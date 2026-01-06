España

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Aquí están los resultados del
Aquí están los resultados del Sorteo 5 de las 21:15 horas (Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo 5 de las 21:15 horas de la Triplex de la Once de hoy 6 de enero, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Resultados ganadores de la Triplex de la Once

Fecha: 6 de enero.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 5, 3, 0.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

Los pasos para participar en
Los pasos para participar en los sorteos de Juegos Once son muy sencillos (Pixabay)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-Loteríasnoticias

Últimas Noticias

Nagore Robles actualiza su estado de salud tras ser atendida de urgencia: “No sabía que la gripe A era tan fuerte”

La expareja de Sandra Barneda ha detallado en sus redes sociales cómo está siendo su complicada recuperación

Nagore Robles actualiza su estado

Lotería del Niño 2026, en directo| Cuándo empieza, números premiados y última hora del sorteo del Día de Reyes

A las 12 horas, dará comienzo la lotería en un martes 6 de enero invernal, a la espera de que se repartan los 770 millones de euros en premios

Lotería del Niño 2026, en

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna

La nieve de la borrasca Francis afecta a 55 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

Las autoridades recomiendan consultar el estado del tráfico y la previsión meteorológica antes de viajar, evitar desplazamientos innecesarios, y llevar siempre cadenas o neumáticos de invierno

La nieve de la borrasca

El cambio del rey Gaspar tras más de 20 años desata la polémica en la cabalgata de Reyes de Madrid: “Jamás te lo perdonaré, Almeida”

El relevo de uno de los personajes principales del desfile generó una oleada de comentarios que se trasladó a las redes sociales

El cambio del rey Gaspar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nieve de la borrasca

La nieve de la borrasca Francis afecta a 55 carreteras en el Día de Reyes: nueve secundarias están cerradas y tres nacionales se encuentran en nivel rojo

Procedente el despido de un representante sindical que utilizó su condición para ir con su familia a la playa y trabajar en un chiringuito

La Policía Nacional explica qué es el ‘egosurfing’ y cómo usarlo correctamente: “Es útil para ser consciente de toda la información que hay sobre ti en Internet”

Loterías quiere gastar 26,6 millones de euros en publicidad para aumentar las ventas de sus juegos en mujeres de entre 35 y 55 años

Los nuevos radares de la DGT que ya no multan por velocidad: cómo funcionan y qué actividades sancionan

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Un tribunal sube a 300 € la pensión que un policía debe pagar a su hija universitaria al trasladarse a estudiar a Madrid, él quería quitársela

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 6 de enero

Cambio de euro a dólar hoy 6 de enero: cómo está la cotización y previsiones

DEPORTES

Las grandes sorpresas y duras

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas