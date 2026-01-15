España

¿Cómo estará el clima en Valencia?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Valencia este jueves:

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este jueves, se estima que en Valencia habrá un 1% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 19 centígrados y una mínima de 10°. La nubosidad será del 43% y por la noche habrá una posibilidad del 59% de lluvias.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Valencia (Imagen ilustrativa Infobae)

Valencia se encuentra al estedel país ibérico por lo que predomina un clima mediterráneo que se caracteriza por sus inviernos templados, donde caen la mayor parte de las lluvias y sus veranos secos.

Sin embargo, también hay zonas en las que el estado del tiempo es estepario, también conocido como de estepa, así como semiárido templado y frío, en el que se presentan inviernos muy fríos y veranos que bien pueden ser templados o cálidos. Mientras que las precipitaciones suelen ser escasas.

De acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del Gobierno de España, Valencia registra una temperatura media que ronda los 15 grados centígrados.

Las autoridades españolas de meteorología precisan que la temperatura baja promedio ronda los 10 grados centígrados, siendo los fríos más crudos los que se viven en diciembre y enero.

En contraste, las máximas temperaturas alcanzan los 20 grados centígrados promedio y aparecen los meses de julio y agosto.

Son dos climas los que
Son dos climas los que predominan en Valencia (Europa Press)

¿Cómo es el clima en España?

España se caracteriza por ser soleado, donde las horas de sol rondan las 3 mil horas al año. Las temperaturas en este país mediterráneo son suaves, sin embargo, sí hay marcadas diferencias entre estaciones y las distintas zonas.

Aunque la Amet registra hasta 13 tipos de climas en España, son realmente cuatro los que predominan: oceánico, mediterráneo de veranos frescos, mediterráneo continental y estepario frío.

El oceánico se caracteriza por ser templado con veranos frescos, precipitaciones abundantes y bien repartidas durante el año.

En España aparece principalmente por el norte y oeste de Galicia, el Cantábrico, el Sistema Ibérico, noreste de la meseta norte y gran parte de los Pirineos, exceptuando las zonas más altas.

El mediterráneo de veranos frescos, como lo dice su nombre, tiene veranos secos y frescos, así como inviernos fríos o templados, mientras que la mayor parte de las lluvias caen en invierno o estaciones intermedias.

Este clima abarca la mayor parte de la meseta norte, interior de Galicia y numerosas zonas montañosas del centro y sur de la península. En Canarias, se extiende ampliamente por el interior de las islas de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, así como en las zonas más elevadas de Gran Canaria.

El mediterráneo continental registra inviernos templados y lluviosos, así como veranos secos y cálidos.

Este tipo de clima se hace presente en gran parte de la península ibérica y los Baleares. Se extiende por la mayor parte de la mitad sur y de las regiones costeras mediterráneas, a excepción de las zonas áridas del sureste.

En cuanto al estepario frío, los inviernos son muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos, además, las precipitaciones son escasas.

Este clima se extiende por el sureste de la península, el valle del Ebro, la meseta sur y, en menor medida, por Extemadura, Baleares y el centro de la meseta norte. También se observan en todas las islas del archipiélago canario.

Durante la primavera y el otoño es cuando se registran el clima más agradable en España, tiempo que permiten disfrutar del aire libre prácticamente todo el día.

Las temperaturas máximas se alcanzan durante julio y agosto, los meses más calurosos y secos en todo el país.

Mientras que las temperaturas mínimas suelen darse en enero y febrero, meses que también coinciden con los días con más lluvias, principalmente en el norte de España.

Temas Relacionados

ValenciaTiempo en EspañaEspaña SociedadEspaña NoticiasNoticias

Últimas Noticias

La fiebre extranjera por la vivienda en España se enfría: cae su compra hasta el 13,58% mientras los precios siguen disparados

Los ciudadanos de Reino Unido, Alemania y Países Bajos son los que más casas adquieren, sobre todo en Canarias, Baleares, la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía

La fiebre extranjera por la

La anexión de Groenlandia por parte de Trump le costaría a España cerca de 80 millones en exportaciones

El principal producto que se exportó a la isla fueron barcos de pesca, por un valor de 6,02 millones de euros, mientras que el pescado fue la principal importación

La anexión de Groenlandia por

Cataluña, Valencia y Murcia, las grandes ganadoras del nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno

Un análisis de Fedea que simula la aplicación de la reforma en 2023 y mide cómo los fondos beneficiarían a cada comunidad revela que varias regiones salen perjudicadas en el reparto relativo de recursos

Cataluña, Valencia y Murcia, las

Inauguran en la Antártida el Santuario de la Memoria del Hielo: una “cápsula del tiempo” creada para sobrevivir al cambio climático

El archivo, ubicado en la Estación Concordia, conservará durante siglos núcleos de hielo de todo el mundo para que puedan ser estudiados en el futuro si desaparecen los glaciares

Inauguran en la Antártida el

El restaurante malagueño con pescadería propia donde comer pescaíto frito fresco por poco más de 6 euros

Antes de sentarte a comer en Freiduría Ramonchi, una gran vitrina llena de pescado y marisco fresco nos permite ver el género en crudo

El restaurante malagueño con pescadería
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno licita con “urgencia”

El Gobierno licita con “urgencia” el servicio de atención del teléfono de acoso escolar “ante el incremento de casos detectados”: un 44% desde el año 2018

La historia y operación detrás de ‘Marea Blanca’, la mayor incautación de cocaína en alta mar con 10 toneladas: “Sabíamos que iba bastante cargado”

Así han sido las cinco reuniones entre Sánchez y Feijóo: una historia de mucho ruido y pocas nueces

Víctor Ábalos, primogénito del exministro José Luis Ábalos: “De todo el entorno de mi padre, soy la persona con más credibilidad”

Víctor de Aldama amenaza al hijo mayor de José Luis Ábalos, en directo: “Mañana estarás imputado”

ECONOMÍA

La fiebre extranjera por la

La fiebre extranjera por la vivienda en España se enfría: cae su compra hasta el 13,58% mientras los precios siguen disparados

La anexión de Groenlandia por parte de Trump le costaría a España cerca de 80 millones en exportaciones

Cataluña, Valencia y Murcia, las grandes ganadoras del nuevo modelo de financiación autonómica del Gobierno

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del martes 14 de enero de 2026

David Jiménez, abogado: “Este es el error que todo el mundo comete cuando va a hacer una donación”

DEPORTES

Las noches más amargas del

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas

“Hemos tocado fondo estrepitosamente”: Las reacciones de Carvajal y Arbeloa tras la derrota en Albacete

Vallejo protagoniza la imagen de la histórica noche del Albacete: las lágrimas desconsoladas del jugador

Jefté Betancor, de querer abandonar el fútbol y trabajar de electricista a héroe del Albacete ante el Real Madrid

Arbeloa se estrella en su primera prueba al frente del Real Madrid en el partido de Copa del Rey