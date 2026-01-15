España

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si haces estas tres cosas al recibir tu sueldo, lo estarás gestionando mejor que el 90% de la gente”

El experto en finanzas ha compartido varios métodos sencillos para mejorar la gestión de los ingresos, ahorrar mes a mes eliminando cargas innecesarias y asegurar la estabilidad económica

Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder de compra por la inflación.

La pérdida de poder adquisitivo es una de las principales preocupaciones de millones de trabajadores en España, que durante los últimos años han visto como la inflación encarece su cesta de la compra y dificulta cada vez más llegar a fin de mes. De hecho, el 38% de los trabajadores afirma haber visto reducido su poder de compra en los útlimos dos años, según una reciente encuesta de Infojobs.

La mayoría, además, no parece prever que su situación vaya a mejorar próximamente con un aumento de ingresos, ya que solo un 17% planea solicitar una subida de sueldo en su puesto. Frente a esta realidad, es fundamental organizar una buena gestión del salario para que no solo permita cubrir todos los gastos esenciales, sino que también se pueda ahorrar parte de ese dinero.

Una de las mejores formas de aprender a planear el gasto y el ahorro es escuchar a los expertos que difunden consejos y trucos para no malgastar nuestros ingresos. El asesor financiero Álvaro Martínez ha compartido un método sencillo para quienes desean mejorar la gestión de su salario desde el primer día siguiendo unos simples pasos. Su propuesta se apoya en tres pasos clave que, según él, sitúan a cualquiera “mejor que el 90% de la gente”.

El ahorro, clave para responder a imprevistos

El primer consejo de Martínez apunta directamente a la creación de un colchón de seguridad. Para comenzar a contar con este fondo, el experto recomienda ahorrar el equivalente a “entre tres y seis meses de gastos mensuales de vida” para apartar y tener como garantía en caso de imprevisto. El especialista ha explicado en un video publicado en su perfil de TikTok (@finanzasesp) que esta reserva debe ubicarse en una cuenta separada, destinada a enfrentar urgencias como una factura médica inesperada, una avería del coche o incluso la pérdida de empleo.

Álvaro Martínez, asesor financiero: “Si
Álvaro Martínez, asesor financiero: "Si haces estas tres cosas al recibir tu sueldo, lo estarás gestionando mejor que el 90% de la gente".

Como ejemplo práctico, Martínez sugiere que “Si tus gastos son 1.000 euros mensuales, tienes que ahorrar entre 3.000 y 6.000 euros”. Además, subraya la importancia de no dejar los ahorros en una cuenta corriente sin rendimiento. En su lugar, anima a sus oyentes a escoger un producto de ahorro que proporcione intereses a lo largo del tiempo, como “poner tu dinero en una cuenta remunerada para que tus ahorros no pierdan valor con el tiempo”.

Pagar deudas y planear la inversión

El segundo paso se centra en la deuda. Para Martínez, es un paso esencial “pagar todas las deudas de alto interés que tengas” lo antes posible. Esas obligaciones, explica, pueden superar tasas del 6% anual que se va sumando a su deuda e incluyen tarjetas de crédito, préstamos al consumo y personales. La táctica, puntualiza Martínez, consiste en ordenar todos los préstamos pendientes del cliente “de más alto a más bajo y pagarlos en ese orden”. Para él, este método garantiza que “ahorrarás más intereses a lo largo del tiempo”, al saldar antes las cuentas que de continuar activas producidrían los mayores recargos.

Pero la verdadera clave, según el especialista, está en invertir con inteligencia. “La número tres y más importante: empezar a invertir”, dijo. Para quienes recién comienzan, recomendó “ETFs o fondos indexados”, que son instrumentos de inversión que replican el comportamiento de un índice (como el IBEX 35 o el S&P 500) invirtiendo en los mismos activos que lo componen. Permiten diversificar el riesgo de forma sencilla y a bajo coste, ya que no buscan batir al mercado sino copiarlo. Estos instrumentos, según Martínez, “te permiten tener exposición a muchas empresas con un único instrumento financiero y de manera muy sencilla”.

