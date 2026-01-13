España

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

El Operador del Mercado Ibérico de Energía es el que actualiza los datos diarios del mercado energético en el país

El precio del servicio eléctrico
El precio del servicio eléctrico cambia todos los días (Europa Press)

El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) actualizó los precios de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo de este miércoles 14 de enero.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio eléctrico

Día: 14 de enero

Precio medio: 114.41 euros por megavatio hora

Precio máximo: 165.58 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 88.21 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este miércoles 14 de enero, el precio de la electricidad por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 109.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.01 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 90.21 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 89.5 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 88.21 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 91.2 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 90.09 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 113.43 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 126.7 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 149.18 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 130.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 116.76 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 110.35 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 103.13 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 102.77 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 109.74 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 111.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 117.53 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 141.1 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 165.58 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 146.64 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 131.67 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 116.57 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 95.55 euros por megavatio hora.

