España

Cuántos euros me dan por un dólar este 7 de enero

Este fue el comportamiento de la divisa europea frente a la estadounidense

Guardar
El euro cumplió 25 años
El euro cumplió 25 años en el mercado. (Jesús Avilés/Infobae)

El intercambio monetario entre el dólar y el euro es uno de los más importantes a nivel global por lo que representan ambas regiones en el mapa geopolítico. En la relación entre el bloque económico europeo y el país norteamericano recae diversas transacciones comerciales internacionales de gran peso.

El tipo de cambio entre ambas divisas es uno de los indicadores financieros con mayor relevancia a nivel global, pues refleja la relación económica entre las dos principales economías del mundo. Su valor influye en el comercio internacional, mercados financieros, decisiones de inversión y las políticas monetarias.

A continuación te compartimos cuál ha sido la evolución reciente del tipo de cambio euro-dolar de este 7 de enero, así como los factores globales que están influyendo en su comportamiento.

Precio del dólar hoy

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

En el ámbito financiero, el tipo de cambio es un indicador clave de la salud económica. Actualmente, 1 dólar estadounidense está cambiándose por 0,8553 euros

Estas cifras resaltan la dinámica de las economías que impactan no solo en el comercio exterior sino también en la inversión y la planificación financiera a nivel empresarial y personal. 

La evolución de este tipo de cambio es especialmente crítica para sectores que dependen de la importación o exportación de bienes y servicios entre estas dos regiones, obligando a una revisión continua de estrategias para mitigar riesgos y aprovechar oportunidades. 

El euro es la moneda
El euro es la moneda oficial de 20 países de la Unión Europea. (Archivo Infobae/Agencias)

Temas Relacionados

Tipo de cambioEurosdólarEspaña-EconomíaMercadosBancos EspañaMonedasBilletesNoticias

Últimas Noticias

Groenlandia no es el primer intento de Estados Unidos de comprar un territorio: así consiguió quedarse con Alaska en el siglo XIX

La actitud expansionistas de EE. UU. con el territorio danés recuerda a las posturas intervencionistas de los grandes imperios del siglo XIX

Groenlandia no es el primer

El temporal ‘Francis’ en las carreteras: 36 vías afectadas por la nieve y ocho tramos cerrados

La bajada de temperaturas generalizada en toda España ha provocado que nieve en cotas bajas, además de añadir peligrosidad a las carreteras

El temporal ‘Francis’ en las

Guardias civiles denuncian la falta de previsión en el dispositivo de la rave de Albacete, con turnos de 18 horas: “El cansancio es brutal”

Este año la macrofiesta se ha celebrado cerca del embalse del Cenajo, Albacete, una zona sin sitios de hospedaje, lo que ha obligado a los agentes a conducir más de cuatro horas solo para comenzar su servicio

Guardias civiles denuncian la falta

Por qué de adultos se nos pasan más rápido los años, según la neurociencia

La rutina y el ‘piloto automático’ explican una de las sensaciones más comunes de la vida adulta

Por qué de adultos se

El restaurante de Alicante que ‘The Guardian’ recomienda como imprescindible: una chef paisajista y excelentes arroces desde 17 euros

La Sastrería, liderada por la chef María Luisa Rivera, lleva más de 15 años siendo referencia en la ciudad alicantina gracias a su propuesta de cocina tradicional mediterránea

El restaurante de Alicante que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Guardias civiles denuncian la falta

Guardias civiles denuncian la falta de previsión en el dispositivo de la rave de Albacete, con turnos de 18 horas: “El cansancio es brutal”

El voto a Vox se triplica en un año entre el personal de las fábricas y gana adeptos entre agricultores y vendedores

La ‘modernización’ de la Línea 6 de Metro elimina las rampas desde el vagón para que viajeros en silla de ruedas pueden acceder: denuncia a la Inspección

La Guardia Civil cambia el sistema para vestir a sus agentes embarazadas: ya no irá previa petición, sino que compra para tener en reserva 4.950 camisas blusón y otras prendas adaptadas

Pedro Sánchez anuncia que España está dispuesta a enviar tropas a Ucrania si se logra un acuerdo de paz

ECONOMÍA

España crecerá y generará más

España crecerá y generará más empleo que la media europea en 2026, pero la productividad seguirá sin remontar

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Ricardo Gil, empresario: “La gente sí que quiere trabajo, lo que no quieren son horarios abusivos y sueldos bajos”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

DEPORTES

El día que el partido

El día que el partido de la Supercopa de España de 1984 entre el FC Barcelona y el Athletic Club acabó convirtiéndose en una batalla campal

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención