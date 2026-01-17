España

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este domingo

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

El precio del servicio de
El precio del servicio de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

El precio de luz en España cambia continuamente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la energía eléctrica en el país para este domingo 18 de enero, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio del servicio eléctrico

Día: 18 de enero

Precio medio: 118.66 euros por megavatio hora

Precio más alto: 180.36 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 96.39 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este domingo 18 de enero, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 132.12 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 120.02 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 109.64 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 102.54 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 102.24 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 102.08 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.19 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 102.68 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 108.84 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 105.05 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.39 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 98.56 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 96.39 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 97.43 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 101.86 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 104.84 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 115.67 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 136.21 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 146.93 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 157.77 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 180.36 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 159.92 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 138.14 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 127.08 euros por megavatio hora.

