Ricardo Gil, empresario: “La gente sí que quiere trabajo, lo que no quieren son horarios abusivos y sueldos bajos”

El punto de partida para repensar la relación laboral reside en un principio ineludible: el problema real de muchas empresas no está en la falta de trabajadores, sino en el entorno que ofrecen.
Las dificultades que enfrentan los empresarios para retener talento y formar equipos sólidos suelen tener su raíz en factores internos, como la organización de los turnos, el ambiente laboral y la percepción de justicia dentro de la empresa.
Más que un déficit de mano de obra disponible, lo que se observa es una distancia entre lo que los trabajadores buscan y lo que efectivamente encuentran al incorporarse a una compañía. Las condiciones laborales, la posibilidad de crecimiento y el respeto por los derechos básicos resultan determinantes para que una persona decida permanecer o no en su puesto.
Así lo plantea en un vídeo subido a su cuenta de TikTok (@empresario_hostelero) Ricardo Gil, empresario, quien sostiene con contundencia: “¿La gente no quiere trabajar contigo? Tienes un problema muy importante”.
Sueldos bajos y horarios abusivos
Gil desarma la que considera una falsa premisa habitual en el debate social y empresarial. Desde su posición, afirma que el deseo de integrarse al mundo laboral existe. Lo que está en discusión es la calidad de las condiciones propuestas.
En sus palabras: “Porque la gente sí que quiere trabajo. Por supuesto que quiere trabajar y todos necesitamos trabajar. Lo que la gente no quiere son horarios abusivos, sueldos bajos que no les permite llegar a final de mes y todos esos rollos que estamos siempre con lo mismo”, plantea Ricardo Gil.
Explica que la insatisfacción no surge por falta de ganas de trabajar, sino por la ausencia de incentivos y la imposición de jornadas extenuantes que dificultan la conciliación familiar. Señala que estos impedimentos son producto, en última instancia, de elecciones empresariales equivocadas y que la solución exige un cambio profundo en la gestión.
Cuestiones como la flexibilidad horaria, el reconocimiento del esfuerzo y la transparencia en los ascensos aparecen como elementos clave para revertir la tendencia. Su diagnóstico no se detiene en la simple crítica.
Mensaje directo
Gil propone una hoja de ruta concreta y apela a la noción de dignidad como pilar central: “Lo que tienes que vender a tus empleados es dignidad y no indignidad, porque cuando vendes dignidad tienes empleados tan fieles que están-- van a estar toda la santísima vida contigo defendiéndote como tú defiendas a tus empleados. Ellos te van a defender a capa y espada, con lo cual vamos a vender dignidad”, declaró el empresario, subrayando la reciprocidad que surge del trato justo y las condiciones dignas.
Dirige su mensaje a los líderes empresariales que aún no reconocen este principio. El empresario advierte sobre una señal de alarma clara: “Si hay muchas personas que vienen a buscar empleo y nadie se queda contigo, mírate el ombligo, porque la indignidad la tienes tan sometida que no vas a ser capaz de crear equipo en la puñetera vida”.
En su testimonio, la persistencia de la rotación laboral es, ante todo, reflejo de una gestión desconectada de las necesidades y expectativas de sus propios trabajadores. Finalmente, Gil revela cómo este aprendizaje no fue inmediato para él. Reconoce: “Yo he aprendido, me costó mucho aprender, pero al final lo he conseguido. Si yo he podido, los demás también, queridos amigos”.