuevo sistema que intenta “imponer” el Gobierno “orilla el consenso” y supone una “deslealtad institucional y una traición a los españoles”. Y en este contexto, todos ellos han firmado este domingo la ‘Declaración de Zaragoza’, un documento que contiene la propuesta de modelo de financiación de la formación.

En su intervención, Feijóo ha defendido el papel de los gobiernos autonómicos gobernados por los populares, que según él, están siendo la “salvaguarda” de un proyecto común a “quienes trabajan para dividirnos”. “El Estado autonómico está siendo la red de seguridad contra quien está dispuesto a llevarse cualquier cosa por delante”, ha apuntado.

Este rechazo en bloque fue escenificado por todas las CCAA —a excepción de Cataluña— en el el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En concreto, los barones del PP anticiparon que combatirán la propuesta que presentó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%, con lo que los recursos del sistema aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027.

Y porque quiere ser “altavoz de lo que es justo”, el jefe de la oposición ha anticipado que llevará este asunto en la reunión en Moncloa de este lunes con el presidente del Gobierno para abordar la intervención española en Ucrania.

Feijóo ha subrayado que el líder de ERC, Oriol Junqueras, está “inhabilitado por malversar fondos públicos”, por lo que “no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes”, y en cambio Pedro Sánchez le ha “nombrado ministro de Hacienda”. “Si no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes, tampoco tiene el derecho a repartir el dinero de los españoles”, ha enfatizado.

“Solo el PP puede reunir a todos sus presidentes para hablar de modelo de igualdad

Previamente a la intervención del líder popular, ha subido al atril el presidente aragonés, Jorge Azcón, quien ha reivindicado que el PP es el único partido capaz de reunir a todos sus presidentes para hablar de lo que afecta a todos, de un modelo de igualdad, de solidaridad y de oportunidades, “mientras que si lo hiciera Vox lo haría solo con uno y si fuera un acto del PSOE, no podría traer “a ninguno”.

El candidato a la reelección en las elecciones autonómicas del 8 de febrero ha resaltado que el documento firmado es “de justicia” y tiene como objetivo “gobernar para todos” y no un modelo pensando en los independentistas catalanes ni forzado por quien “quiere romper el país”.

Lo que se ha firmado, ha incidido, es que el día que gobierne Alberto Núñez Feijóo, la despoblación, la orografía, la superficie y la dispersión sean criterios que se tengan en cuenta en el modelo de financiación, frente a una ordinalidad, que no solo es desigualdad e insolidaridad, sino que además, ha denunciado, está diseñada por los independistas catalanes para privilegiar a unos pocos.

Temas Relacionados

PPAlberto Nunez FeijooEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La princesa Eugenia rompe todo contacto con su padre, Andrés de Inglaterra, tras su escándalo con Epstein: “Ella lo ha apartado”

Según ha informado ‘Daily Mail’, la hija menor de Andrés Mountbatten-Windsor habría decidido dejar de relacionarse con su padre por su relación con Jeffrey Epstein

La princesa Eugenia rompe todo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once divulgó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

Una mujer de Australia se despierta con una pitón en su pecho: 2,5 metros y el cuerpo frío

El país oceánico registra alrededor de 3.000 mordeduras anualmente, con 500 personas hospitalizadas y un promedio de dos muertes cada año

Una mujer de Australia se

Adiós a los sobres de ketchup, mayonesa, sal y aceite en restaurantes: la prohibición de la UE comenzará a aplicarse en agosto

La retirada de los envases de un solo uso comenzará este año y se desarrollará de manera progresiva hasta 2030

Adiós a los sobres de

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Guardia Civil busca a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, tras localizarse su vehículo solo en una carretera

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

España no encuentra conductores de camión y ahora los busca en Turquía: la asociación andaluza firma un convenio con ese país

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante