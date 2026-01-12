España

El CO₂ del acuerdo entre la UE y Mercosur se queda en Europa: los Veintisiete generan casi el 60% del aumento de emisiones asociado al pacto

Aunque el tratado eleva ligeramente las emisiones de CO₂ (+0,14%), impulsará un crecimiento económico más eficiente y sostenible en términos climáticos, según un estudio

Guardar
Una protesta contra el acuerdo
Una protesta contra el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur. (Piroschka van de Wouw/Reuters)

Después de más de dos décadas de negociaciones interrumpidas, avances fallidos y vetos cruzados, la Unión Europea ha dado luz verde al acuerdo de libre comercio con los países de Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). El visto bueno llegó el pasado viernes en Bruselas con el respaldo de una mayoría cualificada de los Estados miembros, pese a la oposición expresa de países como Francia y Hungría. El pacto conecta dos grandes bloques regionales, y supone el mayor acuerdo de la UE en cuanto a la eliminación de aranceles, con miles de millones de euros en gravámenes suprimidos para las exportaciones europeas.

Pero el acuerdo UE-Mercosur es algo más que un tratado comercial. También es un símbolo sobre qué modelo económico y climático quiere impulsar Europa. Su aprobación coincide con un momento de fuerte polarización en torno a la agenda ambiental y, además, no cuenta con el respaldo de la mayoría del sector agrícola del continente, que considera que los beneficios no llegarán a los pequeños productores y se quedarán en manos de los grandes inversores.

La ciencia acumula evidencias sobre la aceleración del calentamiento global. La Organización Meteorológica Mundial ya ha advertido que el 2025 se perfila como uno de los años más cálidos jamás registrados, y no parece que esta situación vaya a cambiar en un futuro cercano. Aun así, una gran parte de la derecha y la ultraderecha europeas intensifica cada vez más su ofensiva contra las políticas climáticas. Los bloques conservador y ultra europeos, además de apoyar a los agricultores en sus protestas contra el pacto, son los que más cuestionan esta urgencia climática, desacreditan los consensos científicos y promueven discursos que buscan frenar las regulaciones ambientales más importantes, como el Pacto Verde Europeo.

Sin embargo, el acuerdo UE-Mercosur tampoco gusta al movimiento ecologista. Greenpeace ha denunciado que “se trata de un acuerdo perjudicial que comprometerá los esfuerzos de los países para afrontar la emergencia climática”. Mientras que la ONG señala que el pacto impulsará el comercio de plásticos y facilitará “la entrada de un cóctel tóxico de pesticidas prohibidos en la UE”, algo que también perjudica al sector agrícola europeo, un estudio económico indica que el tratado provocará un ligero aumento de las emisiones de CO₂ en las regiones firmantes.

Emisiones ligadas a la producción y al consumo en Europa

Según el estudio El impacto económico del acuerdo Unión Europea-Mercosur en España, que evalúa los efectos del tratado en el largo plazo, ese incremento de emisiones rondará el 0,14%. Pero, por otro lado, el crecimiento económico generado será mayor, en torno al 0,17%, lo que se traduce en una mejora clara de la relación entre emisiones y Producto Interior Bruto (PIB). Es decir, el acuerdo impulsa una actividad económica que, de media, resulta menos intensiva en carbono que la existente antes de su entrada en vigor. Y esta mejora de la eficiencia climática no se observa solo en la UE y Mercosur, sino también a nivel mundial.

Impacto en las principales variables
Impacto en las principales variables macroeconómicas de las distintas regiones en el año 16 (% de variación respecto al nivel inicial). (Fuente: estimación de los autores del estudio 'El impacto económico del acuerdo Unión Europea-Mercosur en España')

En cuanto a los datos, la mayor parte de ese aumento de CO₂ asociado al acuerdo se concentra en Europa, y no en América Latina. España y el conjunto de la Unión Europea serán responsables de cerca del 59,52% del incremento de emisiones dentro del bloque UE-Mercosur. Brasil es el principal contribuyente latinoamericano (29,41%), pero se queda por detrás del peso europeo en el balance final.

La explicación está en los sectores que impulsan ese aumento de emisiones. Así, el grueso del CO₂ adicional procede de los servicios, en especial de la electricidad, de cómo se produce la energía, y del transporte, por cómo nos movemos. También está el consumo privado, ya que un mayor nivel de renta y actividad económica se traducen en más desplazamientos, mayor demanda energética en los hogares y un uso intensivo de combustibles fósiles en la vida cotidiana.

