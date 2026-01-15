“La IA te miente”: una ginecóloga explica los errores de salud más comunes de ChatGPT

La doctora Carme Díaz en un reciente vídeo. (@dra.carmediaz/Tiktok)

Le pese a quien le pese, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Herramientas como ChatGPT se han expandido por todo el mundo y, al menos en España, el 42,1% de la población adulta ha utilizado en algún momento esta tecnología.

Los usos que se dan a la IA son variados, pero algunos pueden ser perjudiciales e incluso peligrosos. Y es que estas herramientas tan nuevas no son perfectas y en más de una ocasión tienen fallos. Por eso, en materia de salud, la doctora Carme Díaz pide prudencia. “La IA te miente”, afirma la ginecóloga en un vídeo publicado en sus redes sociales (@dra.carmediaz).

Según explica la especialista, “cada vez más pacientes vienen a consulta con ideas muy claras sacadas de una respuesta de IA”, pero estas no siempre son acertadas. Díaz recalca que “usarla no es el problema”, pero advierte que no se puede “dar por válida cualquier respuesta sin contexto médico”.

Los errores de salud de la IA

“La IA te miente. Me pasa en consulta que últimamente vienen pacientes con ideas muy marcadas que vienen de nuestro amigo ChatGPT y no siempre nos ofrece las mejores respuestas“, lamenta. Para demostrarlo, Díaz muestra un ejemplo utilizando ella misma la inteligencia artificial de OpenAI.

La doctora le pregunta, en concreto, cuánto tiempo tarda en dar positivo un test de embarazo. “Evidentemente, vemos que nos contesta que entre uno y dos días tras la implantación, lo cual es falso. Todos los médicos que nos dedicamos a la reproducción asistida sabemos que el test de embarazo lo solemos hacer entre 10 y 12 días tras la implantación y que antes no se debe de hacer porque el resultado puede no ser fiable", cuenta.

Desde Reproducción Asistida ORG concuerdan con la opinión de la doctora. Según explican en su web, los tests de embarazo deben hacerse, como mínimo, 15 días después de la concepción para que el resultado sea verdaderamente fiable. En caso de que una mujer esté buscando quedarse embarazada y mantenga relaciones sexuales frecuentes, se aconseja hacer la prueba cuando se registra un día de retraso en la menstruación.

En cambio, si el embarazo se busca a través de tratamientos de reproducción asistida, se debe reservar un periodo conocido como betaespera, de entre 12 y 15 días dependiendo de la técnica de reproducción asistida utilizada. Este tiempo de espera previene la obtención de falsos negativos, que aun así pueden llegar después del periodo de gracia. Por ello, si se tienen sospechas de embarazo, los especialistas recomiendan volver a repetir el test unos días después. “Es posible, sobre todo si se tienen ciclos menstruales irregulares, que la mujer se haya quedado embarazada más tarde de lo estimado y, de esta manera, se dará tiempo a que los niveles de hCG aumenten a niveles detectables por la prueba en caso de estar finalmente embarazada”, explican desde Reproducción Asistida ORG.

Por este tipo de situaciones, la doctora Díaz dice estar realmente preocupada de que sus pacientes se dejen guiar “por información que no puede ser del todo fiable”. “Yo entiendo que ChatGPT siempre está ahí a mano para poder preguntarle, pero en caso de dudas, es mejor que siempre hagas consultas con tu médico especialista”, concluye.