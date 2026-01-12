Lo más visto esta semana de Netflix en España

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está la lista de las películas más vistas en Netflix España. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más reproducido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha experimentado un aumento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, señala Statista.

El listado de las películas más reproducidas de Netflix España

1. Gente que conocemos en vacaciones (People We Meet on Vacation)

Poppy es un espíritu libre y a Alex le gusta planificarlo todo. Tras muchas vacaciones juntos, estos amigos tan diferentes se preguntan si serán la pareja perfecta.

2. Ángeles inesperados (Ordinary Angels)

Inspirada en la historia real de una peluquera que, sin ayuda de nadie, intentó reunir a toda una comunidad para ayudar a un padre viudo a intentar salvar la vida de su pequeña hija gravemente enferma.

3. God's Country

4. Gone in the Night

Al llegar a una cabaña remota en las secuoyas, Kath y su novio encuentran a una misteriosa pareja joven que ya está allí; al parecer, el alquiler se ha reservado dos veces. Deciden compartir la cabaña con estos extraños hasta la mañana siguiente, pero su novio desaparece con la joven, lo que envía a Kath en una espiral para encontrar una explicación para su repentina ruptura, pero la verdad es mucho más extraña de lo que podría haber imaginado.

5. El ocupante

Un joven matrimonio compra una preciosa casa con varios acres de terreno en Napa Valley y descubren que el hombre al que se la compraron se niega a abandonar la propiedad.

6. Jurassic World

Veintidós años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la isla Nublar ha sido transformada en un parque temático, Jurassic Wold, con versiones domesticadas de algunos de los dinosaurios más conocidos. Cuando todo parece ir a la perfección y ser el negocio del siglo, un nuevo dinosaurio de especie todavía desconocida y que es mucho más inteligente de lo que se pensaba, comienza a causar estragos entre los visitantes del Parque.

7. Sin cobertura

Rita es la menor de la familia y está harta de que sus padres y hermanos estén siempre mirando el móvil y no le hagan caso. En un viaje al pueblo de su abuela conoce a una pitonisa que le concede un deseo: que desaparezcan los móviles. A la salida del pueblo una intensa niebla rodea el coche y se quedan sin cobertura. El deseo de Rita se ha hecho realidad, pero no exactamente como ella había imaginado.. y es que acaban de viajar en el tiempo y están en plena Edad Media. La familia tendrá que usar su ingenio y buscar la forma de volver al presente mientras tratan de sobrevivir en un pueblo feudal en plena Reconquista.

8. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

9. The Cursed

A fines del siglo XIX, el brutal terrateniente Seamus Laurent masacra a un clan romaní, desatando una maldición sobre su familia y su pueblo. En los días que siguen, la gente del pueblo está plagada de pesadillas, el hijo de Seamus, Edward, desaparece y un niño es encontrado asesinado. Los lugareños sospechan de un animal salvaje, pero el patólogo visitante John McBride advierte sobre una presencia más siniestra que acecha en el bosque.

10. Puñales por la espalda: De entre los muertos (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)

El detective Benoit Blanc se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.