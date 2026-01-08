España

Margarita Centeno, la mujer que escribe a mano sus novelas con 87 años: “La mejor historia siempre es la que uno se atreve a contar”

La autora nacida en Zamora dedica cada día varias horas a escribir novelas a mano en bibliotecas públicas, defendiendo que la pasión no tiene edad ni límite

Margarita Centeno escribe libros a mano con 87 años. (Adobe Stock)

La imagen cotidiana de una mujer mayor inclinada sobre un cuaderno en la biblioteca de Sagrada Familia, en A Coruña, esconde una historia singular. Margarita Centeno, vecina de la ciudad y nacida en Zamora en 1938, se ha convertido en una referencia inesperada por su productividad los 87 años. La mujer sigue escribiendo novelas a mano, desafiando las limitaciones físicas de la edad y el paso del tiempo.

Cada mañana ocupa el mismo lugar en la sala de lectura. Allí, con una caligrafía ensayada, llena páginas de un cuaderno de doble línea, sin que la artrosis de sus manos le impida avanzar. Por la tarde, tras organizar su casa y preparar la comida, repite la rutina en otra biblioteca pública cercana. Margarita dedica entre cuatro y cinco horas diarias a dar forma a sus historias, siempre con bolígrafo y papel, rechazando el uso de ordenadores.

El caso de Margarita se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y creatividad. Para algunos es una jubilada con inquietudes, para otros una escritora autodidacta que demuestra que la pasión y el talento no dependen de la edad. Con dos libros publicados y otros dos en camino, su mesa de trabajo nunca está vacía de ideas ni de borradores.

La pasión de escribir sin edad

Margarita Centeno conoció la dureza de la vida desde niña. Nació en plena guerra y creció en la montaña leonesa, hasta emigrar años más tarde a Alemania, país al que llegó en busca de oportunidades laborales junto a su esposo y sus hijos. En Alemania aprendió un nuevo idioma y trabajó como auxiliar de enfermería durante más de una década, tras empezar en el servicio de limpieza de un hospital.

La anciana pasa muchas horas en bibliotecas públicas. (Adobe Stock)

El regreso a España en 1975 supuso un nuevo comienzo. La familia se instaló en A Coruña, donde Margarita reconstruyó su vida y se enfrentó a la adversidad. Se divorció y crio sola a sus hijos hasta el día de su jubilación. En ese momento la escritura apareció como refugio y vocación al tener más tiempo libre.

Sin estudios literarios ni cursos de escritura, Margarita comenzó a plasmar sus vivencias en folios. Su primer libro, “La maldición de los Estévez”, es una crónica familiar sobre la herencia, el desarraigo y las heridas del pasado. Lo firmó bajo el seudónimo de Marita Sommer como guiño a su etapa alemana, utilizando nombres ficticios para proteger a los protagonistas reales, según ha informado La Voz de Galicia.

La disciplina creativa de Margarita

Las novelas de Margarita exploran temas directamente vinculados a su biografía y a su entorno. La emigración, la vida en la minería leonesa, la maternidad y los conflictos armados son algunos de los hilos que tejen su narrativa. Su segundo libro, formado por relatos inspirados en sus años en Alemania, exhibe una agilidad narrativa que sorprende a quienes saben que nunca cursó estudios superiores.

Margarita Centeno escribe su próxima novela. (Freepik)

Actualmente, trabaja en una novela sobre la guerra de Yemen. “Mi padre siempre me hablaba de la guerra de España y yo he querido escribir sobre otra guerra”, explica. Para documentarse, consulta fuentes de internet y escucha testimonios de cooperantes de organizaciones no gubernamentales. El manuscrito ya supera las 500 páginas, de las cuales ha revisado más de 300, a un ritmo de cinco páginas diarias. Una vez terminada la revisión, una correctora lo pasará a limpio antes de su publicación.

Margarita ya piensa en su próximo proyecto, una novela sobre la minería en León, y desea que su tercer libro lleve por primera vez su nombre real. Su disciplina, su imaginación y la convicción de que “la mejor historia siempre es la que uno se atreve a contar” la han convertido en madre, abuela, bisabuela y escritora, con una obra que crece página a página, a mano, en las bibliotecas de A Coruña.

