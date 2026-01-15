Así han sido las cinco reuniones entre Sánchez y Feijóo: una historia de mucho ruido y pocas nueces

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)

El líder del PP se desplazará el próximo 19 de enero al Palacio de la Moncloa para conversar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el despliegue de soldados españoles en Ucrania en una misión de paz llegado un hipotético escenario de alto el fuego. “Acudo por respeto institucional y no para rescatar a Sánchez”, afirmó Alberto Núñez Feijóo ante las críticas de Santiago Abascal, quien afeó que su decisión suponía regalar un balón de oxígeno a un presidente del Gobierno en sus horas más bajas.

El líder de la oposición, tal y como avanzaron fuentes de Génova, exigirá a Sánchez que exponga su posición sobre cuestiones que afectan a la seguridad nacional en su totalidad. Entre ellas, la postura de España respecto a la crisis en Venezuela, las relaciones con China o el coste económico de la operación militar en Ucrania.

El Gobierno aceptó abordar esta serie de temas, pero ni Sánchez ni Feijóo encaran la cita con grandes expectativas, principalmente porque se produce en el peor momento de las relaciones entre ambos. “Es verdad que las expectativas están entre nulas y escasas. No veo un acuerdo porque el señor Sánchez es un especialista en cambiar de opinión, en mentir y en engañar”, llegó a decir Feijóo este miércoles.

Lo cierto es que es algo normal que el presidente del Gobierno y el primer partido de la oposición se reúnan para hablar sobre cuestiones de Estado —entendidos como asuntos que afectan los intereses fundamentales, independientemente de qué partido esté en el poder—. Hace más de una década, el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llamó al líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, para negociar una Ley Orgánica de Abdicación del Rey. En aquel entonces, el monarca Juan Carlos I convocó al líder del PSOE en el palacio de La Zarzuela y le comunicó su decisión de abdicar y entregar la sucesión a su hijo, quien asumiría el cargo como Felipe VI.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso. (Eduardo Parra - Europa Press)

La mayoría absoluta del PP en el Congreso garantizaba la aprobación en cualquier escenario. Sin embargo, al tratarse de la primera abdicación bajo la Monarquía Parlamentaria, y la falta de un procedimiento previamente definido para situaciones de este tipo, se optó por buscar un consenso amplio que respaldara la decisión del monarca saliente.

Desencuentros y algunos acuerdos

No hace falta matizar que las relaciones entre el PP y el PSOE no atraviesan su mejor momento, pero ambos líderes se han reunido en varias ocasiones para discutir sobre diferentes asuntos, aunque generalmente marcados por desacuerdos y el ruido previo.

Concretamente, la visita de Feijóo a Moncloa del próximo lunes será ya la sexta desde que asumió el liderazgo del partido en 2022. La última ocasión fue hace casi un año, el pasado 13 de marzo, cuando Sánchez se entrevistó con Feijóo, precisamente para solicitar su apoyo al suministro de armas a Ucrania por un valor récord de más de 1.100 millones. Entonces, el líder del PP respaldó el acuerdo.

Pero no todo han sido cuestiones internacionales. Por orden cronológico, el primer encuentro bilateral tuvo que ver con la renovación del Consejo General del Poder Judicial en 2022, cuando ya gobernaba Sánchez, y después de fracasar el intento de negociación con el anterior líder del PP, Pablo Casado. A pesar de las expectativas que generó la llegada al PP nacional del presidente de la Xunta, que presumía de ser un perfil moderado, el primer intento encalló.

Una segunda reunión, también en Moncloa, se produjo en octubre de ese mismo año. Y de nuevo, por el mismo asunto, a raíz de las declaraciones y la dimisión de Carlos Lesmes como presidente del órgano judicial.

Pedro Sánchez confirma su intención de enviar tropas a Ucrania una vez se logre un alto el fuego. La reunión de la Coalición de Voluntarios en París ha terminado este 6 de enero con nuevos compromisos militares. (X)

Pero habría que esperar a 2023 para volver a entrevistarse. Esta vez fue Feijóo quien llamó a Sánchez para pedir su voto de investidura. El PP salió como primera fuerza en las elecciones generales de 2023, pero al popular le faltaban cuatro votos para conseguir mayoría absoluta, pues las cuentas no salían únicamente con el apoyo de los de Santiago Abascal. Y, como era de esperar, no hubo sorpresa. Ninguno quería facilitar la investidura del otro. Tras apenas una hora de reunión, Sánchez se cerró en banda y rechazó su apoyo, a pesar de que Feijóo le ofreció una legislatura corta, de apenas dos años.

En diciembre de ese mismo mes, ambos líderes volvieron a citarse —con Sánchez como presidente del Gobierno—. Sánchez puso encima de la mesa varios puntos, entre ellos, un nuevo intento por materializar la renovación del CGPJ, una reforma constitucional para eliminar el término ‘disminuido’ y un nuevo modelo de financiación autonómica.

El PP, por su parte, consiguió que el líder socialista aceptase que sobre la mesa estuviesen también la ley de amnistía, la decisión del PSOE de dar la Alcaldía de Pamplona a EH Bildu, o el “acoso” a los jueces. “Diálogo, cuando quiera, como quiera y sobre lo que quiera, pero sin berrinches”, contestó el presidente del Gobierno desde la tribuna del Congreso. Finalmente hubo fumata blanca, pero solo en el menor de los asuntos, el que afectaba a las personas discapacitadas. Para la renovación del poder judicial habría que esperar numerosos encuentros entre el PSOE y PP con la mediación de Bruselas, mientras que la financiación territorial nunca estuvo cerca de llegar a buen puerto.