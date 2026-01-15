La broma de Jorge Bárcenas a su ex, Victoria Federica, en pleno show de Juan Dávila: “Te echo de menos”

Jorge Bárcenas y Victoria Federica en una imagen de archivo. (Europa Press)

Victoria Federica se convirtió, sin buscarlo, en una de las protagonistas inesperadas del último espectáculo de Juan Dávila en Madrid. El humorista, que se encuentra recorriendo España con su gira La capital del pecado, actuó el pasado 14 de enero en el Movistar Arena ante más de 18.000 personas. Lo que parecía una noche más de humor sin filtros acabó derivando en una escena que ha dado mucho que hablar y que tuvo como eje una llamada telefónica tan breve como incómoda.

Entre el público se encontraba Jorge Bárcenas, DJ y exnovio de la nieta de los reyes eméritos. El músico acudió al espectáculo acompañado de varios amigos, uno de los cuales se puso previamente en contacto con el equipo del humorista para contarle, a través de redes sociales, algunos detalles personales. Ese mensaje fue el detonante para que Juan Dávila invitara a Bárcenas a subir al escenario, algo habitual en sus shows, donde interactúa constantemente con los asistentes.

Jorge Bárcenas y Victoria Federica en una imagen de archivo. (Europa Press)

Una vez frente al micrófono, y siguiendo la dinámica del espectáculo, el cómico propuso una de sus bromas más recurrentes: llamar por teléfono a alguien del pasado. En este caso, la persona elegida fue Victoria Federica. Aunque en un primer momento Jorge Bárcenas se mostró cauto y pidió que no se exagerara la situación, finalmente accedió a realizar la llamada a la sobrina del rey Felipe.

La llamada en directo que descolocó a Victoria Federica

Al otro lado de la línea, Victoria Federica respondió tras unos segundos. El intercambio inicial fue cordial y breve, pero bastó una frase pronunciada por Bárcenas, en tono claramente irónico, para que la conversación terminara de forma abrupta. La joven colgó el teléfono de inmediato, sin dar más explicaciones, lo que provocó una reacción inmediata del público, que rompió en risas y aplausos ante lo inesperado del desenlace.

“¿Hola?”, se escuchó decir a la joven. Bárcenas siguió: “Hola, ¿qué tal?”. “Bien, ¿y tú?”, respondía ella. “Bien, aquí, pasándolo bien. Te echo de menos un poco...”, le dijo él, divertido, esperando una reacción por su parte.

Juan Dávila en 'La senda del pecado'. (Garajonay Producciones)

Lejos de quedarse ahí, Juan Dávila intentó prolongar la broma con una segunda llamada. “¡Se va a cagar!”, dijo el presentador cuando empezó a sonar el tono de segunda llamada. Y aunque saltó el buzón de voz, el cómico le dejó un mensaje en el buzón de voz: “¡Me vas a comer la p.., hija de p..!”. La escena fue celebrada por el público, que no dudó en aplaudir lo que se supone era una gracia.

El momento coincidió, además, con un día especialmente mediático para Victoria Federica, ya que esa misma jornada la revista Semana publicaba en exclusiva que había presentado a su nueva pareja a su abuelo, el rey Juan Carlos, durante un reciente viaje familiar a Abu Dabi. Un contraste llamativo entre su presente sentimental y un episodio que la devolvía, involuntariamente, a una relación ya cerrada.

De una relación consolidada al nuevo capítulo sentimental

Jorge Bárcenas y Victoria Federica mantuvieron una relación sentimental durante más de tres años, periodo en el que incluso llegaron a convivir. Su ruptura se produjo en 2022 y, según el propio DJ ha explicado en distintas ocasiones, ambos se siguen llevan bien tras su separación y es que suelen coincidir con frecuencia en eventos.

Portada de la revista 'Semana' del 14 de enero de 2026

En la actualidad, la hija de la infanta Elena está feliz en lo personal junto a Jorge Navalpotro, un joven empresario con formación entre España y Estados Unidos, cuya familia es propietaria de la conocida sala La Riviera, uno de los locales más emblemáticos de la capital. Aunque su relación es reciente, apenas dos meses, ha avanzado con rapidez y discreción, hasta el punto de viajar juntos a Abu Dabi para un encuentro familiar de gran relevancia.