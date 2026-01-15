España

Números ganadores del Super Once del 15 enero

Como cada jueves, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Guardar
Para ganar el premio mayor
Para ganar el premio mayor del Super Once tienes que acertar con los once números de la combinación ganadora. (Infobae)

Super Once, una de las principales loterías españolas que entrega millones de euros en premios, anunció los números ganadores del sorteo de este jueves 15 de enero publicados por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados del Super Once

Fecha: 15 enero.

Tipo: Sorteo 3 de las 14:00 horas.

Combinación ganadora: 05 07 10 12 13 16 20 21 22 35 45 60 64 69 72 73 79 80 82 83.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once del 15 enero del 2026

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los números ganadores

Castilla y León indemnizará a las familias de los dos pacientes oncológicos que fallecieron en el Hospital de Burgos por un error en la medicación

Los pacientes recibieron una dosis de medicación seis veces superior a la prescrita

Castilla y León indemnizará a

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 enero de 2026

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo de las 10:00 horas. Tenemos los números afortunados aquí mismo

Super Once: estos son los

Resultados de la Triplex de la Once: Sorteo 2 de este jueves 15 de enero

Como cada jueves, aquí están los afortunados ganadores del premio

Resultados de la Triplex de

Uber Eats renuncia a seguir repartiendo con trabajadores autónomos tras la amenaza de denuncia de Trabajo

Después de que Glovo modificase su modelo para cumplir con la Ley Rider, la plataforma digital de reparto de alimentos era la útlima gran empresa del sector que no empleaba exclusivamente asalariados

Uber Eats renuncia a seguir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Colombia lidera los permisos de

Colombia lidera los permisos de residencia por arraigo familiar en España: el 26% de los beneficiarios

El campo español convoca nuevas protestas contra el acuerdo UE-Mercosur y los recortes de la PAC

El Constitucional anula las dos sentencias del Tribunal Supremo que revocaron la promoción de Eduardo Rincón como fiscal de Sala de Menores

El Gobierno decidirá antes del viernes si envía tropas a Groenlandia: recuerda que hace “misiones de paz” y que su papel sería “reforzar la vigilancia”

Defensa ofrece casi 12.000 plazas para ser militar y llegar al compromiso de incremento de efectivos hasta 2029

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 2 de Super Once del 15 enero del 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 enero de 2026

Resultados de la Triplex de la Once: Sorteo 2 de este jueves 15 de enero

Uber Eats renuncia a seguir repartiendo con trabajadores autónomos tras la amenaza de denuncia de Trabajo

Triplex de la Once: jugada ganadora del Sorteo 1 de hoy jueves 15 de enero

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid