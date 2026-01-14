Susana Capdevila, abogada: “Esto son tres miedos muy normales que tiene todo el mundo antes de entrar a un juicio”

Susana Capdevila, abogada, habla sobre los miedos en los juicios (Composición Infobae)

Enfrentar un proceso judicial suele desencadenar en los involucrados una serie de emociones intensas y difíciles de gestionar. Para la abogada Susana Capdevila, uno de los sentimientos más frecuentes es el temor a perder todo lo importante.

“Miedo a perderlo todo. Uno se imagina el peor escenario y dices: ‘Voy a ir a la cárcel’, o ‘Voy a perder a los niños’, ese tipo de cosas. Es normal, a todo el mundo le pasa”, reconoce la letrada, quien comparte su experiencia mediante vídeos en su perfil de TikTok (@susanna.capdevila).

La incertidumbre respecto de los resultados aumenta la ansiedad, según explica Capdevila. “La incertidumbre, a no conocer el resultado, no saber qué va a pasar”, señala la especialista, quien también observa que el trato con los profesionales puede provocar nuevas dudas o temores entre quienes atraviesan estos procesos.

Miedo y presión ante un juicio

El ambiente judicial, por su estructura y formalidad, puede acentuar la sensación de vulnerabilidad. La exposición pública, limitada al tribunal, genera la impresión de que aspectos personales quedan al descubierto ante extraños. Además, la presión de cumplir con expectativas y la posibilidad de cometer errores al declarar afectan la seguridad de los participantes, y pueden influir en su bienestar diario, alterando rutinas, dificultando el descanso y manteniendo una tensión constante.

Algunas personas sienten que el proceso judicial no solo define una situación legal, sino que también impacta su identidad y reputación. La atención puesta en cada palabra y cada gesto durante el juicio intensifica el temor a una interpretación desfavorable del propio relato, sumando presión a una experiencia ya de por sí exigente.

En este contexto, el momento de testificar ante el tribunal representa un reto adicional. “El miedo estrella. El miedo a hablar delante del juez en el tribunal. Temes quedarte en blanco, temes quedarte bloqueado, temes contradecirte”, describe Capdevila. El temor a equivocarse, a olvidar detalles clave o a contradecirse se convierte en una preocupación central, alimentando pensamientos autocríticos y elevando la carga emocional.

La preparación se destaca como el recurso fundamental para mitigar estos temores. “Para mí, ya sabéis que es fundamental que-- la preparación. Hay que preparar, hay que ensayar si es necesario y hay que trabajarlo bien. Y de esta manera se llegan a controlar estos miedos”, sostiene Capdevila.

Practicar y buscar información

Practicar la exposición de los hechos y simular preguntas del tribunal ayuda a familiarizarse con el entorno judicial y fortalece la confianza personal. Este proceso, además, permite identificar posibles dudas y trabajarlas antes de la comparecencia.

La especialista recomienda, además, buscar información sobre las etapas del juicio y consultar a profesionales para resolver inquietudes. Compartir la experiencia con otras personas que hayan pasado por situaciones similares aporta un apoyo adicional, al demostrar que los miedos y dudas son habituales y no indican debilidad.

Para quienes deben enfrentar un juicio, la abogada sugiere mantener presentes estos consejos, tanto para uso propio como para apoyar a terceros. “Si estáis en esta situación, si tenéis ya señalado un juicio o lo vais a tener próximamente o conocéis a alguien que lo esté, guardad este vídeo, compartidlo y refrescadlo porque es importante”, invita Capdevila.

Acceder a información confiable, prepararse adecuadamente y apoyarse en la experiencia de profesionales contribuye a reducir el impacto emocional y permite afrontar el proceso judicial con mayor seguridad y serenidad.