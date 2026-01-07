España

El restaurante de Alicante que ‘The Guardian’ recomienda como imprescindible: una chef paisajista y excelentes arroces desde 17 euros

La Sastrería, liderada por la chef María Luisa Rivera, lleva más de 15 años siendo referencia en la ciudad alicantina gracias a su propuesta de cocina tradicional mediterránea

Arroz en La Sastrería, el restaurante alicantino de María Luisa Rivera (Web del restaurante)

Alicante es uno de los grandes destinos de la gastronomía en España, un país en el que estos no escasean. La ciudad levantina fue, de forma oficial, la capital gastronómica del 2025, pero lo es de manera figurada en todos los demás años, gracias a una cultura culinaria de ricas tradiciones, productos increíbles y recetas simbólicas.

No es de extrañar, por ello, que grandes referencias como The Guardian elijan esta ciudad para invitar a sus lectores a hacer un viaje gastronómico de categoría. En una de sus últimas publicaciones, el medio británico dedicaba un artículo a engrandecer la cocina de esta tierra, a la cual califican como la “quintaesencia del Mediterráneo”.

Fue la periodista australiana Fiona Dunlop la encargada de contar esta visita gastronómica de primera mano, un recorrido por algunos de los mejores enclaves de la provincia de Alicante. Su camino pasó por Elche, donde conoció los palmerales y sus dátiles; también por la isla de Tabarca y, por supuesto, por la capital y sus restaurantes. Uno de los destinos escogidos por la autora para disfrutar de la cocina mediterránea fue La Sastrería, cuya propietaria, María Luisa Rivera, cambió hace casi 20 años de profesión, pasando de ser paisajista a chef, para abrir este local de cocina tradicional mediterránea.

Restaurante La Sastrería, en Alicante (Web del restaurante)

Puede que su pasado como paisajista haya influido en el hecho de que nos encontremos en uno de los restaurantes con los entornos más bucólicos de la ciudad. Se debe a que La Sastrería se encuentra en una plaza que irradia encanto, la plaza de Gabriel Miró, conocida popularmente como plaza de Correos. La propia periodista de The Guadian destaca la belleza de este rincón alicantino. “Su restaurante, una pequeña joya modernista, da a una frondosa plaza con imponentes ficus centenarios, cuyos troncos entrelazados se reflejan en el interior en una escalera sinuosa".

Arroz tipo sénia y caldos llenos de sabor

Aquí, en La Sastrería, los arroces son los grandes protagonistas, cocinados con la variedad sénia, procedente de la Albufera de Valencia, y con caldos caseros que aportan un excelente sabor. En su carta, encontramos habitualmente hasta nueve recetas diferentes, entre ellas el arroz del senyoret (19 €) que la propia periodista tiene ocasión de probar. Pero, además, se listan otras opciones como el arroz a banda (17 €), el arroz meloso de bacalao y alcachofas (19 €), la fideuá de marisco (21 €), el arroz con embutido de montaña (20 €) o el negro con sepia (19 €).

“El arroz sénia de la Albufera valenciana es perfecto, cada pequeño grano queda suelto a pesar de cocerse durante unos 20 minutos en el complejo caldo de María Luisa”, asegura Fiona Dunlop tras haber probado una de las creaciones arroceras de la cocinera alicantina.

Arroz de pollo y garbanzos de La Sastrería (Web del restaurante)

Más allá de estos clásicos levantinos, María Luisa Rivera prepara toda una serie de recetas que hacen homenaje a la mejor cocina de siempre; sin nombres prolongados, fusiones ni artificios. Entrantes fríos y calientes, como tostas de berenjena con ibérico (4 €) o croquetas (2,50 €), preceden a una selección de guisos y sopas perfectas para los días nublados; caldo con pelota alicantina (10 €), consomé con yema (9 €), caracoles en salsa (11 €)... Carnes y pescados completan la oferta, con clásicos como los calamares en su tinta (22 €) o el rabo de ternera al vino tinto (21 €).

