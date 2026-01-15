España

“La IA te miente”: una ginecóloga explica los errores de salud más comunes de ChatGPT

La doctora Carme Díaz pide a los pacientes prudencia a la hora de confiar en la inteligencia artificial

Guardar
La doctora Carme Díaz en
La doctora Carme Díaz en un reciente vídeo. (@dra.carmediaz/Tiktok)

Le pese a quien le pese, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Herramientas como ChatGPT se han expandido por todo el mundo y, al menos en España, el 42,1% de la población adulta ha utilizado en algún momento esta tecnología.

Los usos que se dan a la IA son variados, pero algunos pueden ser perjudiciales e incluso peligrosos. Y es que estas herramientas tan nuevas no son perfectas y en más de una ocasión tienen fallos. Por eso, en materia de salud, la doctora Carme Díaz pide prudencia. “La IA te miente”, afirma la ginecóloga en un vídeo publicado en sus redes sociales (@dra.carmediaz).

Según explica la especialista, “cada vez más pacientes vienen a consulta con ideas muy claras sacadas de una respuesta de IA”, pero estas no siempre son acertadas. Díaz recalca que “usarla no es el problema”, pero advierte que no se puede “dar por válida cualquier respuesta sin contexto médico”.

Los errores de salud de la IA

La IA puede dar respuestas
La IA puede dar respuestas erróneas en materia de salud. (Imagen ilustrativa)

La IA te miente. Me pasa en consulta que últimamente vienen pacientes con ideas muy marcadas que vienen de nuestro amigo ChatGPT y no siempre nos ofrece las mejores respuestas“, lamenta. Para demostrarlo, Díaz muestra un ejemplo utilizando ella misma la inteligencia artificial de OpenAI.

La doctora le pregunta, en concreto, cuánto tiempo tarda en dar positivo un test de embarazo. “Evidentemente, vemos que nos contesta que entre uno y dos días tras la implantación, lo cual es falso. Todos los médicos que nos dedicamos a la reproducción asistida sabemos que el test de embarazo lo solemos hacer entre 10 y 12 días tras la implantación y que antes no se debe de hacer porque el resultado puede no ser fiable", cuenta.

Desde Reproducción Asistida ORG concuerdan con la opinión de la doctora. Según explican en su web, los tests de embarazo deben hacerse, como mínimo, 15 días después de la concepción para que el resultado sea verdaderamente fiable. En caso de que una mujer esté buscando quedarse embarazada y mantenga relaciones sexuales frecuentes, se aconseja hacer la prueba cuando se registra un día de retraso en la menstruación.

En cambio, si el embarazo se busca a través de tratamientos de reproducción asistida, se debe reservar un periodo conocido como betaespera, de entre 12 y 15 días dependiendo de la técnica de reproducción asistida utilizada. Este tiempo de espera previene la obtención de falsos negativos, que aun así pueden llegar después del periodo de gracia. Por ello, si se tienen sospechas de embarazo, los especialistas recomiendan volver a repetir el test unos días después. “Es posible, sobre todo si se tienen ciclos menstruales irregulares, que la mujer se haya quedado embarazada más tarde de lo estimado y, de esta manera, se dará tiempo a que los niveles de hCG aumenten a niveles detectables por la prueba en caso de estar finalmente embarazada”, explican desde Reproducción Asistida ORG.

Por este tipo de situaciones, la doctora Díaz dice estar realmente preocupada de que sus pacientes se dejen guiar “por información que no puede ser del todo fiable”. “Yo entiendo que ChatGPT siempre está ahí a mano para poder preguntarle, pero en caso de dudas, es mejor que siempre hagas consultas con tu médico especialista”, concluye.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialIARedes socialesTiktokTiktok EspañaMédicosVirales EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los príncipes de Gales evitan coincidir con Harry y Meghan en su regreso al Reino Unido: sus planes al otro lado del país

El duque de Sussex tiene previsto aterrizar en Londres en los próximos días para asistir al inicio de su proceso en el Tribunal Superior contra ‘Associated Newspapers’

Los príncipes de Gales evitan

El precio del alquiler en Madrid baja por primera vez en casi cuatro años, pero sigue siendo la comunidad más cara

La caída del 1,4% contrasta con el encarecimiento del 6,9% de media en España, aunque el mercado comienza a mostrar señales de moderación, especialmente en las regiones más demandadas

El precio del alquiler en

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: jugada

Alfredo Molina, veterinario: “Hay razas de perros que están condenadas a sufrir”

Desde problemas respiratorios graves a displasia, los animales que se enfrentan a estas dolencias suelen tener una esperanza de vida menor

Alfredo Molina, veterinario: “Hay razas

Defensa ofrece casi 12.000 plazas para ser militar y llegar al compromiso de incremento de efectivos hasta 2029

Esta medida responde al objetivo de alcanzar 127.500 militares en activo

Defensa ofrece casi 12.000 plazas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa ofrece casi 12.000 plazas

Defensa ofrece casi 12.000 plazas para ser militar y llegar al compromiso de incremento de efectivos hasta 2029

Un alto cargo de Mazón le envió un borrador de las ayudas una hora antes del Es-Alert y le advirtió que iba a haber “un huevo de afectados”

Condenan a una multa de 800 euros a un sargento que tocó el culo a una soldado durante una celebración en una Base Militar

El Gobierno licita con “urgencia” el servicio de atención del teléfono de acoso escolar “ante el incremento de casos detectados”: un 44% desde el año 2018

La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

ECONOMÍA

El precio del alquiler en

El precio del alquiler en Madrid baja por primera vez en casi cuatro años, pero sigue siendo la comunidad más cara

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 15 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

La bajada del precio de los carburantes modera el IPC hasta el 3,1% en diciembre pese al encarecimiento de los alimentos

DEPORTES

Este será el camino de

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid