Top de Netflix en España: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el ranking de las películas más populares en Netflix España. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más famoso en el mundo. Desde 1997, año de su creación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un incremento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

La lista de las películas más reproducidas de Netflix España

1. Ángeles inesperados (Ordinary Angels)

Inspirada en la historia real de una peluquera que, sin ayuda de nadie, intentó reunir a toda una comunidad para ayudar a un padre viudo a intentar salvar la vida de su pequeña hija gravemente enferma.

2. God's Country

3. Gone in the Night

Al llegar a una cabaña remota en las secuoyas, Kath y su novio encuentran a una misteriosa pareja joven que ya está allí; al parecer, el alquiler se ha reservado dos veces. Deciden compartir la cabaña con estos extraños hasta la mañana siguiente, pero su novio desaparece con la joven, lo que envía a Kath en una espiral para encontrar una explicación para su repentina ruptura, pero la verdad es mucho más extraña de lo que podría haber imaginado.

4. La lista de Mr. Malcolm

Cuando no cumple con un elemento de su lista de requisitos para una novia, Julia Thistlewaite es abandonada por el soltero más codiciado de Londres, el Sr. Malcolm. Sintiéndose humillada y decidida a vengarse, convence a su amiga Selina Dalton para que desempeñe el papel de su pareja ideal. Pronto, el Sr. Malcolm se pregunta si ha encontrado a la mujer perfecta.. o el engaño perfecto.

5. Jurassic World

Veintidós años después de lo ocurrido en Jurassic Park, la isla Nublar ha sido transformada en un parque temático, Jurassic Wold, con versiones domesticadas de algunos de los dinosaurios más conocidos. Cuando todo parece ir a la perfección y ser el negocio del siglo, un nuevo dinosaurio de especie todavía desconocida y que es mucho más inteligente de lo que se pensaba, comienza a causar estragos entre los visitantes del Parque.

6. Evil Influencer: The Jodi Hildebrandt Story

7. The Cursed

A fines del siglo XIX, el brutal terrateniente Seamus Laurent masacra a un clan romaní, desatando una maldición sobre su familia y su pueblo. En los días que siguen, la gente del pueblo está plagada de pesadillas, el hijo de Seamus, Edward, desaparece y un niño es encontrado asesinado. Los lugareños sospechan de un animal salvaje, pero el patólogo visitante John McBride advierte sobre una presencia más siniestra que acecha en el bosque.

8. 90 minutos en el cielo

Tras un aparatoso accidente en el que es arrollado por un camión, dan por muerto a Don Piper. 90 minutos después del accidente, mientras un pastor rezaba por él, Piper regresó milagrosamente a la vida. ¿Qué pasó durante esos 90 minutos?

9. Sin cobertura

Rita es la menor de la familia y está harta de que sus padres y hermanos estén siempre mirando el móvil y no le hagan caso. En un viaje al pueblo de su abuela conoce a una pitonisa que le concede un deseo: que desaparezcan los móviles. A la salida del pueblo una intensa niebla rodea el coche y se quedan sin cobertura. El deseo de Rita se ha hecho realidad, pero no exactamente como ella había imaginado.. y es que acaban de viajar en el tiempo y están en plena Edad Media. La familia tendrá que usar su ingenio y buscar la forma de volver al presente mientras tratan de sobrevivir en un pueblo feudal en plena Reconquista.

10. El ocupante

Un joven matrimonio compra una preciosa casa con varios acres de terreno en Napa Valley y descubren que el hombre al que se la compraron se niega a abandonar la propiedad.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix y la guerra del streaming

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.