Carlos Cenalmor, psiquiatra y psicoterapeuta: “Estos son los diez factores que más reducen el estrés laboral”

Una mujer preocupada en una imagen de recurso. (AdobeStock)

Llegar sin ganas de trabajar e irse con una sensación de frustración que no abandonará al cuerpo en todo el día; perder el sueño y el apetito al pensar en un jefe o en unas tareas que han perdido todo tipo de sentido; replantearse cómo has llegado hasta ahí y durante cuánto tiempo serás capaz de soportarlo. Son escenarios cada vez más comunes. Se llama ‘burnout‘-o estrés laboral- , aunque en España ya existía una expresión para esta realidad: estar quemado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya lo incluye en su última revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de 2025. Este síndrome parece cuando los trabajadores no están contentos ni con su puesto ni con sus responsabilidades ni con su salario. Para la OMS, esto se traduce en sensación de agotamiento, sentimientos de negativismo o cinismo relacionados con el trabajo, así como en una reducción de la eficacia. Es un sentimiento amargo del que es difícil desprenderse porque no depende del que lo sufre, sino de su entorno. No obstante, hay factores que lo pueden reducir. Carlos Cenalmor, médico psiquiatra y psicoterapeuta, especializado en gestión el estrés y burnout, aporta algunas claves para reducir el impacto de esta presión diaria.

“Estos son los diez factores que más reducen el estrés laboral”, dice al arrancar uno de sus videos, ya que crea contenido sobre este síndrome a través de su cuenta de TikTok (@dr.carloscenalmor).

Meditación y relajación

En primer lugar, Cenalmor habla de la meditación y la relajación, que “aunque pueden ser herramientas muy útiles, no van a solucionar el problema de raíz del estrés laboral”.

Luz solar y naturaleza

La vida moderna transcurre en espacios cerrados, pero Cenalmor advierte sobre las consecuencias de esta desconexión: “Los seres humanos no estamos hechos para vivir dentro de edificios de hormigón, sino para estar conectados con el espacio abierto, con la naturaleza, y eso nos relaja de forma drástica”, explica el especialista, que recomienda exponerse a la luz solar y a la naturaleza.

Contacto social

“El tener relaciones sólidas y seguras en tu entorno laboral o fuera de tu entorno laboral para poder desconectar, va a ayudar muchísimo a reducir el estrés laboral en el día a día”, apunta Cenalmor.

La soledad, una pandemia silenciosa que genera monstruos: "Es un factor de riesgo enorme para la depresión"

Enfrentarse a las injusticias

Luchar por lo justo es otra de las recomendaciones. “Pelear por las situaciones en tu trabajo que no consideras justas y ponerle remedio va a reducir también mucho tu nivel de rabia y de estrés en el trabajo”, sostiene.

Poner límites y decir no

En ciertos momentos, añade, tenemos que aprender a decir que no “a propuestas, a problemas que se nos pide solucionar y que quizá no son nuestra responsabilidad y el seguir haciéndolo nos va a sobrecargar con más estrés”.

Deporte y movimiento frecuente

El psiquiatra recuerda que hacer deporte siempre es beneficioso y, en este caso, no iba a ser menos. “Nos va a ayudar a descargar nuestros niveles de estrés y a tener una resistencia y una salud física general mayor que nos ayudará a tener un mayor equilibrio en la vida", indica.

Dormir profundamente

El descaso es vital para el bienestar general, pero también ayuda a la hora de desempeñar el trabajo: En muchos estudios se ha demostrado que cuando empezamos a dormir menos de seis horas al día, nuestros niveles de estrés laboral van a aumentar de forma crítica".

Planificar el descanso

“Si tú no metes el descanso en tu agenda como algo necesario y obligatorio, al final el trabajo y los problemas por resolver te acabarán comiendo tu tiempo de ocio, tu tiempo de descanso y, por lo tanto, no podrás desestresarte nunca”, advierte.

Desconectar del trabajo

Los seres humanos también necesitamos momentos de descanso, momentos de desconexión y de regeneración. “Si nuestro día a día es el estrés crónico, está demostradísimo que esto es tóxico para nuestro cuerpo y que nos acabará haciendo perder la salud física y mental”, destaca.

Conectar con tu cuerpo, con tus sensaciones y fiarte de ellos

“Nuestro propio cuerpo y nuestras propias emociones son el primer detector, el primer aviso de que nos estamos pasando de estrés y a menudo no les hacemos caso, lo normalizamos o pensamos que es que estamos siendo vagos o perezosos. Pero si tu cuerpo te habla, es porque tiene algo que decirte”, apunta.