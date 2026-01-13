España

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once de hoy 13 de enero, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 13 enero.

Tipo: Sorteo 4 de las 17:00 horas.

Combinación ganadora: 08 15 23 27 28 30 33 43 48 57 60 61 64 66 71 74 78 81 84 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

María Muñoz, doctora, sobre las castañas: “Nutricionalmente, se parece mucho más a un cereal que a un fruto seco”

Este fruto seco aporta energía de calidad, además de tener un índice glucémico medio bajo, una función saciante, reguladora de la microbiota y rica en antioxidantes

María Muñoz, doctora, sobre las

‘¡De Viernes!’ anuncia un especial de Julio Iglesias tras las acusaciones por agresión sexual: se emitirá esta noche después de las 23 horas

El programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona contará con la participación de su equipo habitual

‘¡De Viernes!’ anuncia un especial

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La pugna por la Aljafería se libra con una amplio abanico de partidos y unos bloques cada vez más divididos

Elecciones de Aragón 2026: estos

Triplex de la Once: números ganadores del sorteo 3 HOY martes 13 de enero 2026

Enseguida los resultados de la edición de las 14:00 horas, descubra si ha sido uno de los afortunados

Triplex de la Once: números

Uno de cada cinco españoles muere sin testamento, lo que sale caro a sus familias: cómo evitar denuncias por herencias y malvenderlas

La ausencia de educación financiera y de planificación sucesoria provoca más de 26.000 litigios al año y pérdidas de valor del patrimonio recibido

Uno de cada cinco españoles
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones de Aragón 2026: estos

Elecciones de Aragón 2026: estos son los nueve candidatos a presidir la región

La ministra de Igualdad mantiene una reunión discreta con la mujer que denunció a Adolfo Suárez por presuntas agresiones sexuales

La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga ya a Julio Iglesias por la denuncia de dos mujeres por presunta trata de personas y abusos sexuales

Ayuso no retirará la Medalla de Oro de la Comunidad a Julio Iglesias, acusado de agresiones sexuales: “Es el cantante más universal de todos”

Condenado a una multa de 900 euros un taxista que no devolvió un Bizum de 35,20 euros que un cliente le envío por error

ECONOMÍA

Triplex de la Once: números

Triplex de la Once: números ganadores del sorteo 3 HOY martes 13 de enero 2026

Bélgica bloquea 482 millones a España por los recortes a las renovables realizados por Zapatero y Rajoy

Hacienda se retrasa con la Renta: casi 400.000 contribuyentes siguen sin cobrar y pueden reclamar intereses

La Generación Z convierte los viajes en una prioridad: uno de cada cinco jóvenes gasta más de 5.000 euros al año en turismo

Resultados Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 HOY 13 enero

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Copa de Rey entre el Deportivo de La Coruña y el Atlético de Madrid

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo