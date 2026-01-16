El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el líder opositor venezolano, Edmundo González. (Tarek/Partido Popular)

La batalla política entre el PSOE y el PP se libra en innumerables frentes y uno de ellos es Venezuela. El Partido Popular prepara varios movimientos en su ofensiva para deslucir las actuaciones del Gobierno, a quien tacha de “larga connivencia” y tratar de “salvar” al régimen chavista.

Uno de ellos es la comparecencia urgente en el Senado de Pedro Sánchez y altos funcionarios (entre ellos, siete ministros). El PP exige que Sánchez explique las actuaciones adoptadas por el Ejecutivo “con el fin de contribuir a la plena restauración del orden democrático” en Venezuela". Una semana antes, los populares registraron otra petición particular para que el presidente del Gobierno exponga sobre este mismo asunto en la sesión plenaria de la Cámara Baja.

Feijóo solicitó a Moncloa que este tema también figurase en la reunión bilateral entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición en Moncloa este lunes, después de que Feijóo le exigiese abordar este tema en una cita para discutir la intervención española en Ucrania.

Lo cierto es que el Gobierno ha hablado en numerosas ocasiones sobre este tema. Sin ir más lejos, el mismo día en el que el PP llamó a rendir cuentas en la Cámara Baja, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, compareció a petición propia en el Congreso este jueves para hablar de ello. Y en este sentido, defendió la gestión del Ejecutivo afirmando que “ningún Gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como España”. El jefe de la diplomacia española recordó que España ha sido el país de asilo de los líderes opositores exiliados Leopoldo López y Edmundo González. Frente a las críticas del PP y Vox, aseguró que España seguiría actuando como interlocutor entre el régimen y la oposición “para llegar a una transición democrática, pacífica y genuinamente venezolana”.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada al Congreso de los Diputados, a 15 de enero de 2026. (Europa Pres)

También ese mismo día, Feijóo contraprogramó la comparecencia de Albares con una reunión en Madrid con el líder opositor venezolano, Edmundo González, para “reiterar” su apoyo para la transición democrática que reclaman los venezolanos, que según él solo puede producirse “con la vuelta inmediata de su presidente electo” y de María Corina Machado, así como la liberación inmediata de los presos políticos españoles y la vuelta de todos los exiliados.

Incomodidad con la permanencia de Delcy Rodríguez

“Frente a un Pedro Sánchez condescendiente con la dictadura venezolana y un José Luis Rodríguez Zapatero que ha ejercido de embajador del régimen en Europa, el PP es muy claro en su posición: ni se debió permitir la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro ni se debe mantener la presidencia ilegítima de Delcy Rodríguez”, afirman fuentes del PP.

Precisamente la continuidad de la cúpula chavista ha generado incomodidad entre los populares, quienes evitan criticar la estrategia de Donald Trump tras la intervención militar. El Gobierno ha replicado a los populares con este mismo argumento: “A Delcy Rodríguez no le ha puesto donde está el Gobierno de España, le ha puesto la intervención militar de los Estados Unidos”, defendió en su turno de réplica durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados después de que la portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, le acusase de buscar “salvar” a la ahora presidenta encargada para “salvarse a sí mismo”.

El reconocimiento de Edmundo en el Congreso y la Eurocámara

El pasado 11 de septiembre, el PP también trató de retratar al Gobierno llevando a la Cámara baja una votación para reconocer a Edmundo González, una resolución con mucho peso político, pero en todo caso no es vinculante. Con 177 votos a favor, la proposición no de ley salió adelante con el voto del PP, Vox, el PNV, UPN y Coalición Canaria. Pese al valor simbólico de la norma, el PSOE rechazó reconocerle como presidente, al igual que Sumar y los socios habituales de Sánchez, que en total sumaron 164 votos en contra y una abstención.

El líder opositor de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ha puesto fecha para su vuelta al país: el 10 de enero, día para el que se prevé la toma de posesión, a la que acudirá, ha dicho, como "presidente electo".

Una semana después, el 19 de septiembre, el Parlamento Europeo siguió los pasos del español reconociendo al líder opositor venezolano como presidente de Venezuela, ante la negativa del líder del régimen Nicolás Maduro de publicar las actas electorales. La medida también fue promovida en especial por la delegación popular española, salió adelante con 309 votos a favor y 201 en contra, entre ellos, la de los socialistas españoles.

El Parlamento Europeo, a petición del PP, volverá a abordar la refriega política española con la celebración de una sesión plenaria en el Parlamento Europeo el próximo martes, según apuntan fuentes del PP, sobre la “situación en Venezuela tras la salida de Maduro y la necesidad de garantizar una transición pacífica hacia la democracia”, donde se espera que la delegación española traslade las críticas contra el Gobierno.