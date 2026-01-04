¿Quién ganaría las elecciones si las redes sociales decidiesen? Un líder se lleva la mayoría absoluta

Los líderes políticos en la red social TikTok.

Entre redes sociales, pódcast, música y políticas culturales, los partidos despliegan todo su arsenal para conquistar a los votantes millennial y generación Z. Entre todos los sitios de internet, las redes sociales se han mostrado como el santo grial. Así lo afirma la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que concluyó que el 30,4% de los participantes consideran estos canales como el principal factor influyente en sus decisiones políticas durante los dos últimos años, por encima incluso de la televisión o la influencia de familiares y amigos.

Esta capacidad de influencia puedo observarse durante las elecciones europeas, donde el agitador Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta, consiguió tres eurodiputados (empató con Sumar) a través de una campaña sin presencia en los medios tradicionales, únicamente apoyada en el contenido online. En los últimos meses, también hemos visto al magnate tecnológico y líder de X, Elon Musk, utilizar su red social para impulsar a la extrema derecha europea, modificando el algoritmo para multiplicar la visibilidad de políticos y activistas ultra.

El líder francés, Emmanuel Macron, es sin duda el rey de las redes sociales en Europa. Ya desde su primera campaña presidencial en 2017, ha apostado por canales alternativos a la prensa escrita y la televisión. Y su protagonismo mediático no se limita a la publicación de imágenes cuidadosamente seleccionadas, sino a un contenido más espontáneo que muestra mayor cercanía. Aquel año, por ejemplo, participó en una sesión de preguntas y respuestas en Snapchat, en la que abordó cuestiones que iban desde el deporte hasta las relaciones personales.

En Moncloa ya comienzan a ponerse las pilas en este asunto, aunque hay que decir que todavía existe una distancia abismal con algunos líderes europeos. En TikTok, una de las redes sociales más influyentes del momento, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca sorprender cada semana con una recomendación musical, de una lectura o con un ‘house tour’ ‘en plan Isabel Preysler’.

El dominio de Vox

Pero lo cierto es que, si los seguidores decidiesen en las urnas el futuro de nuestro Gobierno, podríamos decir que, a día de hoy, habría un claro ganador. Y con mayoría absoluta. Se trata del líder de Vox, Santiago Abascal, dominador de las cuatro redes sociales más utilizadas por los españoles. En Instagram, la plataforma favorita por los jóvenes, acumula 1,4 millones de seguidores, muy por encima del segundo en popularidad, Pedro Sánchez, con 723.000. Por debajo de ellos se situarían la líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, con cerca de 450.000 seguidores, y la líder de Podemos, Ione Belarra, con 258.000. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quedaría lejos de gobernar, ya que apenas cuenta con 200.000 seguidores.

Fuera de los líderes de los cuatro grandes partidos estatales, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, se ha posicionado como uno de los referentes en las redes (en Instagram, por ejemplo, acumula más alrededor de 680.000 seguidores).

En Facebook, Abascal también manda. El líder de Vox roza los 720.000 seguidores, por encima de los 548.000 del líder socialista o los 310.000 de Ione Belarra. Aquí Feijóo vuelve a quedarse a la zaga, siendo el líder menos popular con apenas 100.0000. Por otra parte, Sánchez supera a Abascal únicamente en la red social X, donde la distancia es de más de un millón de seguidores: el presidente del gobierno cuenta con más de dos millones de seguidores, por los 955.000 del líder de Vox. Cabe destacar que Sumar no tiene actividad en esta red social por considerar que la plataforma se ha convertido en un “mecanismo de propaganda” de la extrema derecha.

Sánchez gana la pugna bipartidista en TikTok

Abascal fue uno de los primeros líderes en desembarcar en TikTok, y no es casualidad que sea el único líder que roza el millón de seguidores. Pero aunque llegó hace apenas unas semanas, Sánchez ya ha escalado hasta los 300.000, ligeramente por debajo de Belarra, que cuenta con 450.000. En la pugna bipartidista no parece haber rival en esta red social, que es la que más se le atasca a Feijóo: apenas tiene 14.000 seguidores, por debajo, incluso, de la presidenta extremeña del PP, María Guardiola.

Si nos fijamos en los seguidores de los distintos partidos políticos, puede observarse la misma tendencia: Vox domina en Instagram y en TikTok, mientras que el PSOE gana en X y Podemos en Facebook.