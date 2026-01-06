España

Ricardo Gil, empresario: “La gente sí que quiere trabajo, lo que no quieren son horarios abusivos y sueldos bajos”

Pone el foco en la responsabilidad de los empleadores para crear ambientes laborales dignos y retener talento

Guardar
Ricardo Gil, empresario, habla sobre
Ricardo Gil, empresario, habla sobre las condiciones laborales (Composición Infobae)

El punto de partida para repensar la relación laboral reside en un principio ineludible: el problema real de muchas empresas no está en la falta de trabajadores, sino en el entorno que ofrecen.

Las dificultades que enfrentan los empresarios para retener talento y formar equipos sólidos suelen tener su raíz en factores internos, como la organización de los turnos, el ambiente laboral y la percepción de justicia dentro de la empresa.

Más que un déficit de mano de obra disponible, lo que se observa es una distancia entre lo que los trabajadores buscan y lo que efectivamente encuentran al incorporarse a una compañía. Las condiciones laborales, la posibilidad de crecimiento y el respeto por los derechos básicos resultan determinantes para que una persona decida permanecer o no en su puesto.

Así lo plantea en un vídeo subido a su cuenta de TikTok (@empresario_hostelero) Ricardo Gil, empresario, quien sostiene con contundencia: “¿La gente no quiere trabajar contigo? Tienes un problema muy importante”.

Sueldos bajos y horarios abusivos

Gil desarma la que considera una falsa premisa habitual en el debate social y empresarial. Desde su posición, afirma que el deseo de integrarse al mundo laboral existe. Lo que está en discusión es la calidad de las condiciones propuestas.

En sus palabras: “Porque la gente sí que quiere trabajo. Por supuesto que quiere trabajar y todos necesitamos trabajar. Lo que la gente no quiere son horarios abusivos, sueldos bajos que no les permite llegar a final de mes y todos esos rollos que estamos siempre con lo mismo”, plantea Ricardo Gil.

Un camarero exhausto en su
Un camarero exhausto en su trabajo (ShutterStock).

Explica que la insatisfacción no surge por falta de ganas de trabajar, sino por la ausencia de incentivos y la imposición de jornadas extenuantes que dificultan la conciliación familiar. Señala que estos impedimentos son producto, en última instancia, de elecciones empresariales equivocadas y que la solución exige un cambio profundo en la gestión.

Cuestiones como la flexibilidad horaria, el reconocimiento del esfuerzo y la transparencia en los ascensos aparecen como elementos clave para revertir la tendencia. Su diagnóstico no se detiene en la simple crítica.

Mensaje directo

Gil propone una hoja de ruta concreta y apela a la noción de dignidad como pilar central: “Lo que tienes que vender a tus empleados es dignidad y no indignidad, porque cuando vendes dignidad tienes empleados tan fieles que están-- van a estar toda la santísima vida contigo defendiéndote como tú defiendas a tus empleados. Ellos te van a defender a capa y espada, con lo cual vamos a vender dignidad”, declaró el empresario, subrayando la reciprocidad que surge del trato justo y las condiciones dignas.

Así es la ley sobre la jornada laboral actual: duración, pago de horas extra y descansos retribuidos.

Dirige su mensaje a los líderes empresariales que aún no reconocen este principio. El empresario advierte sobre una señal de alarma clara: “Si hay muchas personas que vienen a buscar empleo y nadie se queda contigo, mírate el ombligo, porque la indignidad la tienes tan sometida que no vas a ser capaz de crear equipo en la puñetera vida”.

En su testimonio, la persistencia de la rotación laboral es, ante todo, reflejo de una gestión desconectada de las necesidades y expectativas de sus propios trabajadores. Finalmente, Gil revela cómo este aprendizaje no fue inmediato para él. Reconoce: “Yo he aprendido, me costó mucho aprender, pero al final lo he conseguido. Si yo he podido, los demás también, queridos amigos”.

Temas Relacionados

EmpleoEmpleo en EspañaDesempleo EspañaJornada LaboralDerechos LaboralesTikTok EspañaRedes SocialesVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna

María Muñoz, doctora: “¿Crees que sin gluten significa más sano? Te han engañado”

La doctora advierte en su canal de TikTok sobre la moda de consumir alimentos sin gluten y la peligrosidad al no contener todos los nutrientes necesarios

María Muñoz, doctora: “¿Crees que

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Como cada martes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

Lo más vistó en Disney+ España para pasar horas frente a la pantalla

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Disney+, que busca seguir gustando a los usuarios

Lo más vistó en Disney+

Pedro Sánchez anuncia que España está dispuesta a enviar tropas a Ucrania si se logra un acuerdo de paz

El presidente del Gobierno convoca una ronda con los grupos parlamentarios del Congreso para tratar este asunto

Pedro Sánchez anuncia que España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez anuncia que España

Pedro Sánchez anuncia que España está dispuesta a enviar tropas a Ucrania si se logra un acuerdo de paz

Juan José Ebenezer, mecánico, explica cómo ahorrar dinero con las ruedas del coche: “Tener llantas más grandes no quiere decir que vaya a ir más rápido”

Un constructor de carrozas para la cabalgata de Reyes consigue la incapacidad permanente parcial tras un accidente laboral que le dejó secuelas en el brazo derecho

Los líderes europeos se unen para defender Groenlandia ante Trump, pero recuerdan: “Estados Unidos es un socio esencial”

El rey Felipe VI pide un “orden global basado en normas” tras la acción de Trump en Venezuela y habla de la “sensación de amenaza en el corazón de Europa”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Estos son los ganadores del Sorteo 4 de Super Once

El Gordo de la Lotería del Niño ha tocado en Andorra y todos los españoles se hacen la misma pregunta: ¿tributa en España o está libre de impuestos?

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El Gordo de la Lotería del Niño 2026 ha sido uno de los más repartidos, pero ¿cuáles son las provincias en las que más ha tocado el primer premio?

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de la Supercopa de España 2026 entre el FC Barcelona y el Athletic Club

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”