España

La neotaberna madrileña con un Solete Repsol para empezar el año con tapas andaluzas, platos de cuchara y copas de vino

La Rox ha ofrecido al barrio de Ibiza una nueva opción de tapeo castizo, con buen ambiente, buen trato y, por encima de todo, buen producto

Guardar
Roxana, propietaria de la taberna,
Roxana, propietaria de la taberna, celebra su Solete Repsol solo un año después de la inauguración (Cedidas)

La Estrella Polar, una luz en el oscuro entramado celeste que nos guía hacia el norte cardinal. Algo parecido a eso, a un punto brillante en la lejanía que nos indica el camino a seguir, son los sellos gastronómicos más importantes del panorama. Lo es la estrella Michelin, por supuesto, pero también otros como los Soletes que entrega la Guía Repsol, un reconocimiento que nos señala hacia dónde ir cuando buscamos lugares con personalidad, ambiente especial y cocina rica y honesta.

Uno de estos pequeños astros nos guía hasta el número 39 de la calle Lope de Rueda, muy cerca del parque del Retiro y detrás de Menéndez Pelayo. Desde hace un año, allí se sitúa Taberna La Rox, una neo-taberna que ha ofrecido al barrio una nueva opción de tapeo castizo, con buen ambiente, buen trato y, por encima de todo, buen producto. Coincidiendo con su primer aniversario, en diciembre el proyecto fundado por Roxana, vecina del barrio y alma del local, recibía uno de estos Soletes. Un reconocimiento que les ha puesto en el mapa y que llega como una bocanada de aire para un proyecto nuevo, joven pero con alma.

“Es una neotaberna porque estamos en este mundo ahora mismo”, explica Roxana sobre su bebé, un proyecto que nació después de una década de dedicación al mundo de la hostelería y que ha pasado unos meses luchando por darse a conocer en un barrio lleno de grandes nombres. “No tengo nada que ver con las tabernas antiguas, pero que me encanta la tradición de todas ellas. Quería conservar esa tradición mezclándola con la actualidad”.

Sala y tabla de embutidos
Sala y tabla de embutidos en la Taberna La Rox (Cedidas)

Roxana, cuyo diminutivo bautiza al local, empezó entre fogones con 16 años, y luego emigró hacia el mundo del vino, pasando después a la sala. Todo ese aprendizaje, invertido durante años en los locales de Arzabal, pedía aunarse en su propio proyecto, una taberna pequeña, coqueta, personal y bien decorada, que abre espacio a una sala modesta donde comer buen producto, de proveedores de toda la vida como la frutería de J. Martínez ó Alimentación Leo, y donde disfrutar de la gastronomía desde el disfrute distendido.

Entre semana, el público de las oficinas cercanas llena sus mesas; los fines de semana, un ambiente más joven busca disfrutar sin pretensiones, con ritmo y buen rollo. Siempre hay hueco para los vecinos de la zona y para gente mayor que lleva décadas en el barrio. “Tenemos un trato un poco más distendido, pero no dejamos de ser profesionales en ningún momento. A la hora de servicio, a la hora de ofrecer, a la hora de vender y a la hora de cocinar”.

Encontrar el punto de equilibrio entre la tradición y la modernidad, y que aún así no resulte en una postura impostada, es una misión complicada que vemos errar en muchas ocasiones. “Tengo muchísimo respeto a la cocina y a la tradición de las recetas. Pero al mismo tiempo entras aquí y ves actualidad. Ves cuadros que son de pintores de ahora, ves otras imágenes que son de street art, y me ves a mí también. Y creo que ahí es donde he encontrado yo el equilibrio”, dice Roxana, una hostelera que conoce a su cliente, que lo mima, y que lo hace con brazos llenos de tatuajes y una estrella dibujada bajo el ojo.

Torreznos, lentejas y tagliatelle

El proceso para crear su carta no sigue muchos patrones, más allá de lo que ellos consideran auténtico. Cocina mediterránea, con toques de aquí y de allá. Lo mismo un mejillón bouchot (15 €) que un chicharrón de Cádiz (5 €/9 €) o unos tagliatelle al limón (15 €), inspirados en un viaje a Capri, que se han convertido en best sellers. “Voy a Andalucía, me mola una cosa; me voy a Italia, veo otra... Me parece que son recetas que molan un montón y que, ¿por qué no? Además, en la cocina mediterránea tenemos un producto de la hostia. Entonces, ¿por qué no enredar un poco?“.

