Las gachas manchegas aún sobreviven: “La almorta prácticamente ya no se cultiva, nosotros se la compramos a un harinero de Tarancón”

Tarancón celebra las Jornadas gastronómicas 'De gachas por Tarancón' (Instagram / @taranconayto)

Las gachas son una de las grandes enseñas gastronómicas de la tradición de La Mancha, una papilla humilde, alimentada con los sabores de la matanza, que celebra cada enero su ‘cumpleaños’ en el pueblo de Tarancón. Allí, en este cruce de caminos que es la capital de La Mancha Alta Conquense, se celebran los días 9 y 10 de enero las II Jornadas Gastronómicas ‘De Gachas por Tarancón’, un evento que pretende endiosar como se merece a esta receta, historia viva de la cultura gastronómica rural manchega.

Durante estas jornadas, taranconeros y visitantes podrán degustar tapas (3 €) basadas en las gachas manchegas; en su ingrediente principal, la harina de almortas; o relacionados con los productos de matanza, en un total de ocho establecimientos de la localidad. Entre ellos se encuentra Essentia, un enclave que es restaurante, al tiempo que hotel y gastrobar, y que presume de 1 Sol Repsol en su puerta. Hablamos con Toño Navarro, el joven chef al frente, para que nos cuente la relación de la cocina manchega actual con platos tan tradicionales como este.

Una tradición que se mantiene a su manera

No se entenderían las gachas manchegas en particular, ni tampoco la cocina de las zonas rurales españolas en general, sin la cultura de la matanza. Este sacrificio, punto de encuentro entre la cocina de subsistencia y la más arraigada tradición, ya se ha extinguido por completo per se, pero en Tarancón buscan recordarla con fiestas como esta.

“Mis abuelos tenían cerdos en casa y los criaban con las sobras del huerto. Una vez al año, juntaban a todos los vecinos del pueblo, llamaban al matarife de la zona y la casa se convertía en una fiesta. Cada fin de semana, normalmente, se mataba un cerdo en una casa y todo el mundo iba a ayudar”, explica el cocinero manchego a Infobae. Esta sangrienta celebración tenía un objetivo, por supuesto: aprovechar, como bien dice el refrán, del cerdo hasta los andares. “Con la sangre hacían las cebollas. Despiezaban todo ese cerdo en las pancetas, los tocinos, lomos y demás. Las partes magras se picaban, se hacían los chorizos, se salaban los jamones... Cada familia hacía despensa para todo el año”.

Las gachas son un vestigio superviviente de este ritual de matanza, una comida de pastores, consumida sobre todo en los fríos días de invierno, que permitía alimentar a muchos por muy poco. Esta especie de papilla tiene como fundamento la almorta, una leguminosa en peligro por su escasa producción actual. “La almorta es un cereal que prácticamente ya no se cultiva, aunque antes se cultivaba mucho. Se utilizaba para darle alimento a los animales, y también se hacía la harina”.

Almorta, la leguminosa con la que se preparan las gachas (Adobe Stock)

Son pocos los que aún producen este grano, prohibido durante el franquismo por ser supuesta causa de una enfermedad neurológica, el latirismo, que hizo estragos entre los jornaleros manchegos en estos años de posguerra. Tradicionalmente, esta harina se elaboraba en antiguos molinos de piedra, algunos todavía en funcionamiento, como son los existentes en La Solana o en Campo de Criptana y en otros lugares de la provincia de Cuenca. “Aquí hay un harinero en el propio pueblo que se llama Ismael Buenache, de los pocos que la siguen haciendo”, dice el cocinero.

A día de hoy, las gachas han tomado vida propia, transformándose y adaptando la tradición al mundo de hoy. “Son recetas que son herencia, que pasan de abuelos a nietos, de padres a hijos. Y cada uno la cocina como la cocinaban sus abuelas. En nuestra cocina hay una chica de Las Pedroñeras y allí hay mucha importancia del ajo. Pues ella le machaca ajos y se los pone dentro a las gachas”. También Toño tiene su propia receta de este clásico, la que ha recogido como herencia, la que ha mamado en casa.

Una original tapa y la receta de gachas de siempre

Desde Essentia participan en estas jornadas con su propia versión de lo que son unas gachas, una interpretación que se acerca al concepto de este plato y lo reconstruyen a la manera de Toño. “Vamos a utilizar un sofrito típico de verduras, al que le vamos a añadir los elementos de las gachas, que son la panceta, el chorizo y el hígado. Luego, vamos a ponerle encima una especie de tarrito con un huevo a baja temperatura y encima del huevo, una espuma de judías de matanza”.

Toño Navarro, el chef del restaurante Essentia (Cedida)

Este será el plato que sirvan durante estos días de celebración, pero hay otros muchos días en los que las gachas manchegas toman protagonismo en Essentia. No forman parte del menú, pero eso no quiere decir que en este restaurante a pocos metros de la A-3 no hagan su particular homenaje al plato manchego por excelencia. “Nosotros las hacemos en días puntuales, festivos como puede ser Nochebuena, Nochevieja... Esos días viene mucha gente a tomar cerveza y las servimos con un aperitivo de gachas. No lo cobramos, lo regalamos”. Es la idea detrás de esta tradición; cocinar algo rico y saciante para llenar y satisfacer a muchas bocas.

El chef tiene, por supuesto, su propia ristra de consejos para preparar unas gachas espectaculares siguiendo la elaboración de siempre. “Nosotros lo que hacemos es freír el chorizo aparte, porque como ya le añadimos pimentón tampoco nos gusta que queden muy fuertes”, explica Navarro. “Cogemos aceite de oliva bueno, si puede ser virgen extra, mejor. Le sofreímos los ajos y después, a continuación, los retiramos y freímos la papada”, explica. Utilizan papada y no panceta porque la primera suelta más grasa y, como ya sabemos, la grasa es sinónimo de sabor.

Después, llega el momento del hígado de cerdo, otro de los ingredientes principales del plato; se refríe después de la panceta, para no oscurecerla. “Cuando está eso bien refrito, lo apartamos todo. Y entonces, hacemos un roux con la harina de almortas y el pimentón. Hacemos un refrito hasta que la harina no da tonos ni sabores crudos. Una vez que lo tenemos listo, le ponemos el agua y ya está. Es, por así decirlo, como hacer una bechamel, pero con otro tipo de harina”.