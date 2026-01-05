Apple España: las 10 canciones más populares de hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público español.

Lo favorito de los escuchas

1. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

La Perla se estrena hoy en este ranking. El exitazo de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

2. Dardos

Romeo Santos y Prince Royce

En segundo lugar, continúa Dardos de Romeo Santos y Prince Royce.

3. SUPERESTRELLA

Aitana

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Aitana. Quizás por esto es que SUPERESTRELLA debuta en el ranking directamente en el tercer lugar.

4. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Lo más nuevo de Taylor Swift, The Fate of Ophelia, entra directamente a la quinta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

6. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Golden de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la sexta posición.

7. Reliquia

ROSALÍA

Reliquia, interpretado por ROSALÍA, sigue en el séptimo lugar de la lista.

8. no tiene sentido

Beéle

Cosechar éxitos es sinónimo de Beéle. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada no tiene sentido, debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. TU VAS SIN (fav)

Rels B

El sencillo más reciente de Rels B ya se vislumbra como un nuevo clásico. TU VAS SIN (fav) entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066

Bizarrap y Daddy Yankee

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 de Bizarrap y Daddy Yankee se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Dado Ruvic)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.