España

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Sevilla

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Guardar
Probabilidad de lluvia para este
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Sevilla este 17 de enero:

En Sevilla se espera una temperatura máxima de 13 grados centígrados y una mínima de 5 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 9% durante el día y del 90% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 38% en el transcurso del día y del 96% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 18 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 3.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Sevilla (Imagen ilustrativa Infobae)

La mejor temporada para viajar a Sevilla

Sevilla es una ciudad española que limita con las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva, Badajoz y Córdoba, que se caracteriza por tener un clima del Mediterráneo, es decir, con veranos secos y calurosos e inviernos muy suaves y a menudo lluviosos.

De acuerdo con la clasificación climática de Köpen, en Sevilla se registra una temperatura promedio de 19,2 grados centígrados, lo que la convierte en la zona con la más alta temperatura media anual en Europa continental.

El mes de julio se caracteriza por ser el más caluroso, en donde el termómetro suele subir hasta los 40 grados centígrados. Por otro lado, en la época más fría la temperatura media es de 11 grados.

Las precipitaciones se concentran en los meses de octubre a abril, siendo el mes de diciembre el más lluvioso. Durante el año se tiene un promedio de 51 días de lluvia y sólo tres de heladas, por lo que la nieve es un fenómeno extremadamente raro en la ciudad, siendo la última vez el 10 de enero de 2010, cuando cayó una ligera capa.

De acuerdo con el portal Weather Spark, la mejor época para visitar Sevilla y realizar actividades al aire libre es de finales de marzo a finales de junio; así como de mediados de septiembre a finales de octubre.

Finalmente, las temperaturas extremas registradas en la estación meteorológica del Aeropuerto de Sevilla son de -5,5 °C, el 12 de febrero de 1956; así como de 46,6 °C, el 23 de julio de 1995, que estuvo a punto de ser desplazada por otra en el 2022 durante la gran ola de calor.

Sevilla tiene un clima característico
Sevilla tiene un clima característico del Mediterráneo. (Reuters)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el estado del tiempo más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

SevillaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce

La semana que ha puesto en jaque la leyenda de Julio Iglesias: dos acusaciones de agresión sexual, una investigación en curso y la negativa tajante del cantante

El artista ha sido denunciado por abuso por dos extrabajadoras de sus mansiones en República Dominicana y Bahamas

La semana que ha puesto

La era de los ultraprocesados aleja a los españoles de la dieta mediterránea: “Estamos viendo casos de cáncer de colon en personas muy jóvenes”

El 40% de los casos de cáncer podrían prevenirse siguiendo unos hábitos de vida saludables, explican los expertos

La era de los ultraprocesados

La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

Margarita Robles no cierra la puerta a participar en la misión de Dinamarca y el presidente recibe a Feijóo el lunes para tratar el tema

La encrucijada de las “tropas

Martín Berasategui, chef Michelin: “Para que la merluza no esté seca es importante que el calor entre al corazón del lomo”

Para conseguir un pescado cocinado en su punto perfecto de jugosidad, Berasategui sigue su ya famoso truco de los tres vuelcos con aceite, ajo y cayena

Martín Berasategui, chef Michelin: “Para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La encrucijada de las “tropas

La encrucijada de las “tropas de paz” de Pedro Sánchez: el Gobierno analiza “todos los escenarios” en Groenlandia y busca apoyos para enviarlas a Ucrania

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

ECONOMÍA

El acuerdo con Mercosur pone

El acuerdo con Mercosur pone en jaque a los productores de carne, soja y miel en España por las importaciones baratas y la reducción en los controles

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

La empresa española Indra gestionará los accesos al transporte público de Londres con un acuerdo de 1.000 millones de euros

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El campo se moviliza en enero con el foco en la PAC, Mercosur y el alza de costes: “Somos una moneda de cambio para la Unión Europea”

DEPORTES

Arbeloa se enfrenta por primera

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing