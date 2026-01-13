Estos son los podcast mas escuchados de Spotify España hoy

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

Spotify dio a conocer su nuevo top con los 10 podcast más escuchados en España esta semana.

Desde narrativas envolventes hasta voces influyentes, el listado refleja qué temas captan la atención de millones de oyentes en el país.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más escuchados en Spotify en España

1. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

2. No es el fin del mundo

El podcast semanal de El Orden Mundial (EOM) para entender qué pasa en el mundo. Análisis, contexto y matices sobre la realidad internacional. Porque estar al día de qué pasa más allá de nuestras fronteras no debería ser ni complicado ni aburrido. Síguenos en redes en elordenmundial y descubre nuestro contenido en https:elordenmundial.comProducido por The Voice Village.

3. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

4. ROCA PROJECT

Un Podcast para personas que buscan inspiración, aprendizaje y crecimiento personal. En Roca Project, Carlos Roca pone el foco en el valor humano conversando, sin filtros y en profundidad, con expertos, personajes influyentes y personas anónimas con una historia impactante que contar. Si buscas un podcast que te entretenga pero que además te aporte valor, este es tu podcast. Todos los miércoles a las 19:30 horas.

5. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

6. LO QUE TÚ DIGAS con Alex Fidalgo

Cada lunes y jueves Alex Fidalgo recibe a las personalidades más interesantes e influyentes para mantener una charla íntima, espontánea e impredecible. Un oasis para la reflexión en el que no se juzga al protagonista ni se subestima a la audiencia.

7. Black Mango Podcast

En este podcast te contamos todo lo que siempre quisiste saber! Historia, crímenes y por supuesto aventuras!

8. WORLDCAST

Hosted by: Pedro Buerbaum. Nuevo podcast cada lunes. Conversaciones sin cortes, filtros ni guiones. Todo tipo de invitados. Síguenos en nuestras redes sociales: -Youtube: https:www.youtube.comworldcast_ -Instagram: https:www.instagram.comworldcast_ -Tik tok: https:www.tiktok.comworldcast.oficial

9. B3TTER PODCAST

Bienvenidos al podcast de B3TTER, la marca de snacks que está revolucionando la industria alimentaria, fundada en Barcelona, por dos jóvenes emprendedores, Alex Boisset y Adrià Cruz. Cada Lunes nos sentamos con personas que son referentes en su sector y que nos inspiran en nuestro día a día. Enjoy :)

10. Sastre y Maldonado

Una charla entre José Luis Sastre y Miguel Maldonado puede derivar por cauces imprevistos, derroteros impensables y argumentos que nunca imaginarías. En el piloto, Sastre le preguntó a Maldonado qué tendría este podcast que no tuvieran los demás: Que en otros podcasts no estamos tú y yo. Y es verdad. Maldonado está en otros podcasts y Sastre en otros programas. Pero juntos, sólo en este. Que se sepa.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Bloomberg/Gabby Jones)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a crimen real y hasta acompañamiento psicológico. Los escuchas disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, cocinan o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están escuchando a sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.