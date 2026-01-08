España

Descubren el mecanismo que provoca que el cáncer de mama haga metástasis en el cerebro

La inactivación del gen p53 aumenta considerablemente las posibilidades de que la célula envíe metástasis al cerebro

Una mujer durante una prueba
Una mujer durante una prueba de detección del cáncer de mama (AdobeStock)

Una alteración cromosómica de las células del cáncer de mama podría estar detrás de las metástasis cerebrales. Así lo ha concluido una investigación internacional a gran escala liderado por la Facultad Gray de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad de Tel Aviv, en colaboración con decenas de investigadores de 14 laboratorios en seis países.

El estudio es pionero en descubrir el mecanismo por el que el cáncer de mama hace metástasis en el cerebro, un fenómeno para el que no existe tratamiento. Este hallazgo abre la puerta a nuevos fármacos y mejorar la detección temprana de la enfermedad.

Los resultados de la investigación han sido publicados en la revista Nature Genetics y muestran que la inactivación del gen p53 (llamado en ocasiones “el guardián del genoma) impulsa la metástasis del cáncer de mama al cerebro. “Descubrimos que cuando el cromosoma 17 en una célula cancerosa pierde una copia de su brazo corto, las posibilidades de que la célula envíe metástasis al cerebro aumentan considerablemente” explica el profesor Ben-David en declaraciones recogidas por Europa Press.

Además, encontraron la razón detrás de eso: la pérdida de un gen importante ubicado en este brazo, esto es, el 53, que “juega un papel crucial en la regulación del crecimiento y la división celular”. “Descubrimos que la ausencia de un p53 funcional es esencial para la formación y proliferación de metástasis cerebrales cancerosas. Cuando inyectamos cerebros de ratones con células cancerosas con o sin p53 funcional, encontramos que las células con actividad de p53 interrumpida prosperaron mucho más. Buscamos comprender el mecanismo que causa esto”.

El misterio sin resolver de la metástasis en la ciencia

La profesora Satchi-Fainaro explica que “la mayoría de las muertes relacionadas con el cáncer no son causadas por el tumor primario, sino por sus metástasis a órganos vitales. Entre estas, las metástasis cerebrales se encuentran entre las más mortales y difíciles de tratar”, tal y como recoge Europa Press.

Las metástasis cerebrales se producen cuando células cancerosas de otra parte del cuerpo, como pulmón, mama, colon, riñón o melanoma, se diseminan y forman tumores en el cerebro. Estas metástasis pueden ser únicas o múltiples y provocar síntomas neurológicos debido a la presión que ejercen sobre el tejido cerebral, entre ellos dolor de cabeza persistente, convulsiones, cambios en la memoria o la personalidad, debilidad en un lado del cuerpo, problemas del habla, alteraciones visuales y dificultades para el equilibrio.

La primera colección del mundo de muestras vivas de metástasis cerebral ayudará a aplicar terapias más efectivas

La gravedad de los síntomas depende del tamaño, número y localización de las lesiones. El tratamiento varía según cada caso e incluye opciones como cirugía, radioterapia, quimioterapia y terapias más específicas, además de medicamentos para aliviar síntomas como la inflamación o las convulsiones.

Según apunta la profesora, “una de las preguntas clave sin resolver en la investigación del cáncer es por qué ciertos tumores metastatizan a órganos específicos y no a otros”. A pesar de la importancia de este fenómeno, Satchi-Fainaro reconoce que todavía se sabe muy poco sobre los factores y mecanismos que lo posibilitan. “En este estudio, unimos fuerzas para profundizar nuestra comprensión y buscar respuestas”.

*Con información de Europa Press

