Al menos una decena de heridos y una veintena de evacuados por el incendio en un piso de Alhendín, Granada

El incendio se produjo alrededor de las 5 de la madrugada de este sábado, hora a la cual los servicios de Emergencias comenzaron a recibir avisos sobre el fuego y sobre la presencia de varias personas que pedían ayuda desde los balcones de un edificio

Al menos una decena de heridos y una veintena de evacuados por el incendio en un piso de Alhendín, Granada (112/ARCHIVO/Europa Press).

Un incendio registrado esta madrugada en un primer piso de la calle Alpujarra, en la localidad granadina de Alhendín, ha dejado al menos una decena de personas heridas, entre ellas una mujer en estado grave, de acuerdo con un comunicado del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Al menos diez heridos y veinte evacuados

El suceso se produjo hacia las 5:10, momento en que este organismo comenzó a recibir avisos sobre un incendio en una vivienda y la presencia de varias personas solicitando auxilio desde los balcones. Ante la situación, se activaron los servicios de bomberos, Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Según el mismo comunicado, los equipos de emergencia confirmaron que al menos diez personas resultaron heridas con distintos niveles de gravedad y fueron trasladadas a centros hospitalarios, entre ellas tres menores. Unas veinte personas tuvieron que ser evacuadas del edificio, algunas rescatadas de los balcones donde se habían refugiado a causa del incendio.

En las dos semanas de las últimas fiestas navideñas se produjeron 21 muertes por incendios en viviendas, casi el doble que el año anterior. La época de frío suele traer un repunte en este tipo de accidentes: de acuerdo con un informe de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos y Fundación MAPFRE, 151 de las 172 muertes en viviendas por incendio que tuvieron lugar el pasado año ocurrieron entre noviembre y febrero.

Solo uno de cada cuatro hogares españoles cuenta con un detector de humo (Christin Klose/dpa)

Medidas de prevención de incendios: “Un detector te puede salvar la vida”

Aunque no haga falta estar siempre alerta, o precisamente para no tener que estarlo (y porque a veces, como al dormir, no se puede), se pueden tomar una serie de medidas preventivas en casa. Una de las más recomendables, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de los muertos por incendios fallece por inhalación de humo y gases tóxicos, es instalar un detector de humo.

Según el informe citado anteriormente, solo uno de cada cuatro hogares españoles cuenta en la actualidad con detectores de humo. Es probable, sin embargo, que a lo largo de este 2026 la instalación de detectores de humo deje de ser recomendable para ser obligatoria con la revisión del Código Técnico de la Edificación y siguiendo el ejemplo de países vecinos como Francia.

El jefe de la dotación del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Javier García, lo explica así: “Si miras las estadísticas, la mayor parte de los incendios son por las noches y evolucionan muy rápido. Los detectores no son muy caros, y con el aviso te da tiempo a salir de casa o, si no puedes, ya cierras la habitación donde te encuentres antes de que se propague el humo. Lo que te va a matar es inhalar los gases y el humo, y un detector te puede salvar la vida”.

Más allá de la instalación de detectores de humo, otros consejos útiles de prevención son no sobrecargar enchufes, vigilar estufas y chimeneas, revisar de vez en cuando las instalaciones eléctricas y de calefacción, y evitar acumular materiales combustibles en terrazas o balcones.

