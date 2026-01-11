El truco para aprovechar la cortina de la bañera antes de tirarla: conviértela en bolsas de la compra, impermeables o manteles

La cortina de baño puede reutilizarse con facilidad antes de cambiarla o tirarla. / Freepick

La progresiva sustitución de las cortinas de baño por mamparas de vidrio ha marcado una transformación reciente en la organización y el diseño de los cuartos de baño. Si bien las cortinas han estado presentes durante décadas como una solución práctica y económica para evitar salpicaduras de agua, cada vez más hogares han optado por alternativas que priorizan la elegancia, la higiene y la durabilidad. No obstante, además de sustituirlas por una alternativa, también pueden reciclarse: desde hacer manteles, bolsas para la compra o impermeables.

Se decida lo que se decida, la tendencia actual apunta al abandono de las cortinas plásticas en favor de mamparas de vidrio templado, en otro intento por alejar el material plástico de la vida cotidiana. Este cambio apunta, además, tanto al deseo de modernizar el espacio de los cuartos de baño como a la búsqueda de soluciones más eficientes en el día a día.

Por ello, las mamparas han adquirido un lugar destacado entre quienes buscan renovar su baño, ya que ofrecen una serie de ventajas frente a las tradicionales cortinas. La estructura de vidrio templado aporta resistencia frente al uso intensivo y la exposición continuada al agua, mientras que su diseño hermético evita que el agua salga del área de la ducha o bañera.

También tiene utilidad porque, de esta manera, el suelo del baño permanece seco y seguro, una diferencia apreciable respecto a las cortinas, que suelen dejar escapar agua, contribuyendo a la acumulación de humedad fuera de la zona delimitada. En el plano de la higiene, las mamparas presentan una superficie sin poros donde el moho y las bacterias puedan proliferar con facilidad, lo que simplifica su mantenimiento y minimiza los riesgos asociados a la falta de limpieza.

Oportunidades creativas para reciclar cortinas de baño

A pesar de que la preferencia por las mamparas parece consolidarse en cada vez más viviendas, las cortinas de baño desechadas continúan ofreciendo un considerable margen de aprovechamiento doméstico. Expertos sostienen que estos objetos, lejos de perder funcionalidad al final de su vida útil, pueden transformarse en accesorios prácticos y sostenibles para distintos ámbitos del hogar. Su material impermeable y resistente posibilita numerosas alternativas de reciclaje que contribuyen a la reducción de residuos y al ahorro económico.

Entre las propuestas más valoradas figuran la fabricación de bolsas reutilizables a partir de recortes de la cortina, que pueden ser utilizadas para transportar ropa húmeda, realizar pequeñas compras o almacenar objetos delicados. A su vez, un corte central y la colocación de cintas o velcro en los laterales permiten confeccionar un improvisado impermeable o funda para proteger mochilas y pertenencias durante salidas o tareas al aire libre. Este mismo material, fácil de limpiar y de gran tamaño, resulta idóneo para cubrir el suelo al pintar, proteger mesas en manualidades infantiles o incluso como funda envolvente para bicicletas, cajas o trastos en trasteros y cocheras.

En la línea de la reutilización decorativa, envoltorios para regalos elaborados con fragmentos de cortina logran sorprender por su originalidad y resistencia al agua. Simplemente ajustando el tamaño del recorte y cerrando los bordes con cintas recicladas, es posible crear presentaciones personalizadas y sostenibles. El uso de la cortina reciclada bajo los recipientes de agua y comida para mascotas, o como base higiénica para zonas de juego, ayuda a mantener el suelo seco y simplifica la limpieza después de posibles derrames. Además, el material puede emplearse como divisor de ambientes temporal, cortina auxiliar en patios o protector de leña y documentos ante la humedad.

Desde la redacción del medio argentino Los Andes, se incide en que la impermeabilidad y resistencia del plástico o la tela con que se fabrican la mayoría de cortinas de baño las convierten en materia prima idónea para soluciones domésticas duraderas. De hecho, la reutilización de estos elementos permite mejorar la organización del hogar mediante la creación de organizadores colgantes que optimizan el orden en cuartos de baño repletos de juguetes, vasos y accesorios, donde el agua y la humedad suelen dificultar el mantenimiento diario.

Cuidados y mantenimiento para prolongar la vida útil de cortinas y mamparas

Mantener tanto cortinas como mamparas en perfecto estado depende, según los especialistas, de una serie de rutinas sencillas. En el caso de las cortinas de baño, existen recomendaciones de diversos medios y expertos para evitar la proliferación de hongos: conviene lavarlas periódicamente, preferentemente en la lavadora junto a toallas viejas, seleccionando ciclos suaves y temperaturas frías o templadas.

El uso de detergente neutro, junto con la adición de vinagre blanco, favorece la limpieza y elimina olores. Si aparecen manchas de moho, frotar con bicarbonato de sodio y enjuagar exhaustivamente ayuda a recuperar el aspecto original. Es imprescindible secar la cortina completamente tras cada lavado, dejándola extendida en un espacio bien ventilado, y nunca emplear la secadora para modelos plásticos, ya que podrían deformarse. Extender la cortina después de cada uso, acelera el secado y mantener limpios los bordes inferiores reduce el riesgo de hongos.

Las mamparas de vidrio, por su parte, exigen un mantenimiento incluso más sencillo. Las superficies lisas y sin poros impiden la incrustación de suciedad, por lo que basta con aplicar productos de limpieza cotidianos y secar con un paño para que conserven su brillo y transparencia. El auge de las mamparas y el fomento del reciclaje de cortinas de baño evidencian una transformación en la gestión y el diseño de los espacios íntimos de la vivienda.