Al final, el acuerdo UE–Mercosur no es climáticamente neutro. Pero su impacto no está tanto en lo que se comercia, sino en cómo producimos y consumimos a ambos lados del Atlántico.

La policía de Bruselas usa porras, los agricultores rompen ventanas en protesta contra el acuerdo entre la UE y Mercosur

Lo que el estudio no mide: gases agrícolas y pérdida de bosques

Por otro lado, la agricultura tiene un peso reducido en el CO₂ medido por el estudio. Esto no significa que el sector agrícola sea irrelevante desde el punto de vista climático, sino que sus principales impactos están vinculados a otros gases de efecto invernadero, como el metano o el óxido nitroso, que no se incluyen en este análisis.

Tampoco se consideran en los cálculos los efectos de la deforestación, una de las grandes preocupaciones asociadas a Brasil. El propio informe subraya estas limitaciones, que son esenciales para interpretar correctamente los resultados.

El balance por países también es desigual. Mientras la mayoría de los Estados de Mercosur mejora su eficiencia climática, ya que producen más riqueza por cada tonelada de CO₂ emitida, Brasil aparece como la excepción, con un empeoramiento en su relación emisiones/PIB. Aun así, el conjunto del bloque latinoamericano presenta una mejora agregada, compensando ese efecto.

Temas Relacionados

Unión EuropeaMercosurPIBArancelesBruselasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Florencia, reclutadora de personal para yates de lujo: “Este trabajo puede cambiar vidas y ayudar a muchas familias”

Graduada en Turismo, ha pasado de trabajar como administrativa a llevar una vida a bordo, surcando los mares en yates de 95 metros de largo

Florencia, reclutadora de personal para

Tras la huella genética del cáncer de colon: la prueba que Sanidad no cubre y que rastrea los restos del tumor en la sangre para predecir recaídas

La biopsia líquida identifica en una simple muestra de sangre una célula cancerosa entre un millón de sanas

Tras la huella genética del

La financiación autonómica se enfrenta a una suma de vetos que la hacen inviable: el Gobierno intentará salvar un acuerdo que nace políticamente muerto

La propuesta para inyectar 21.000 millones al sistema choca con el PP, Junts y varias comunidades, incluyendo algunas gobernadas por el PSOE

La financiación autonómica se enfrenta

Las dudas que tendrá que resolver el careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón, en la causa de la DANA

Ambos tendrán que aclarar las contradicciones que han aparecido entre los mensajes que la investigada aportó a la causa y las declaraciones judiciales del testigo

Las dudas que tendrá que

Los hermanos Escribano vendieron en 2017 a la Armada de Maduro un sistema de tiro para sus blindados en plena represión a la oposición venezolana

La empresa española, que quiere ser absorbida por Indra, firmó por dos millones de euros la venta de 24 sistemas para los tanques Urutú, justo antes del embargo aprobado por la UE. El comandante general de la Armada Venezolana presumía hace semanas en un video del armamento comprado a los Escribano

Los hermanos Escribano vendieron en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La financiación autonómica se enfrenta

La financiación autonómica se enfrenta a una suma de vetos que la hacen inviable: el Gobierno intentará salvar un acuerdo que nace políticamente muerto

Las dudas que tendrá que resolver el careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón, en la causa de la DANA

Los hermanos Escribano vendieron en 2017 a la Armada de Maduro un sistema de tiro para sus blindados en plena represión a la oposición venezolana

La baliza V16 coloca a los conductores en el radar de las “grúas pirata”: la Guardia Civil alerta del uso indebido de la geolocalización de este dispositivo

La Policía y la Armada incautan uno de los mayores alijos de cocaína frente a Canarias: 7.000 kilos a 535 kilómetros del archipiélago

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Llegar tarde cuesta caro: la Justicia rechaza una reclamación de una herencia superior a 157.000 euros por presentarse fuera de plazo

Una familia con dos hijos se muda a una casa de un dormitorio para ahorrar: “Por la noche, convertimos la sala de estar en su habitación”

Nueva oferta del SEPE para trabajar en Baleares con un sueldo superior a 1.900 €: “Formación inicial en Mallorca con todos los gastos pagados”

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”