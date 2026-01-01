España

Las mejores canciones para escuchar en Spotify España en cualquier momento y lugar

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estas son las canciones que han tenido una mejor aceptación entre el público

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público español.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. Dardos (w Prince Royce)

Romeo Santos

El tema de Romeo Santos es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 434.801 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

«La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)» de ROSALÍA se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 407.285 reproducciones, motivo por el cual continúa en la segunda posición.

3. SUPERESTRELLA

Aitana

«SUPERESTRELLA», interpretado por Aitana, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 379.109 reproducciones.

4. LOVE

Clarent

Tras acumular 346.941 reproducciones, «LOVE» de Clarent se mantiene en cuarto lugar.

5. LOQUITA (w Slayter)

JC Reyes

«LOQUITA (w Slayter)», interpretado por JC Reyes, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 293.273 reproducciones.

6. TU VAS SIN (fav)

Rels B

Esta es la canción que se ubica en el sexto lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 288.845, lo que marca un hito en la carrera musical de Rels B.

7. La Plena

W Sound

Esta es la canción de W Sound que se ubica en la séptima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 282.467 reproducciones.

8. YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)

Blessd

«YOGURCITO REMIX (w Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R., ROA)» de Blessd se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 265.835 reproducciones, motivo por el cual sigue en la octava posición.

9. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)

Bizarrap

«Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)» de Bizarrap es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 250.238 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

Tras acumular 250.140 reproducciones, «YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se mantiene en décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidos en España durante el último año

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Reuters/Dado Ruvic)

Myke Towers se ha consolidado como el artista más escuchado en España durante 2024, según un informe reciente. Con éxitos como "La Falda", el reguetonero puertorriqueño ha logrado captar la atención del público, destacándose como una figura influyente en el género urbano. Este logro lo coloca por delante de otros artistas populares como Bad Bunny y Feid, quienes ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente en el ranking de popularidad.

En cuanto a las canciones más reproducidas en el país, el tema "Si Antes Te Hubiera Conocido" de KAROL G lidera la lista. Esta balada urbana ha conquistado a la audiencia española, manteniéndose en el primer puesto durante varios meses. Le sigue "LUNA" de Feid, mientras que "LA FALDA" de Myke Towers ocupa el tercer lugar. Completan el top cinco "BADGYAL" de SAIKO, JC Reyes y Dei V y "X’CLUSIVO - REMIX" de Gonzy, SAIKO y Arcángel.

El panorama musical en España durante 2024 ha estado marcado por una notable diversidad, con la presencia de artistas emergentes y colaboraciones que han marcado tendencia. Además de Myke Towers, otros nombres destacados en el ámbito musical incluyen a SAIKO, Quevedo, Anuel AA y KAROL G, lo que demuestra que el reguetón y el trap continúan siendo los géneros preferidos por el público español.

Este año, la música urbana ha mantenido su dominio en las listas de reproducción, reflejando un cambio en las preferencias musicales del país. La influencia de artistas internacionales y la producción local han contribuido a un paisaje sonoro vibrante y en constante evolución, que sigue capturando la atención de los oyentes en España.