Mejillones bouchot con toque picante
Mejillones bouchot con toque picante de Taberna La Roux (Cedida)

Este enredo resulta en platos como los torreznos con patata revolcona (8 €/14 €), la fideuá de contramuslo de pollo de corral con alioli o el rabo de toro con patatas fritas, cocinado durante día y medio, un plato que, dice Roxana, ha conquistado a todo aquel que lo ha pedido. En invierno, hacen un plato de cuchara al día, una costumbre que apasiona a la hostelera. “Me gusta mucho la cucharita, puchero, sopita, caldo, lentejas... Porque a todo el mundo le mola salir y gastarse en un estrella Michelin, pero luego te quieres comer unas lentejas. Y aquí se sirven”.

Aunque no es un espacio de coctelería, La Rox cuenta con una buena selección de vermut de Jerez, cerveza malagueña y muy interesantes vinos con referencias personales de la casa, como Txaro Urago, Finca Resalte y Triángulo. Los vinos por copas son uno de los grandes atractivos del local, con precios que parten desde los 3 euros y que rara vez superan los 4,50.

Temas Relacionados

Guía RepsolRestaurantes MadridRestaurantes EspañaRestaurantesEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Loterías quiere gastar 26,6 millones de euros en publicidad para aumentar las ventas de sus juegos en mujeres de entre 35 y 55 años

La empresa pública licita un gran contrato de publicidad que busca, por ejemplo, diferenciar mejor Euromillones y Eurodreams, y que el público femenino juegue más a la Quiniela

Loterías quiere gastar 26,6 millones

La transición verde también tiene perdedores: en algunos municipios de la España vaciada las renovables ocupan más del 20% del suelo

Un estudio de Fedea alerta de la fuerte concentración territorial de las renovables y propone compensaciones para los municipios más afectados

La transición verde también tiene

‘Reyes Magos de Verdad’, el proyecto que le devuelve el espíritu navideño a quienes no reciben un regalo: “Es tan bonito que no puedes dejar de hacerlo”

La propuesta nació en 2008 cuando un grupo de amigas quiso ayudar al hogar de acogida San José de la Montaña, donde los niños no recibían regalos el Día de Reyes

‘Reyes Magos de Verdad’, el

A qué hora empieza y dónde ver el Sorteo de la Lotería del Niño

La emisión se podrá seguir en diferentes medios

A qué hora empieza y

El valenciano que diseñó la estación de metro City Hall de Nueva York, donde Mamdani tomó posesión

Rafael Guastavino es el arquitecto que, con estilo neorrománico, acercó los azulejos mediterráneos a la costa este de Estados Unidos

El valenciano que diseñó la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Loterías quiere gastar 26,6 millones

Loterías quiere gastar 26,6 millones de euros en publicidad para aumentar las ventas de sus juegos en mujeres de entre 35 y 55 años

Los nuevos radares de la DGT que ya no multan por velocidad: cómo funcionan y qué actividades sancionan

Abascal exige al PP que “se calle” sobre Venezuela y le insta a romper con el PSOE en Bruselas para demostrar coherencia en su política exterior

Pedro Sánchez se pronuncia ante las amenazas de Trump de anexionarse Groenlandia: “Plena solidaridad con Dinamarca”

La relación de Delcy Rodríguez con España: un viaje a escondidas a Madrid, el encuentro con Ábalos y su entrada prohibida en la UE por violar los derechos humanos

ECONOMÍA

La transición verde también tiene

La transición verde también tiene perdedores: en algunos municipios de la España vaciada las renovables ocupan más del 20% del suelo

A qué hora empieza y dónde ver el Sorteo de la Lotería del Niño

Cómo un heredero de Hermès dice haber perdido 14.000 millones de euros al confiar su patrimonio a un hombre que acabó suicidándose

Los bancos reservan este año sus mejores hipotecas para los más ricos y se las niegan a clientes con ingresos medios

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 5 enero

DEPORTES

Las grandes sorpresas y duras

Las grandes sorpresas y duras eliminaciones que han dejado las primeras rondas de la Copa del Rey

Este es el dinero que se llevan los equipos por participar en la Supercopa de España 2026 y la cantidad que ingresa la RFEF por el torneo

Se viraliza la llegada de los jugadores del RCD Mallorca vestidos como Maduro durante su detención

Isabel Rivero, tercera española en proclamarse campeona del mundo de boxeo: “Me cuesta asimilarlo porque al final, gane o pierda, yo tengo que ir a trabajar mañana”

Las obras del Camp Nou le salen caras al FC Barcelona: casi tres millones de euros en multas