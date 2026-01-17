España

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Con Súper Once puedes ganar
Con Súper Once puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

En España hay diversas opciones de loterías que ofrecen millones de euros en premios, tal es el caso de Super Once que celebró su más reciente sorteo. Estos son los resultados ganadores de este sábado 17 de enero, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 17 enero.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 09 16 17 21 25 29 33 34 37 38 45 47 48 53 59 60 65 67 76 81.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticiasnarrativa

Últimas Noticias

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio máximo y mínimo

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

La grada muestra su descontento por la eliminación en Copa del Rey y destitución de Xabi Alonso

Pitada masiva al Real Madrid:

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

El partido liderado por Yolanda Díaz ve cada vez más lejos la posibilidad de conservar o mejorar los resultados electorales

Los motivos de la búsqueda

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Quedando apenas cuatro días para la constitución de la Asamblea y, aunque en un principio ambos grupos mostraron optimismo, por el momento no ha trascendido ningún desarrollo

Sin avances claros en las

Rosanna Zanetti se une “al ‘trend’ del 2016″ y se remonta al momento en el que conoció a David Bisbal: “Nos separaba el Atlántico”

La modelo ha narrado en su cuenta de Instagram los duros comienzos con el cantante almeriense al mudarse a España

Rosanna Zanetti se une “al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los motivos de la búsqueda

Los motivos de la búsqueda de alternativas a Sumar: la pérdida de votos según el CIS, el problema de la vivienda o la oposición a la OTAN

Sin avances claros en las negociaciones PP-Vox para la formación de gobierno en Extremadura

Un camionero que transporta 12.500 kilos de chocolate con un valor de 110.000 euros desvía la carga y la revende por 1.200 euros: condenado a 1 año de cárcel

El Ejército de Tierra incorpora los 40 primeros blindados VCR 8x8 Dragón tras la presión de Defensa por los retrasos

Estafados dos veces: la Justicia confirma la condena a una abogada que se apropió de fondos aportados por víctimas del fraude del Fórum Filatélico

ECONOMÍA

El precio máximo y mínimo

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 17 enero

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 17 enero

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Pitada masiva al Real Madrid:

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey