España

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 12 de enero

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Guardar
Conoce cuáles fueron los últimos
Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el precio del metal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oro es uno de los metales preciosos al que más acuden las personas y empresarios para plantar cara a la inflación. En tiempos de incertidumbre, los inversores buscan formas de proteger y hacer crecer su dinero trasladando éste a activos seguros como el dólar o los metales.

En materia de precio, el valor del oro ha registrado nuevos máximos históricos en este 2025 impulsado principalmente por el descenso de la inflación de Estados Unidos y la incertidumbre global por las diferentes guerras que se han desencadenado en Medio Oriente.

Una de las vías más comunes para invertir en este activo es la compra de oro físico como lingotes y monedas, por este motivo es importante estar informado sobre su cotización que se mantiene en constante cambio.

A continuación compartimos cuál es el costo del oro este 12 de enero.

Precio del oro hoy

El oro es considerado como
El oro es considerado como un activo de refugio de gran durabilidad (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

El valor de este metal precioso está en constante movimiento en el mercado financiero, está sujeto a los movimientos que se registran en las últimas horas. Estos fueron los movimientos que registró este activo en el último corte, al momento que se escribió este artículo.

El metal se está vendiendo el día de hoy en España a un valor de 126,11 € por gramo. En las últimas 24 horas el valor mínimo que registró el metal fue de 124,07 € y el máximo de 126,60 €. Esto indica que el kilo de oro está en un valor de 126111 €.

Un activo de refugio durante las crisis

La inversión en metales preciosos, como el oro, se vuelve relevante en contextos de crisis económica, debido a su menor volatilidad frente a otros activos financieros. Se puede comprar oro tanto presencialmente como en línea, siempre a través de empresas debidamente certificadas.

De acuerdo con Business Insider, el oro mantiene un valor intrínseco que refleja el costo de vida y suele comportarse de forma opuesta al mercado de valores. Por este motivo, en épocas de recesión, su precio generalmente aumenta.

Una de las características clave del oro es su durabilidad: no se puede falsificar ni eliminar. Actualmente, hay dos formas principales de invertir en este metal: mediante la compra directa de oro físico o a través de valores relacionados, como acciones, fondos cotizados o futuros.

El oro físico está disponible en lingotes o monedas acuñadas, que varían en tamaño y llevan grabado su nivel de pureza, el país de origen y su peso, lo que garantiza su autenticidad.

Los movimientos del metal en 2025

Los lingotes de oro tienen
Los lingotes de oro tienen que ser marcados con los kilates, el peso y una señal que garantice la pureza del producto (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Durante el 2025 el precio del oro ha alcanzado nuevos máximos históricos en medio de la gran incertidumbre global impulsada por los aranceles de Donald Trump y la guerra comercial que sostiene frente a China. La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos y la rápida implementación de sus políticas económicas provocaron que los mercados estén en alerta ante la alta volatilidad.

Según reportes de Bloomberg, el metal precioso sigue subiendo su valor ante una mayor adopción por parte de los bancos centrales del mundo. Goldman Sachs, banco de inversión estadounidense, mencionó en su más reciente reporte prevén que su valor siga al alza ante un “renovado apetito de los inversores”.

Lina Thomas, estratega de materias primas de la institución bancaria, señaló en entrevista para el medio especializado en economía que los operadores siempre estacionan su dinero en el oro durante épocas de incertidumbre y cuando hay claridad su valor tiende a bajar nuevamente.

Actualmente el oro es considerado como el activo de refugio con mayor capitalización en el mundo superando las acciones de empresas como Microsoft, Nvidia y Apple. En los últimos meses y ante los movimientos históricos de bitcoin en el mercado de criptomonedas algunos inversionistas han comenzado el debate sobre considerar a la moneda digital como un activo de refugio.

Temas Relacionados

Precio del oroOroEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

España no se despide del frío y la Aemet prevé “nuevos frentes asociados a borrascas” que “barrerán” el país con lluvia y nieve

Las precipitaciones serán más intensas en Galicia, Castilla y León y Extremadura

España no se despide del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del

Sara Carbonero evoluciona favorablemente: su estado de salud tras una intervención que “la ha cogido menos fuerte”

La comunicadora se encuentra ya en planta y a la espera de seguir mejorando para poder ser dada de alta

Sara Carbonero evoluciona favorablemente: su

Andrea Ortuño, superviviente del naufragio en Indonesia: “Estoy agradecida de haber vivido lo que viví con mis 4 ángeles”

La mujer de Fernando Martín agradece el apoyo recibido en un mensaje en redes sociales

Andrea Ortuño, superviviente del naufragio

Avance de ‘La promesa’ del 12 al 16 de enero: el inquietante diagnóstico sobre la salud mental de Ángela

La serie de La 1 afronta una semana clave marcada por el psiquiatra de Ángela, decisiones límite y varias verdades que amenazan con salir a la luz

Avance de ‘La promesa’ del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así van las encuestas: Vox

Así van las encuestas: Vox sigue conquistando electorado y el bloque de la derecha amplía distancias con la izquierda

Un juzgado de Lugo descarta que la asignación de funciones de charcutería y panadería a una cajera de Carrefour suponga una modificación sustancial de contrato

Una madre retira la pensión de alimentos a su hija porque no quiere pasar el mes de agosto con ella: el juez le obliga a seguir pagando porque no puede exigir visitas

Un acuerdo verbal por WhatsApp y un pago mensual de 350 euros no evita el desahucio de una madre y su hija de seis años de una vivienda protegida

Las dudas que tendrá que resolver el careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón, en la causa de la DANA

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 12 enero

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 12 de enero

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 12 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 12 de enero

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”