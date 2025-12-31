Muere un hombre de 40 años que se cayó desde una azotea cuando huía de la Policía en s’Illot (Mallorca)

Imagen de archivo de dos agentes. (Policía Nacional)

Un hombre de 40 años ha fallecido tras precipitarse por una azotea cuando huía de la Policía en Manacor (Mallorca). Todo comenzó el martes. El 112 recibió varias llamadas por una fuerte discusión de pareja en un domicilio de s’Illot. Varias patrullas de la Policía Local y Nacional acudieron al lugar, para ayudar a la mujer, según detalla Europa Press.

Según las fuentes citadas por la agencia, la mujer explicó a los agentes que el hombre era su pareja y que había acudido al domicilio en estado ebrio y agresivo. En ese momento, escucharon un ruido y al subir a la azotea e ir al edificio colindante al que había saltado el hombre vieron que se había precipitado y había fallecido.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y descarta la implicación de terceras personas. Según las primeras pesquisas, la caída del hombre fue accidental.

*Con información de Europa Press.