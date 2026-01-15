España

Muere un joven de 18 años en Mallorca tras derrumbarse el techo de su habitación

Su hermano, de 12 años, ha resultado herido y trasladado al Hospital Universitari Son Espases

Muere un joven de 18 años en Manacor (Mallorca) al quedar atrapado tras derrumbarse el techo de la habitación donde dormía. Su hermano, de 12 años, ha resultado herido. (BOMBEROS DE MALLORCA/Europa Press)

Un joven de 18 años ha muerto este jueves en Manacor (Mallorca) después de que el techo de su habitación se derrumbase. La víctima quedó atrapada entre los escombros, donde finalmente ha fallecido. Su hermano de 12 años, que vivía con él en el domicilio, ha resultado herido en el incidente.

Según ha informado SAMU 061 y ha recogido Europa Press, los servicios de emergencia han recibido un aviso en torno a las 5:12 horas de esta madrugada por el hundimiento de un edificio en la calle Sant Francesc del municipio mallorquín. Al lugar de los hechos han acudido los Bomberos de Manacor, Mallorca y Llucmajor, con la participación del sargento y dos técnicos. Los equipos de emergencia han explicado que el forjado de una habitación de un inmueble de tres plantas se había desmoronado.

El derrumbe se ha producido mientras ambos jóvenes dormían, por lo que quedaron atrapados bajo los escombros. Tras ser rescatados, el mayor de ellos, de 18 años, ya había fallecido. El menor de edad ha sido asistido por los servicios de emergencia y trasladado a las urgencias pediátricas del Hospital Universitari Son Espases (HUSE), por una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) del SAMU 061.

Manacor lamenta la muerte del joven

Alcalde de Manacor, Miquel Oliver (MÉS PER MALLORCA/Europa Press)

El Ayuntamiento de Manacor ha expresado sus condolencias a la familia de los dos jóvenes en redes sociales. “Queremos trasladar todo nuestro apoyo a la familia afectada en estos momentos de inmenso dolor, así como a las personas cercanas y al barrio de Carrer de Sant Francesc“, han comunicado en una publicación de Facebook, en el que desean “una pronta y completa recuperación” al menor hospitalizado.

El Consistorio ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencia, que “han actuado con la máxima velocidad y coordinación“, y ha asegurado que los técnicos de Planificación Urbana Municipal han iniciado ya las tareas para verificar el estado del inmueble y averiguar las causas del derrumbe. El alcalde del municipio, Miquel Oliver, se ha trasladado al lugar del accidente, desde donde sigue de cerca la situación.

