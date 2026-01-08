España

Fue una gran promesa del Barcelona y su compromiso con la ex pareja de un compañero revolucionó al mundo del fútbol

Munir, integrante del conjunto blaugrana en la era Messi, se casará con María Martínez, ex de Rodrigo Moreno

Guardar
Munir y Martínez, acaramelados en
Munir y Martínez, acaramelados en la ceremonia (@munirhaddadi)

Munir El Haddadi, futbolista internacional con una extensa trayectoria en clubes españoles y representante de la selección absoluta de Marruecos, oficializó su compromiso matrimonial con la influencer española María Martínez. La fiesta para celebrar la futura boda se realizó recientemente en Madrid y fue ampliamente seguida por aficionados y seguidores de ambos en redes sociales.

La relevancia del anuncio se potencia por el historial sentimental de María Martínez, quien mantuvo una relación previa con Rodrigo Moreno, actual jugador del Al-Rayyan S.C. y excompañero de Munir en el Valencia. La influencer y el delantero tienen una hija en común.

A sus 30 años, Munir El Haddadi ha desarrollado una sólida carrera futbolística en equipos destacados como el F.C. Barcelona -donde fue compañero de Lionel Messi-, Valencia, Sevilla, Deportivo Alavés, Getafe, Las Palmas y Leganés. Actualmente milita en el Esteghlal F.C. de Irán. En el ámbito internacional ha vestido la camiseta de España en una ocasión y ha disputado 11 partidos con Marruecos, construyendo un recorrido que incluye el fútbol europeo, africano y asiático.

Por su parte, María Martínez cuenta con consolidada presencia como influencer en redes sociales. Su vínculo con Rodrigo Moreno, delantero con pasado en clubes como el Real Madrid, Benfica, Valencia y Leeds, y que acumuló 28 internacionalidades con la selección española, marcó una etapa anterior a su actual relación con Munir. La existencia de una hija en común y la separación reciente aportan mayor proyección pública al nuevo compromiso.

El emotivo momento del anillo
El emotivo momento del anillo (@munirhaddadi)

La relación entre Munir El Haddadi y Rodrigo Moreno añade un matiz de interés a la historia. Ambos coincidieron en el Valencia C.F., momento en el cual Moreno y Martínez formaban pareja. Tras la ruptura entre ellos, la influencer comenzó su relación con Munir, dando forma a una trama donde convergen la vida personal y profesional en el mundo del fútbol de élite.

La fiesta de compromiso en Madrid reunió a amigos y familiares de la pareja y se caracterizó por elementos llamativos como la llegada en un vehículo de alta gama, la exhibición de varios vestidos por parte de la futura novia, animados bailes y la presencia de un pastel personalizado con las iniciales de los prometidos. El banquete incluyó mariscos y frutas y la celebración estuvo adornada con banderas de Marruecos, en homenaje al origen del mediocentro. “Compromiso”, escribió la modelo para acompañar la imagen, junto al emoji de un anillo.

En el evento hubo cambio
En el evento hubo cambio de vestuario (@munirhaddadi)

La repercusión aumentó al compartirse múltiples imágenes y videos del festejo en redes sociales de la pareja, lo que amplificó la atención de la prensa. El compromiso fue particularmente relevante porque se trata de la primera relación pública de Munir tras su anterior vínculo sentimental con la influencer Andrea Dalmau, el cual terminó oficialmente en 2024.

De acuerdo con la tradición marroquí, a la fiesta de compromiso le sigue una serie de celebraciones y negociaciones que preceden a la ceremonia nupcial definitiva, incorporando rituales familiares que varían según la región.

La flor, símbolo de su
La flor, símbolo de su amor (@munirhaddadi)
El punta milita en el
El punta milita en el Esteghlal F.C. de Irán (@munirhaddadi)

Temas Relacionados

Munir El HaddadiMaría MartínezRodrigo MorenoValencia C.F.deportes-argentina

Últimas Noticias

“Cuando un perro está en modo agresivo y le acaricias, estás recompensando la actitud”: una adiestradora canina lo explica

La agresividad suele surgir como respuesta al miedo o la inseguridad

“Cuando un perro está en

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Esta es una señal para cambiar de trabajo”

La soledad es una epidemia invisible que afecta a la productividad profesional

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral:

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Esta es la pregunta que más paz me ha dado en los últimos años”

Esta estrategia puede ayudarte a combatir la ansiedad y evitar sobrepensar

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Esta es

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

UPTA solicita medidas de apoyo para facilitar la salida del autoempleo a los trabajadores que sobreviven con “rendimientos insuficientes”

El 25% de los autónomos

Sara Carbonero abandona la UCI y pasa a planta: “Es muy probable que en los próximos días reciba el alta”

‘El tiempo justo’ ha anunciado la mejoría de la periodista, que está acompañada de su pareja, José Luis Cabrera

Sara Carbonero abandona la UCI
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno confirma la liberación

El Gobierno confirma la liberación de al menos cinco presos españoles que estaban encarcelados en Venezuela

El acuerdo de financiación singular para Cataluña levanta ampollas: el PP habla de “corrupción política”, Junts duda y Page marca una “línea roja”

El PP vuelve a citar a Ábalos en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado: en el papel, la comparecencia está fijada para el 28 de enero

Un viudo gallego pierde la batalla para inscribir como ganancial una finca adquirida durante su matrimonio religioso en Brasil

Ábalos tiene cinco días para elegir un nuevo abogado tras la renuncia de su letrado por “discrepancias contractuales”: el Supremo mantiene la vista del 15 de enero

ECONOMÍA

El 25% de los autónomos

El 25% de los autónomos son “pobres” y “malviven” con ingresos inferiores a 670 euros mensuales

La factura de la luz sube un 15,5% en 2025 y alcanza los 976 euros anuales de media, según Facua

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Los jóvenes necesitan más del 80% del sueldo para pagar el alquiler y el 31% vive en pisos con humedad, podredumbre o goteras

España ya no es el país con más paro de la Unión Europea, Finlandia da el ‘sorpasso’

DEPORTES

Atlético de Madrid - Real

Atlético de Madrid - Real Madrid, el partido de Supercopa de España en directo: Fede Valverde adelanta a los blancos con un golazo de falta

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”

A qué hora y dónde ver el partido de Supercopa de España 2026 entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

Una tenista juega un torneo profesional sin saber sacar y desata la polémica: consiguió hasta tres puntos a lo largo del partido

El brutal accidente de Jesús Calleja en el Dakar durante la etapa 5: dio varias vueltas de campana