“Tuve que poner el ventilador”: un hombre soporta temperaturas extremas en su casa tras unas obras mal ejecutadas en pleno invierno

En pleno invierno, mientras gran parte de Francia lucha por mantener el calor en casa, Frédéric, un vecino de Compiègne (Oise), vive una situación completamente distinta. En su apartamento, la temperatura supera los 25 grados y en algunos momentos alcanza los 30. Se trata de una situación que le obliga a vestir con poca ropa dentro de casa y, en ocasiones, a mantener las ventanas abiertas incluso cuando hace varios grados bajo cero en el exterior.

Según informa La Dépêche, el hombre, de 50 años, es inquilino de un edificio de vivienda social gestionado por Opac y desde principios de diciembre soporta un calor insoportable. “Tuve que añadir un ventilador”, declara. Para poder respirar, abre las ventanas de par en par, creando corrientes de aire en pleno invierno. “Tengo los ojos secos, la garganta seca y me despierto con dolor de cabeza”.

Esta situación ilustra una paradoja: mientras muchos hogares tratan de reducir el uso de la calefacción y hacer frente a los gastos energéticos, Frédéric vive una situación insólita en la que el exceso de calor lo lleva a buscar el frío en los meses más gélidos del año.

El origen del problema

El origen del problema está en las obras de renovación térmica realizadas en el edificio. Opac, la entidad de vivienda social, puso en marcha una rehabilitación integral que incluía la mejora del aislamiento para reducir el consumo energético. Sin embargo, estas mejoras han tenido un efecto inesperado en la red de calefacción. El aislamiento ha aumentado la capacidad del edificio para retener el calor, pero sin una regulación adecuada del sistema.

A pesar de las distintas intervenciones técnicas realizadas por la empresa encargada del mantenimiento –Engie Solutions– los cambios no han logrado devolver la temperatura a niveles normales en todos los pisos. En el caso de Frédéric, el calor excesivo persiste desde hace semanas.

El inquilino asegura que ha informado en varias ocasiones de la situación. Según sus declaraciones, el propietario del inmueble le aseguró que lo resolvería próximamente. Mientras tanto, continúa viviendo con las ventanas abiertas y el ventilador encendido.

Políticas públicas de ahorro energético

Según informa La Dépêche, el caso de Frédéric se produce en un contexto de aceleración de las renovaciones energéticas en Francia. Cada año, cientos de miles de viviendas son reformadas con el objetivo de reducir las facturas de energía. Un aislamiento eficaz puede disminuir el consumo de calefacción entre un 30 % y un 60 %, además de mejorar el confort térmico.

El principal instrumento público para impulsar esta transición ha sido MaPrimeRénov’, un programa de ayudas estatales destinado a financiar obras de aislamiento, es decir, tanto de calefacción como de ventilación. Las subvenciones varían en función de los ingresos del hogar y del ahorro energético previsto. El programa, actualmente suspendido de forma temporal, ha permitido acelerar numerosas reformas.

No obstante, los profesionales del sector advierten de que estas intervenciones deben ir acompañadas de un seguimiento técnico adecuado. Un diseño deficiente puede provocar efectos no deseados, como –en el caso de Frédéric– sobrecalentamiento. Asimismo, también podría ocasionar problemas de humedad o una mala calidad del aire interior.

En este sentido, mientras se espera una solución definitiva, Frédéric sigue viviendo una situación que resume con ironía: “Mientras otros pasan frío, yo sueño con poder bajar la calefacción”.