Los principales líderes políticos repasan 2025 en sus mensajes de fin de año: entre el balance de Sánchez y la “degradación acelerada” de Abascal

Pedro Sánchez hace un balance del año 2025 destacando los avances económicos y sociales de su Gobierno o la “solidaridad” en la política exterior, señalando a las ayudas a Gaza.

El año 2025 termina con una sucesión de mensajes por parte de los principales líderes políticos. Aprovechando el cierre del año, los dirigentes han difundido en sus redes sociales —en formato de vídeo, texto o imagen— sus discursos para despedir estos últimos 365 días. En ellos, han hecho balance de su gestión, han marcado sus prioridades políticas y han tratado de fijar el marco desde el que encarar 2026.

Así, con optimismo y especialmente sonriente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha optado por hablar ante la cámara durante dos minutos y medio, repasando de manera cronológica las principales decisiones adoptadas por el Ejecutivo a lo largo de 2025. En su discurso, ha defendido que la acción del Gobierno “ha mejorado tu vida mes a mes”.

Sánchez ha comenzado su balance situando el foco en el inicio del año, marcado por las medidas económicas y aludiendo a la subida de las pensiones y a la aprobación de “doce medidas para mejorar el acceso a la vivienda”. Ha recordado que en febrero se volvió a incrementar el salario mínimo interprofesional: “Hoy, quien cobra el SMI, gana un 61% más que en el año 2018”.

Entre otras medidas, el presidente ha destacado la inversión en educación, con más de 2.500 millones de euros destinados a becas, así como la garantía de cinco comidas saludables a la semana en los comedores escolares. “Comer bien no debería depender del código postal de la familia”, ha subrayado. En el ámbito de la vivienda, ha puesto en valor la exigencia a Airbnb de retirar “65.000 anuncios ilegales”, una medida que, según ha defendido, supone “más pisos para vivir y menos para especular”.

El gobierno de Sánchez, una “deriva peligrosísima” para Vox

En política internacional, Sánchez ha reivindicado su negativa a elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB. “España no recortará en sanidad, educación o acción climática”, ha asegurado. El balance ha incluido además la ampliación de los permisos por nacimiento, “más tiempo para cuidar y menos prisas”, la aprobación de la ley ELA y la subida salarial de los empleados públicos. “España crece como nunca, pero aún quedan muchas cosas por hacer”, ha concluido, antes de comprometerse a que en 2026 el Gobierno seguirá “dejándose la piel para mejorar la vida de la gente de a pie”.

En un registro completamente distinto, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha difundido un video de más de siete minutos de duración en el que ha dibujado un país en plena “degradación acelerada”. “Muchos españoles quisiéramos decir adiós a toda una época de la política española”, ha afirmado sobre el año que ha concluido para el líder del Ejecutivo: “Llevo años advirtiendo de los peligros que enfrentaba España. Un lustro entero alertando, por todos los medios a mi alcance, de la deriva peligrosísima que suponía y que ha supuesto el gobierno de Pedro Sánchez Castejón”.

Abascal ha cargado contra el PSOE y el PP, a los que ha situado dentro de un “bipartidismo del consenso” responsable de “la política del desastre” y de un “consenso suicida”, donde además ha mencionado las diferentes rupturas que ha cometido su formación con los populares en diferentes comunidades autónomas. “No se han producido los cambios que esas regiones necesitan. Sus responsables no se han dado cuenta de que el momento histórico exige soluciones históricas. Y por eso tuvimos que abandonar los gobiernos regionales”, ha relatado.

Uno de los ejes centrales de su discurso ha sido la inmigración, que ha descrito como “ilegal, masiva y descontrolada”, llegando a calificarla de “auténtica invasión” que, según ha dicho, amenaza la seguridad, los servicios públicos y la identidad nacional. Su intervención ha concluido con una llamada a “recuperar la soberanía” y con el habitual “Viva España”.

Desde Sumar, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha compartido su balance del año a través de varias imágenes en un post en Instagram, centrado en la gestión y los derechos laborales. Recapitulando mes a mes, ha destacado la protección del empleo durante la DANA, cuando los ERTE “protegieron a más de 33.000 personas”, los récords de empleo alcanzados en junio y la ampliación de los permisos de conciliación. “Se acabaron las horas extra sin pagar”, ha afirmado al anunciar nuevas medidas de control laboral, antes de avanzar una nueva subida del salario mínimo para 2026: “Por un 2026 de derechos”. También ha querido recordar a su padre, el sindicalista Suso Díaz, que falleció este verano a los 80 años.

Más breve ha sido el mensaje de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que a través de una publicación en X, antes Twitter, se ha centrado en la denuncia del conflicto en Gaza. “En 2025 no hemos dejado de luchar contra el genocidio que continúa”, ha señalado, llamando a no permitir que “lo inhumano se apodere del mundo” en el año que comienza.

De la misma manera, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recurrido también a X para publicar lo que probablemente sea su última publicación del año, en el que ha incluido un vídeo de apenas 50 segundos, recapitulando algunos de los momentos del 2025 con el tema Ordinary del cantante Alex Warren: “Que 2026 nos regale calma y claridad. Ojalá el nuevo año nos devuelva la confianza en el esfuerzo, en la honestidad y en que las cosas se pueden hacer mejor. Feliz año nuevo”. Su balance anual fue este lunes, en una rueda de prensa en la sede nacional del partido donde aseguró que este 2025 ha sido “el año del colapso total del sanchismo” y dejó la puerta abierta a Vox para la “gobernabilidad de España” en las elecciones que afrontan el país en este año que entra.