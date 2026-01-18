España

Cómo hacer ñoquis de boniato, una versión fácil y rica con todas las propiedades del tubérculo naranja

El resultado de esta receta son unos ñoquis tiernos, de color anaranjado y sabor suave, que podemos acompañar con la salsa casera que más nos guste

(Freepik)
(Freepik)

Los ñoquis o gnocchi son uno de los tipos de pasta italiana más populares del mundo, una receta que se ha exportado hasta convertirse en un básico de la alimentación de muchos alrededor de todo el planeta. Tradicionalmente, esta pasta se elabora con patata cocida como base, acompañada de unos cuantos ingredientes básicos que siempre vamos a tener por casa: harina, huevo y sal. Hoy haremos una versión algo diferente, sustituyendo este tubérculo por otro: el boniato o batata.

Este tubérculo naranja será el protagonista del plato, un vegetal que aporta a esta receta su sabor dulce y suave y su color intenso, además de sus estupendas propiedades nutricionales. Una vez formados y cocidos, estos ñoquis caseros quedan de lujo acompañados de una sencilla salsa de tomate, aunque, en realidad, pueden servirse con cualquier tipo de acompañamiento para pasta, desde pesto hasta boloñesa, pasando por otras combinaciones tradicionales como la mantequilla con salvia.

Propiedades del boniato

El boniato ha sido reconocido como un superalimento eficaz en la lucha contra la desnutrición. Esto se debe a que contiene una gran variedad de vitaminas y minerales. Por ejemplo, su color indica que es muy rico en vitamina A. Pero también destaca por ser una importante fuente de vitaminas C, B6, B5, B1 y B2, además de en minerales como el magnesio, el potasio, el hierro o el cobre.

Al mismo tiempo, destaca por ser una buena fuente de fibra y antioxidantes. Con ello, en materia de salud, la batata ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y a reducir el nivel de colesterol. Por otra arte, al contener fitosterol, el boniato favorece la salud del sistema digestivo, ya que tiene efecto protector y puede llegar a prevenir úlceras estomacales. Paralelamente, el boniato es también un alimento recomendado para cuidar la salud ocular.

Receta de ñoquis de boniato

Esta receta utiliza una técnica muy similar a la de los ñoquis tradicionales, pero con el boniato como protagonista. El resultado son unos ñoquis tiernos, de color anaranjado y sabor suave. Es fundamental que el boniato esté bien seco antes de mezclar con la harina, para evitar que la masa absorba demasiada y los ñoquis queden duros.

Cinco recetas aptas para táper y saludables para llevar a la oficina esta semana

Tiempo de preparación

  • Tiempo total aproximado: 1 hora y 20 minutos.
    • Preparación del boniato: 45 minutos (al horno) o 25 minutos (hervido)
    • Preparación de la masa y formado: 30 minutos
    • Cocción de los ñoquis: 5 minutos por tanda

Ingredientes

  • 1 kg de boniato
  • 200-300 g de harina de trigo (puede ser integral o sin gluten)
  • 1 yema de huevo (opcional)
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Nuez moscada (opcional)

Cómo hacer ñoquis de boniato, paso a paso

  1. Cocina los boniatos: Lávalos y hornéalos a 180 °C durante unos 45 minutos, o hiérvelos hasta que estén tiernos. Déjalos enfriar, pélalos y hazlos puré.
  2. Seca bien el puré: Es clave que el puré esté lo más seco posible antes de añadir la harina.
  3. Prepara la masa: Coloca el puré frío sobre una superficie limpia, haz un hueco en el centro y añade la yema, la sal, la pimienta y la nuez moscada. Incorpora poco a poco la harina, mezclando hasta que la masa deje de pegarse a las manos. No sobre-amasar para evitar ñoquis duros.
  4. Divide y forma los ñoquis: Haz bolas medianas y enróllalas en tiras de unos dos centímetros de diámetro. Corta en trocitos de dos a tres centímetros.
  5. Dales forma: Opcionalmente, pasa cada trocito por un tenedor o tablilla para marcar los ñoquis.
  6. Cocina los ñoquis: Lleva a ebullición abundante agua con sal. Añade los ñoquis en tandas. Cuando suban a la superficie, espera uno o dos minutos y retira con espumadera.
  7. Sirve inmediatamente: Acompañados con la salsa de tu elección.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde de cuatro a seis porciones, dependiendo del tamaño de los ñoquis y del plato principal.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Hidratos de carbono: 43 g
  • Proteínas: 4 g
  • Grasas: 1,5 g
  • Fibra: 4 g
  • Sodio: 120 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los ñoquis de boniato cocidos pueden conservarse en la nevera hasta tres días en un recipiente hermético. Crudos, pueden congelarse en una bandeja y luego guardarse en bolsas para usar en el mes siguiente.

