Juan José Ebenezer, mecánico: “Los filtros de partículas del coche se pueden limpiar de dos maneras”

La regeneración automática del filtro suele ser suficiente y las limpiezas manuales solo resultan necesarias en casos puntuales

El mecánico Juan José Ebenezer
El mecánico Juan José Ebenezer habla sobre los filtros de partículas (TikTok / @talleresebenezer)

Los filtros de partículas y los catalizadores cumplen un papel clave en los vehículos actuales, especialmente en aquellos que funcionan con diésel. Ambos dispositivos están diseñados para reducir las emisiones contaminantes y responder a normativas ambientales cada vez más exigentes. Sin embargo, la forma correcta de mantener y limpiar estos componentes genera dudas frecuentes entre los conductores.

Juan José Ebenezer, mecánico experimentado, explicó en un vídeo reciente, compartido en su cuenta de TikTok (@talleresebenezer), los diferentes métodos para mantener en buen estado estos componentes y desmontó algunos mitos que circulan entre los conductores.

Según Ebenezer, existen varias alternativas: “Los famosos filtros de partículas y los catalizadores se pueden limpiar de dos formas: o bien en circulación, conduciendo con normalidad el coche, o desmontándolo del coche, abriéndolo, como estáis viendo que tiene soldadura, se limpia internamente y se vuelve a montar todo”.

Hábitos de conducción

El funcionamiento óptimo de estos sistemas depende en gran medida de los hábitos de conducción. Los vehículos que realizan trayectos largos en carretera suelen tener menos problemas de saturación, ya que alcanzan las temperaturas necesarias para que el filtro de partículas se limpie de manera automática. En cambio, los automóviles que circulan casi exclusivamente por ciudad, con trayectos cortos y arranques frecuentes, pueden acumular residuos, dificultando la regeneración natural del filtro.

El filtro de partículas de
El filtro de partículas de un coche (Wikimedia Commons)

En algunos talleres se propone la llamada regeneración forzada, una técnica que, aunque aparentemente eficaz, puede derivar en consecuencias indeseadas. “Aunque también puedes hacer una regeneración forzada, que tú le dices con la máquina que limpie el filtro de partícula mediante pirólisis, calentándolo muchísimo. Pero eso no te lo recomiendo porque corres el riesgo, que no es lo normal, pero puede pasar, de que llegue a incendiar algo en la parte de motor del coche”, advirtió Ebenezer.

El propio diseño de los vehículos busca que este tipo de mantenimiento sea, en la mayoría de los casos, innecesario. “El coche está preparado o diseñado para que a través de los sensores que tiene la propia centralita, se encargue de hacer la limpieza programada cuando toque del propio filtro de partículas”, detalló Ebenezer. Con ello, resaltó que “realmente eso se tiene que limpiar solo”.

Mitos y recomendaciones

A pesar de esta tecnología, persisten mitos entre los conductores, en especial sobre la frecuencia con la que deben intervenir en el mantenimiento de estos componentes. Muchos usuarios sienten la obligación de realizar limpiezas preventivas tras recorrer ciertas distancias, aunque no existan síntomas de avería. Ebenezer aclaró que no existe tal requerimiento si el sistema funciona correctamente. “Ese miedo a que tengo que limpiarlo porque han pasado sesenta mil kilómetros y no lo he limpiado es erróneo”, afirmó.

9 de cada 10 españoles que tienen intención de comprar coche optará por un eléctrico.

Para reforzar su postura, ofreció su propia experiencia: “El filtro de partículas se puede llevar doscientos mil kilómetros funcionando perfectamente sin tener que desmontarlo ni una vez a limpieza. Mi coche tiene trescientos cincuenta mil kilómetros, no lo hemos desmontado nunca el filtro de partículas y sigue funcionando perfectamente”.

La recomendación general del experto apunta a confiar en los sistemas automáticos de limpieza de los vehículos y evitar intervenciones innecesarias, salvo que los sensores detecten un fallo real. Mantener hábitos de conducción adecuados y realizar revisiones periódicas contribuyen a prolongar la vida útil tanto del filtro de partículas como del catalizador, minimizando riesgos y costes.

