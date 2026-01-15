La profecía de Julio Iglesias en uno de sus conciertos más recordados: “Cuando sea culpable antes de juzgarme...”

El artista actuaba en un Camp Nou abarrotado cuando pidió a los 80.000 espectadores que no creyeran lo que se decía de él. Hoy, el artista es denunciado por agresiones sexuales.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga la denuncia de una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta que trabajaron en las mansiones de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas. eldiario.es y Univisión Noticias han publicado el resultado de una investigación que ha llevado tres años y que además de testimonios ofrece pruebas documentales. El artista, relatan, las agredió sexualmente y sometió a un ambiente de control, humillaciones y abuso de poder.

Nuevos detalles difundidos en horas posteriores muestran cómo estas mujeres, que no habrían sido las únicas, fueron obligadas a pruebas de VIH, hepatitis, clamidia y embarazo, bajo la especialidad de ginecología, unos exámenes que solo se practicaban al personal femenino. Las empleadas señalan que estos exámenes, que nada tenían que ver con su labor, se hacían sin consentimiento expreso y bajo la amenaza velada de que si se negaban, perderían el empleo.

Este jueves, eldiario.es aporta los requisitos que pedía Iglesias a la hora de reclutar personal. Buscaba jóvenes de entre 25 y 35 años, según consta en un anuncio, y les pedían fotos de cuerpo entero. El sueldo era de 25.000 pesos dominicanos, unos 350 euros al cambio. Una de las denunciantes cuenta que al terminar su jornada era llamada a la habitación del cantante. Describe penetraciones no consentidas, bofetadas y vejaciones físicas y verbales.

Julio Iglesias recibe el título honorífico durante el concierto de graduación del Berklee College of Music en Boston. (Reuters/Brian Snyder)

Este miércoles, ¡Hola! pudo hablar con Iglesias, que hasta el momento no ha hecho una declaración pública. Según la revista, “Julio está preparando su defensa y todo se va a aclarar. Quiere llegar al fondo de esta cuestión y que no quede ninguna duda de cuáles son las verdaderas circunstancias y el relato real de todo lo sucedido”. El “entorno cercano” del cantante, añade, “niega totalmente los hechos y muestra su estupor ante lo que está sucediendo”.

“Cuando escuchen ‘es un desgraciado’”

Entretanto, vuelven al día de hoy imágenes que antaño vieron millones de espectadores. Julio Iglesias abrazaba, tocaba o besaba en la boca a presentadoras. Era, es una estrella. El español que enamoró al mundo, como se titula la biografía de Ignacio Peyró, que será revisada y actualizada a la luz de estas revelaciones.

Julio Iglesias, ante 80.000 personas en el Camp Nou en un histórico concierto en 1988.

Era 8 de septiembre de 1988 y Julio Iglesias cerraba una exitosa gira en Barcelona, donde llenó el Camp Nou. 80.000 personas. Habían transcurrido cerca de dos horas cuando el concierto tocaba a su fin. Apareció Iglesias con un muñeco de Cobi, la mascota de los Juegos Olímpicos que se celebrarían en 1992. El público estaba entregado y él no tenía prisa por terminar. La comunión era total.

En esa confianza multitudinaria y antes de los acordes de la última canción, El mar que llevo dentro, el artista se dirigió al público, para pedirle algo: “Cuando ustedes escuchen por ahí decir por ejemplo ‘no, ese ya se ha ido, ese es un desgraciado’”. El Camp Nou estalla entonces en un “(¡no!” y el cantante espera a que terminen para continuar: “Cuando ustedes escuchen por ahí algún reproche gratis; cuando sea culpable antes de juzgarme, defiéndanme con toda su alma como me han defendido esta noche”.

Susana Giménez forzada a darle un beso a Julio Iglesias. (Telefé)

“Es besucón de toda la vida”

Su defensa ahora son rostros conocidos que han trabajado con él o le conocen, caso de Ramón Arcusa, de El Dúo Dinámico, si bien sus palabras han provocado un efecto contrario al pretendido en la opinión pública. “Julio es besucón de toda la vida, sin mala intención. Esto es un montaje”, ha dicho en COPE. Y a Telemadrid: “Fue una relación consentida. Tú no puedes tener una relación de violación durante meses o el tiempo que fuera. Si te violan vas a la policía o al hospital al día siguiente”.

Marina Castaño asegura que Iglesias “es una persona íntegra”. “Me ha recibido muchas veces en su casa, él y Miranda, en Miami, en Punta Cana, en Marbella, en todos los sitios, y me parece una vergüenza esto que está ocurriendo. (...) Julio no es ese hombre que quieren intentar pintar”, ha zanjado la comunicadora.

El caso Julio Iglesias también ha sido objeto de debate y pelea en la política, desde Isabel Díaz Ayuso en pro del “cantante más universal de todos” al Gobierno, al que da “terror” lo que está leyendo en eldiario.es y valora retirar al artista la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. A la espera de nuevas entregas de los medios responsables de la exclusiva, la siguiente y sobre todo vinculante palabra la tiene la Audiencia Nacional.