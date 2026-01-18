Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reúne a sus barones autonómicos en Zaragoza. (David Mudarra/Partido Popular)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido a sus barones autonómicos en Zaragoza para hacer un frente común contra el modelo de financiación autonómica de Pedro Sánchez. El PP considera que el nuevo sistema que intenta “imponer” el Gobierno “orilla el consenso” y supone una “deslealtad institucional y una traición a los españoles”. Y en este contexto, todos ellos han firmado este domingo la ‘Declaración de Zaragoza’, un documento que contiene la propuesta de modelo de financiación de la formación.

En su intervención, Feijóo ha defendido el papel de los gobiernos autonómicos gobernados por los populares, que según él, están siendo la “salvaguarda” de un proyecto común a “quienes trabajan para dividirnos”. “El Estado autonómico está siendo la red de seguridad contra quien está dispuesto a llevarse cualquier cosa por delante”, ha apuntado.

Este rechazo en bloque fue escenificado por todas las CCAA —a excepción de Cataluña— en el el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En concreto, los barones del PP anticiparon que combatirán la propuesta que presentó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%, con lo que los recursos del sistema aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027.

Y porque quiere ser “altavoz de lo que es justo”, el jefe de la oposición ha anticipado que llevará este asunto en la reunión en Moncloa de este lunes con el presidente del Gobierno para abordar la intervención española en Ucrania.

Feijóo ha subrayado que el líder de ERC, Oriol Junqueras, está “inhabilitado por malversar fondos públicos”, por lo que “no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes”, y en cambio Pedro Sánchez le ha “nombrado ministro de Hacienda”. “Si no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes, tampoco tiene el derecho a repartir el dinero de los españoles”, ha enfatizado.

“Solo el PP puede reunir a todos sus presidentes para hablar de modelo de igualdad

Previamente a la intervención del líder popular, ha subido al atril el presidente aragonés, Jorge Azcón, quien ha reivindicado que el PP es el único partido capaz de reunir a todos sus presidentes para hablar de lo que afecta a todos, de un modelo de igualdad, de solidaridad y de oportunidades, “mientras que si lo hiciera Vox lo haría solo con uno y si fuera un acto del PSOE, no podría traer “a ninguno”.

El candidato a la reelección en las elecciones autonómicas del 8 de febrero ha resaltado que el documento firmado es “de justicia” y tiene como objetivo “gobernar para todos” y no un modelo pensando en los independentistas catalanes ni forzado por quien “quiere romper el país”.

Lo que se ha firmado, ha incidido, es que el día que gobierne Alberto Núñez Feijóo, la despoblación, la orografía, la superficie y la dispersión sean criterios que se tengan en cuenta en el modelo de financiación, frente a una ordinalidad, que no solo es desigualdad e insolidaridad, sino que además, ha denunciado, está diseñada por los independistas catalanes para privilegiar a unos pocos.