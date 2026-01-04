España

Condenada a dos años de prisión una agente de seguros de Caser que firmó varias pólizas con los datos de un cliente sin su conocimiento

El TSJ de la Comunidad Valenciana la condena también a una multa de 1.800 euros y a indemnizar al afectado y a la empresa en la que trabajaba

Guardar
Un persona firmando un documento
Un persona firmando un documento (Freepik)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado la condena de dos años de prisión a una agente de seguros de Caser Seguros por falsificación continuada de documentos mercantiles al haber suscrito pólizas de seguro con la identidad de un cliente entre junio y septiembre de 2018. El fallo confirma así la sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Alacant que la trabajadora había intentado revertir con la presentación de un recurso.

La mujer estuvo trabajando para la empresa desde 2010 hasta octubre de 2018, cuando la aseguradora decidió rescindir de forma unilateral el contrato mercantil tras detectar diversas anomalías en la gestión de determinadas pólizas. Este fue el origen del caso que acabó en un procedimiento penal.

La investigación posterior permitió situar el foco en varios contratos de seguro de automóvil dados de alta entre junio y septiembre de 2018. En ese periodo, la agente utilizó los datos personales de un cliente de Caser Seguros S.A., con el que había tenido una relación previa por un seguro de decesos, para formalizar hasta cinco pólizas distintas sin su conocimiento ni consentimiento. Ninguno de esos contratos estaba firmado por el supuesto tomador y, pese a ello, figuraban plenamente activos dentro del sistema de la aseguradora, con coberturas en vigor y conductores declarados que nada tenían que ver con el titular de la identidad empleada.

La situación comenzó a aflorar cuando el afectado empezó a recibir notificaciones relacionadas con siniestros de vehículos que no eran de su propiedad. Esto provocó que el afectado tuviera una acumulación de pólizas a su nombre, que llevaron a un encarecimiento de primas que le impidió contratar nuevos seguros. Al mismo tiempo, Caser Seguros S.A. resultó directamente perjudicada cuando uno de los vehículos asegurados mediante esas pólizas sufrió un grave accidente fuera de España, lo que obligó a la compañía a asumir una indemnización cercana a los 19.000 euros en aplicación de una cobertura que nunca debió existir.

Indemnización de 18.984 euros a Caser Seguros

Estos hechos fueron analizados primero por la Audiencia Provincial, que concluyó que la agente había falseado documentos mercantiles de manera continuada, alterando la realidad contractual en el tráfico jurídico y atribuyendo la intervención a personas que no habían participado en los contratos. Esto llevó a la presentación de un recurso ante el TSJ de la Comunidad Valenciana.

Este tribunal ha confirmado la condena impuesta, que queda definitivamente fijada en dos años de prisión, acompañada de la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. A ello se suma una multa de diez meses, con una cuota diaria de seis euros, 1.800 euros en total, y la advertencia expresa de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, conforme a lo previsto en la legislación penal.

La Policía Nacional difunde un nuevo vídeo con consejos para el ciudadano, esta vez frente a las estafas.

La sentencia confirmada mantiene también las consecuencias civiles derivadas del delito. La condenada deberá indemnizar al cliente cuyos datos personales fueron utilizados sin consentimiento con la cantidad de 1.000 euros en concepto de daños morales, al entender el tribunal que el uso indebido de su identidad y las repercusiones sufridas justifican esa compensación.

Asimismo, deberá resarcir a Caser Seguros S.A. con 18.984,04 euros, importe correspondiente a la indemnización que la aseguradora se vio obligada a abonar tras el siniestro de uno de los vehículos asegurados mediante las pólizas falsificadas, cantidad a la que se añadirán los intereses legales.

Temas Relacionados

JusticiaJuiciosSentenciasSegurosComunidad ValencianaEstafasTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

La tendencia de decoración que más se ha encarecido en los últimos años: ha pasado de 900 a 1.800 euros

Igual que las modas, los precios cambian. La personalización y el uso de materiales caros incrementan el coste final

La tendencia de decoración que

“No lo he reconocido”: el conmovedor testimonio del hermano de un francés herido en el incendio de la estación de esquí suiza de Crans-Montana

Continúa la identificación de las víctimas de la tragedia que ha dejado 40 muertos

“No lo he reconocido”: el

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 1 Super

Localizado el cuerpo sin vida de Fernando Martín, el español que desapareció junto a su familia en un naufragio en Indonesia

Los equipos de rescate continúan con la búsqueda para encontrar a los dos menores aún desaparecidos desde el pasado 26 de diciembre

Localizado el cuerpo sin vida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno de Sánchez presume

El Gobierno de Sánchez presume de una Guardia Civil multicultural con 28 nacionalidades en la última promoción: desde marroquíes a argentinos y un ruso

El Banco de España hace públicos los planos de diez de sus cámaras acorazadas en el contrato para instalar agua nebulizada para apagar incendios

¿Quién ganaría las elecciones si las redes sociales decidiesen? Un líder se lleva la mayoría absoluta

Reacciones desde España al ataque a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro: Sumar y más socios de investidura piden la comparecencia urgente de Albares en el Congreso

12 detenidos en España por crear y vender recetas médicas falsas a través de internet

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 4 enero

Así ha evolucionado el precio del alquiler en 2025: un abismo de 16,4 euros por metro cuadrado entre Barcelona y Zamora

Rebajas bajo sospecha: los españoles “desconfían” de los descuentos, pero aumentarán su gasto hasta rozar récords y endeudarse

DEPORTES

La Fórmula 1 llega a

La Fórmula 1 llega a la temporada 2026 cargada de novedades: de monoplazas más pequeños a un sistema de aerodinámica activa o el ‘Boost’

Del Mundial de fútbol al Gran Premio de Madrid o los Juegos Olímpicos de Invierno: el calendario deportivo de 2026

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes