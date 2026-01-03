España

Qué son las extracciones en la Lotería del Niño 2026: estos son todos los premios que puedes ganar

Conoce en profundidad todos los detalles y la cantidad de números premiados

Sorteo de la lotería del
Sorteo de la lotería del Niño de 2025.

La Lotería del Niño es uno de los sorteos más populares en España, estableciéndose como parte de la cultura popular. Además, muchas personas lo consideran una oportunidad para redimirse de la mala suerte que han tenido en la Lotería de Navidad.

Sin embargo, no todo el mundo conoce cómo funciona y qué premios hay. Si tú eres una de esas personas, lo primero que tienes que tener claro es que no existe un único ganador. Esto quiere decir que existen varios premios. Para entender cómo se reparten estos premios, es importante conocer el concepto de extracción.

¿Qué es una extracción?

En la Lotería del Niño, una extracción es el acto de sacar al azar un número ganador durante el sorteo. Cada extracción determina qué números recibirán un premio, y no todas las extracciones son iguales: algunas corresponden a los grandes premios, mientras que otras se centran en terminaciones parciales del número.

Otro concepto muy importante es el de serie. Cada número de cinco cifras que participa en el sorteo se considera una serie, que se divide en diez décimos. Estos, como su propio nombre indica, equivalen a una décima parte de la serie. Esto es importante para saber la cantidad de dinero que te llevas en caso de que tu número sea premiado.

¿Cuántas extracciones hay y cuánto dinero se gana?

  • Habrá tres extracciones de cinco cifras de las que saldrán los tres premios principales. El primer premio es de 2.000.000 euros para cada serie, el segundo es de 750.000 euros para cada serie y el tercero es de 250.000 euros para cada serie.
  • Habrá dos extracciones de cuatro cifras de las que se obtendrán 20 premios de 3.500 euros para cada serie.
  • Habrá catorce extracciones de tres cifras de las que se obtendrán 1.400 premios de 1.000 euros para cada serie.
  • Habrá cinco extracciones de dos cifras de las que se obtendrán 5.000 premios de 400 euros para cada serie.

Estos no son los únicos premios que se reparten. También se entregarán premios por aproximaciones. Habrá dos premios para los números inmediatamente anterior y posterior al Gordo, con un valor de 12.000 euros por serie cada uno. Del mismo modo, se otorgarán dos premios por las aproximaciones al segundo premio, es decir, para los números anterior y posterior a este, con un valor de 6.100 euros por serie cada uno.

Este es el dinero que se queda Hacienda de los décimos de la Lotería del Niño.

Además, se reparten premios relacionados con la centena de los tres primeros premios. En concreto, habrá 99 premios de 1.000 euros cada uno para los 99 números restantes de la centena del primer premio; lo mismo se aplica al segundo y al tercer premio, con otros 99 premios de 1.000 euros cada uno por cada centena.

También se contemplan premios por coincidencias parciales en las tres últimas cifras: habrá 198 premios de 1.000 euros cada uno para los billetes cuyas tres últimas cifras sean idénticas y estén en el mismo orden que las del primer y segundo premio.

En cuanto a las dos últimas cifras, habrá 999 premios de 1.000 euros cada uno para los billetes que coincidan en esas cifras con las del primer premio.

Finalmente, se asignan los reintegros, que permiten recuperar parte del dinero jugado. Habrá 9.999 reintegros de 200 euros cada uno para los billetes cuya última cifra coincida con la del primer premio. A esto se suman 20.000 reintegros de 200 euros cada uno correspondientes a la última cifra de los billetes premiados en la primera y segunda extracción especial de una cifra.

