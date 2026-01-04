Condenada a dos años de prisión una agente de seguros de Caser que firmó varias pólizas con los datos de un cliente sin su conocimiento

Un persona firmando un documento (Freepik)

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado la condena de dos años de prisión a una agente de seguros de Caser Seguros por falsificación continuada de documentos mercantiles al haber suscrito pólizas de seguro con la identidad de un cliente entre junio y septiembre de 2018. El fallo confirma así la sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Alacant que la trabajadora había intentado revertir con la presentación de un recurso.

La mujer estuvo trabajando para la empresa desde 2010 hasta octubre de 2018, cuando la aseguradora decidió rescindir de forma unilateral el contrato mercantil tras detectar diversas anomalías en la gestión de determinadas pólizas. Este fue el origen del caso que acabó en un procedimiento penal.

La investigación posterior permitió situar el foco en varios contratos de seguro de automóvil dados de alta entre junio y septiembre de 2018. En ese periodo, la agente utilizó los datos personales de un cliente de Caser Seguros S.A., con el que había tenido una relación previa por un seguro de decesos, para formalizar hasta cinco pólizas distintas sin su conocimiento ni consentimiento. Ninguno de esos contratos estaba firmado por el supuesto tomador y, pese a ello, figuraban plenamente activos dentro del sistema de la aseguradora, con coberturas en vigor y conductores declarados que nada tenían que ver con el titular de la identidad empleada.

La situación comenzó a aflorar cuando el afectado empezó a recibir notificaciones relacionadas con siniestros de vehículos que no eran de su propiedad. Esto provocó que el afectado tuviera una acumulación de pólizas a su nombre, que llevaron a un encarecimiento de primas que le impidió contratar nuevos seguros. Al mismo tiempo, Caser Seguros S.A. resultó directamente perjudicada cuando uno de los vehículos asegurados mediante esas pólizas sufrió un grave accidente fuera de España, lo que obligó a la compañía a asumir una indemnización cercana a los 19.000 euros en aplicación de una cobertura que nunca debió existir.

Indemnización de 18.984 euros a Caser Seguros

Estos hechos fueron analizados primero por la Audiencia Provincial, que concluyó que la agente había falseado documentos mercantiles de manera continuada, alterando la realidad contractual en el tráfico jurídico y atribuyendo la intervención a personas que no habían participado en los contratos. Esto llevó a la presentación de un recurso ante el TSJ de la Comunidad Valenciana.

Este tribunal ha confirmado la condena impuesta, que queda definitivamente fijada en dos años de prisión, acompañada de la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. A ello se suma una multa de diez meses, con una cuota diaria de seis euros, 1.800 euros en total, y la advertencia expresa de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, conforme a lo previsto en la legislación penal.

La sentencia confirmada mantiene también las consecuencias civiles derivadas del delito. La condenada deberá indemnizar al cliente cuyos datos personales fueron utilizados sin consentimiento con la cantidad de 1.000 euros en concepto de daños morales, al entender el tribunal que el uso indebido de su identidad y las repercusiones sufridas justifican esa compensación.

Asimismo, deberá resarcir a Caser Seguros S.A. con 18.984,04 euros, importe correspondiente a la indemnización que la aseguradora se vio obligada a abonar tras el siniestro de uno de los vehículos asegurados mediante las pólizas falsificadas, cantidad a la que se añadirán los intereses legales.